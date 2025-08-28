Николай Дроздов и его жена ответили на слухи о том, что их бросили дети

28 августа 2025, 14:46

Жена телеведущего Николая Дроздова опровергла слухи о том, что их бросили дети

Николай Дроздов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Николай Дроздов и его жена Татьяна опровергли слухи о том, что их бросили дети. Подробности приводит kp.ru.





Супруга телеведущего пояснила, что не давала никаких комментариев по этому поводу.

«Вы знаете, они все это придумали. Я вообще ни с кем не разговаривала и ничего не говорила. Мы сами удивились», — заверила Татьяна.