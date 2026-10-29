Стало известно о смерти звезды «Людей Икс» Патрика Стюарта

29 октября 2026, 23:00

Актёр Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет

Патрик Стюарт (Фото: кадр из сериала «Звёздный путь: Пикар»)

Умер британский актёр Патрик Стюарт, известный по фильмам «Люди Икс» и сериалу «Звёздный путь». Причины смерти пока что остаются неизвестными. Об этом сообщает BAZA.