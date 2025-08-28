Переезд в Израиль и связь с украинским бизнесменом: Как выглядит единственный наследник Баскова и почему он не общается с отцом?

28 августа 2025, 15:54

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Многие российские знаменитости по различным причинам не поддерживают связь со своими детьми. В числе таких случаев находится и сложная ситуация между артистом Николаем Басковым и его сыном Брониславом Шпигелем. Таролог Алексей Гришин попытался разобраться в их отношениях и отметил, что у Бронислава возникла обида на отца, однако со временем они смогут восстановить контакт и наладить общение. Подробнее о сыне известно артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Рождение и ранние годы Семейные обстоятельства Фамилия и наследие Образование и интересы Личность и общение Ложные слухи о музыкальной карьере

Рождение и ранние годы

Бронислав Шпигель (Фото: Instagram* @bronislav.baskov)



Семейные обстоятельства

«Я знаю, что у моего сына все в жизни хорошо. Он ни в чем не нуждается. Правда, мы с ним не общаемся», — говорит Басков.

Фамилия и наследие

Бронислав Шпигель (Фото: Instagram* @bronislav.baskov)



Образование и интересы

Бронислав Шпигель (Фото: Instagram* @bronislav.baskov)



Личность и общение

Ложные слухи о музыкальной карьере