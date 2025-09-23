Стала известна последняя воля Ивана Краско о даче в Ленобласти

23 сентября 2025, 12:30

Фёдор Краско сообщил о судьбе дачи своего отца

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Дочь народного артиста России Ивана Краско Юлия унаследует его дачу в посёлке Грузино. Об этом сообщил сын актёра Фёдор.





В беседе с «NEWS.ru» сын Краско пояснил, что его отец ещё при жизни завещал дачу в Грузино дочери. Он объяснил это решение особой ценностью места для семьи, поскольку там выросли все дети актёра.



При этом вопрос о наследовании другого участка, расположенного в Вартемягах, ещё остаётся открытым. Наследник артиста добавил, что если он и его брат Иван получат права на эту землю, то планируют построить там баню и дом.

«В память о папе обустроим там всё, как он хотел. Завещание огласят через полгода. Если у нас будут права на этот дом, то хорошо, а бороться за наследство и ссориться с родственниками мы не будем», — высказался Фёдор.