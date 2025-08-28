Бывшая жена Александра Цекало обратилась в суд

28 августа 2025, 14:10

Mash: Бывшая жена Цекало обратилась в суд с иском о взыскании алиментов

Александр Цекало (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Бывшая жена Александра Цекало обратилась в Московский суд с иском о взыскании алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей.