Переезд в Китай, звездная болезнь» слухи о смерти: GUF, его «двойник» и громкие проблемы — закон, наркотики, женщины

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпер Гуф, чье настоящее имя Алексей Долматов, 23 сентября празднует свой 46-й день рождения. Жизнь мужчины, как и его песни, полна любви и проблем с законом. За 25 лет в хип-хопе он успел создать культовую группу Centr, затем распустить ее, сняться в кино, озвучить мультфильм, основать два лейбла, «умереть» в интернете, набрать долгов, жениться, развестись, обзавестись детьми и посотрудничать с ведущими звездами российской сцены. Подробнее о судьбе, личной жизни и творчестве легенды русского рэпа — в материале «Радио 1».



Ранние годы и влияние семьи

Алексей Долматов родился 23 сентября 1979 года в Москве. Его отец покинул семью, когда мальчику было всего три года, и с тех пор они виделись лишь несколько раз. Настоящим папой для него стал отчим. Однако огромное влияние на жизнь Гуфа оказала бабушка. Женщина известна поклонникам как Ориджинал Ба благодаря песням «Сплетни» и «Original Ба». Она фактически взяла на себя заботу о внуке, познакомив его с хип-хоп культурой.

Фото: iStock/LSOphoto

Переезд в Китай и образование Алексея Долматова

В подростковом возрасте семья переехала в Китай, где Алексей провел семь лет. Ему пришлось изучать китайский язык с нуля, и именно от репетиторов он впервые узнал о наркотических веществах. Юноша успешно завершил обучение в местной школе и получил диплом лингвиста в Институте иностранных языков в Шэньяне. Вернувшись в Россию в 1998 году, окончил экономический факультет.

Начало музыкальной карьеры Гуфа

Еще в Китае Гуф начал писать первые тексты и понимал, что хочет связать свою жизнь с музыкой. В 19 лет он выпустил дебютный трек «Китайская стена», который даже звучал на радио «2000». Однако вскоре его карьера была прервана из-за проблем с наркотиками. В 2000 году он вышел на хип-хоп-сцену в составе дуэта Rolexx, созданного вместе с другом Романом. До 2006 года его знали как Guf aka Rolexx.

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @guf)

Успех и распад Centr

Переломным моментом для рэпера стал 2004 год, когда он основал группу Centr. Это сделало его одним из самых известных рэперов страны. Однако успех вскружил голову, и в 2009 году группа распалась из-за конфликтов между участниками. Гуф позже признался, что причиной разлада стали его амбиции и «звездная болезнь».

Новые горизонты и сотрудничество

После распада Centr артист не потерялся среди других исполнителей. Он основал собственный лейбл ZM Nation и начал сотрудничество с Бастой, выпустив совместный альбом «Баста/Гуф» в 2010 году. Их совместные концерты собирали толпы. В 2011 году слухи о смерти Гуфа стали настолько популярными, что превратились в мем. Комментарий «Гуф умер» до сих пор можно встретить под новостями о нем.

Есть две версии происхождения мема:

  • Рэпер якобы погиб при теракте в Домодедово вместе с рэпером Бастой и дизайнером Артемием Лебедевым.
  • Эту «утку» распространили мошенники для сбора пользовательских данных.

Воссоединение Centr и личная жизнь

В 2014 году произошло временное воссоединение Centr, выпустивших клип «Виражи». Однако Гуф не участвовал в съемках финальной сцены — вместо него был двойник. В 2016 году группа выпустила альбом «Система», после чего снова распалась. Личная жизнь Гуфа всегда была на виду у публики: его романы и расставания обсуждались не меньше, чем музыкальные проекты. Одной из самых ярких любовных историй рэпера стала встреча с Айзой Вагаповой на горнолыжном курорте в 2005 году.

Алексей Долматов и Айза (Фото: ВКонтакте @guf)
Они поженились в 2008 году, а в 2010 у них родился сын Сами. Этот период стал вдохновением для одного из главных хитов Гуфа — «Ice Baby». Однако спустя пять лет их брак распался из-за постоянных измен и проблем с наркотиками. После развода Гуф встречался с солисткой группы «А"Студио» Кети Топурией около трех лет, но их отношения также закончились.

Алексей Долматов с сыном (Фото: ВКонтакте @guf)
В 2019 году он закрутил роман с танцовщицей Юлией Королевой, и в 2021 году они поженились. В мае 2022 года у них родилась дочь Тина, но счастливая семейная жизнь оказалась недолгой: в июле 2023 года Юлия подала на развод, а в октябре пара официально рассталась.

Борьба с зависимостями

Рэпер открыто признается, что впервые попробовал наркотики в юности, и это стало поворотным моментом в его жизни. У Гуфа есть альтер-эго, известное как Алик. По словам самого музыканта, это состояние проявляется не только под влиянием веществ или их отмены, но и при длительных периодах бессонницы. В такие моменты Долматов ведет себя неадекватно, устраивая скандалы и эмоциональные срывы. В интервью на канале «Осторожно, Собчак» рэпер откровенно признался, что страдает от маниакально-депрессивного психоза и вялотекущей шизофрении. Он проходил лечение в психиатрических учреждениях не менее восьми раз.

Фото: iStock/pashapixel

Музыкальная карьера Гуфа

За более чем два десятилетия своей карьеры Гуф создал обширный музыкальный каталог, как в составе групп, так и в сольных проектах. Среди его самых известных треков можно выделить такие хиты, как «Сплетни», «Город дорог», «Новогодняя», «Ice Baby», «Моя игра» (в сотрудничестве с Бастой), «200 строк», «На пол», «Маугли», «Про лето», «Пусто» и многие другие.

Кинематографические эксперименты

Помимо музыкальной деятельности, музыкант пробовал себя в киноиндустрии. Он озвучил персонажа по имени «Пятый» в мультфильме «9» (2009), снялся в фильме «Газгольдер» (2014) и драме «Егор Шилов» (2017). Кроме того, он принимал участие в нескольких документальных проектах, таких как «BEEF: Русский хип-хоп» и «Нулевые».
Дарья Осипова

