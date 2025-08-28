Переезд в Израиль и связь с украинским бизнесменом: Как выглядит единственный наследник Баскова и почему он не общается с отцом?
Многие российские знаменитости по различным причинам не поддерживают связь со своими детьми. В числе таких случаев находится и сложная ситуация между артистом Николаем Басковым и его сыном Брониславом Шпигелем. Таролог Алексей Гришин попытался разобраться в их отношениях и отметил, что у Бронислава возникла обида на отца, однако со временем они смогут восстановить контакт и наладить общение. Подробнее о сыне известно артиста читайте в материале «Радио 1».
Рождение и ранние годыБронислав Шпигель — сын известного российского певца Николая Баскова и его первой жены Светланы Шпигель. Он появился на свет 24 апреля 2006 года в московском Центре планирования семьи и репродукции человека. Роды проходили под контролем главного врача клиники, и, несмотря на радость от появления ребенка, отношения родителей вскоре стали напряженными.
Семейные обстоятельстваС самого рождения Бронислав стал объектом внимания СМИ. Его отец, Николай Басков, известный не только своим талантом, но и яркой личной жизнью, не смог наладить общение с сыном. По словам певца, причина этого кроется в нежелании Светланы поддерживать контакт. В какой-то момент Басков осознал, что бороться с этим бесполезно. Он доверился времени и судьбе, надеясь, что когда-нибудь его сын сам захочет узнать своего отца.
«Я знаю, что у моего сына все в жизни хорошо. Он ни в чем не нуждается. Правда, мы с ним не общаемся», — говорит Басков.
Фамилия и наследиеИнтересный момент в истории Бронислава — выбор фамилии. Николай хотел дать своему первенцу фамилию Басков, однако тесть Борис Шпигель настоял на том, чтобы сохранить родовую фамилию. В результате Бронислав стал носить двойную фамилию — Шпигель-Басков. После развода родителей он стал считать отцом второго мужа своей матери, украинского бизнесмена Вячеслава Соболева. Этот брак Светланы, в котором она родила дочь Нину, просуществовал недолго. После развода женщина уехала с детьми в Израиль, но через несколько лет вернулась назад.
Образование и интересыВ возрасте 18 лет Бронислав поступил в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», выбрав специализацию в области ассириологии. Однако его учеба не была безоблачной: по итогам первого года он занимал 14-е место из 16 в группе со средним баллом 4,6 из 10. По информации издания Super, интересы молодого человека начали смещаться к истории стран Ближнего Востока, он задумывается о переводе на исторический факультет МГУ.
Личность и общениеОдногруппники описывают Бронислава как эрудированного молодого человека с интересной манерой общения. Несмотря на закрытость и иногда резкость в общении, он остается приятным собеседником. Его характер и стиль общения привлекают внимание, но также могут отталкивать сверстников.
Ложные слухи о музыкальной карьереВ 2023 году появились слухи, что Бронислав пошел по стопам своего знаменитого отца и начал петь. Однако вскоре выяснилось, что молодой человек, выдающий себя за сына Баскова, на самом деле является сиротой, использующим псевдоним для привлечения внимания.
*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская