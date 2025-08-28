Достижения.рф

Бывшая жена Александра Цекало обратилась в суд

Mash: Бывшая жена Цекало обратилась в суд с иском о взыскании алиментов
Александр Цекало (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Бывшая жена Александра Цекало обратилась в Московский суд с иском о взыскании алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей.



По данным Mash, в начале августа 2025 года третья жена шоумена Виктория подала заявление о выплате алиментов на 17‑летнюю дочь Александру и 13‑летнего сына Михаила, но иск не приняли — суд отклонил его, предположительно из‑за неверно поданных документов.

Виктория и Александр были женаты десять лет. Сначала пара не афишировала ни свадьбу, ни развод. После расставания Виктория вернула девичью фамилию Галушка (именно такая фамилия у сестры Веры Брежневой).

Александр оставил детям и бывшей жене особняк на Рублёвке, который затем был продан. Сам же в 2019 году уехал жить в США с новой возлюбленной, художницей Дариной Эрвин.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0