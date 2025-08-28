Достижения.рф

Переезд в Израиль и связь с украинским бизнесменом: Как выглядит единственный наследник Баскова и почему он не общается с отцом?

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Многие российские знаменитости по различным причинам не поддерживают связь со своими детьми. В числе таких случаев находится и сложная ситуация между артистом Николаем Басковым и его сыном Брониславом Шпигелем. Таролог Алексей Гришин попытался разобраться в их отношениях и отметил, что у Бронислава возникла обида на отца, однако со временем они смогут восстановить контакт и наладить общение. Подробнее о сыне известно артиста читайте в материале «Радио 1».



Рождение и ранние годы

Бронислав Шпигель — сын известного российского певца Николая Баскова и его первой жены Светланы Шпигель. Он появился на свет 24 апреля 2006 года в московском Центре планирования семьи и репродукции человека. Роды проходили под контролем главного врача клиники, и, несмотря на радость от появления ребенка, отношения родителей вскоре стали напряженными.

Бронислав Шпигель (Фото: Instagram* @bronislav.baskov)

Семейные обстоятельства

С самого рождения Бронислав стал объектом внимания СМИ. Его отец, Николай Басков, известный не только своим талантом, но и яркой личной жизнью, не смог наладить общение с сыном. По словам певца, причина этого кроется в нежелании Светланы поддерживать контакт. В какой-то момент Басков осознал, что бороться с этим бесполезно. Он доверился времени и судьбе, надеясь, что когда-нибудь его сын сам захочет узнать своего отца.

«Я знаю, что у моего сына все в жизни хорошо. Он ни в чем не нуждается. Правда, мы с ним не общаемся», — говорит Басков.

Фамилия и наследие

Интересный момент в истории Бронислава — выбор фамилии. Николай хотел дать своему первенцу фамилию Басков, однако тесть Борис Шпигель настоял на том, чтобы сохранить родовую фамилию. В результате Бронислав стал носить двойную фамилию — Шпигель-Басков. После развода родителей он стал считать отцом второго мужа своей матери, украинского бизнесмена Вячеслава Соболева. Этот брак Светланы, в котором она родила дочь Нину, просуществовал недолго. После развода женщина уехала с детьми в Израиль, но через несколько лет вернулась назад.

Бронислав Шпигель (Фото: Instagram* @bronislav.baskov)

Образование и интересы

В возрасте 18 лет Бронислав поступил в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», выбрав специализацию в области ассириологии. Однако его учеба не была безоблачной: по итогам первого года он занимал 14-е место из 16 в группе со средним баллом 4,6 из 10. По информации издания Super, интересы молодого человека начали смещаться к истории стран Ближнего Востока, он задумывается о переводе на исторический факультет МГУ.
Бронислав Шпигель (Фото: Instagram* @bronislav.baskov)

Личность и общение

Одногруппники описывают Бронислава как эрудированного молодого человека с интересной манерой общения. Несмотря на закрытость и иногда резкость в общении, он остается приятным собеседником. Его характер и стиль общения привлекают внимание, но также могут отталкивать сверстников.

Ложные слухи о музыкальной карьере

В 2023 году появились слухи, что Бронислав пошел по стопам своего знаменитого отца и начал петь. Однако вскоре выяснилось, что молодой человек, выдающий себя за сына Баскова, на самом деле является сиротой, использующим псевдоним для привлечения внимания.

