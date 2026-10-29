Стало известно о смерти звезды «Людей Икс» Патрика Стюарта
Умер британский актёр Патрик Стюарт, известный по фильмам «Люди Икс» и сериалу «Звёздный путь». Причины смерти пока что остаются неизвестными. Об этом сообщает BAZA.
Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в английском городе Мирфилд. Его путь к мировой известности начался с театра. В молодости он увлёкся актёрским мастерством, учился в театральной школе Bristol Old Vic, а в 1966 году присоединился к Королевской шекспировской труппе. На протяжении многих лет артист играл в классических постановках и заслужил признание театральной публики.
Международная слава пришла к Стюарту в 1987 году, когда он получил роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение». Его герой стал одним из самых узнаваемых персонажей научной фантастики. Позже актёр вернулся к этой роли в полнометражных фильмах и сериале «Звёздный путь: Пикар».
Ещё одной важной работой Стюарта стал профессор Чарльз Ксавьер — наставник мутантов во франшизе «Люди Икс». Актёр воплощал этого персонажа на протяжении многих лет и завоевал любовь поклонников комиксов Marvel.
В 2010 году Стюарт был посвящён в рыцари за заслуги перед драматическим искусством. Несмотря на всемирную известность благодаря кино и телевидению, он продолжал возвращаться к театральной сцене и классическим произведениям.
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