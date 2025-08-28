Николай Дроздов и его жена ответили на слухи о том, что их бросили дети
Николай Дроздов и его жена Татьяна опровергли слухи о том, что их бросили дети. Подробности приводит kp.ru.
Супруга телеведущего пояснила, что не давала никаких комментариев по этому поводу.
«Вы знаете, они все это придумали. Я вообще ни с кем не разговаривала и ничего не говорила. Мы сами удивились», — заверила Татьяна.Ранее телеграм-канал Mash писал, что знаменитый биолог не получает помощи от своих взрослых дочерей, хотя после перенесенной операции на суставе он в ней нуждается. Николай больше не снимается в телепроектах и живет на пенсию в 40 тысяч с учетом надбавок.
Также утверждалось, что ведущий программы «В мире животных» настолько плохо себя чувствует, что не может самостоятельно встать с постели. Однако сам Дроздов эти сведения отрицает. По его словам, он по-прежнему выходит на прогулки с палками для скандинавской ходьбы, но каждый шаг сопровождается болевыми ощущениями.