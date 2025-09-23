Муж Распутиной рассказал, почему они решили пойти в ЗАГС после 25 лет отношений
Певица Маша Распутина официально вышла замуж за продюсера и предпринимателя Виктора Захарова — пара зарегистрировала отношения после 25 лет совместной жизни.
По словам Захарова, зарегистрировать отношения влюбленным мешал плотный гастрольный график исполнительницы.
«Честно говоря, мы особо и не рвались в ЗАГС, чтобы оформить отношения. Больше 20 лет мы вместе, любим друг друга, и печать в паспорте ничего не поменяла бы. Но мы на семейном совете подумали и решили сделать это. Люди и в 80 лет узаконивают отношения. В этом нет ничего странного», — поделился бизнесмен в беседе с Общественной Службой Новостей.
Супруг певицы подчеркнул, что они не стали устраивать пышное торжество. Влюбленные не стремились к гламурной вечеринке и не пытались привлечь внимание СМИ. Захаров признался, что безгранично любит свою жену и восхищается ею.