Мосэнергосбыт подал иск к российской актрисе
Мосэнергосбыт подал иск к актрисе Анне Чиповской. Компания требует взыскать задолженность за электроэнергию. Суд уже вернул заявление истцу, возможно, из-за ошибок в документах. Об этом пишет РИА Новости.
Пока неизвестно, за какой период накопился долг и какова его сумма. После устранения недостатков иск может быть подан повторно. Ситуация привлекла внимание общественности и вызывает обсуждения среди поклонников актрисы.
Анна Чиповская — потомственная актриса. Миниатюрность и какая-то детскость во внешности помогают девушке удачно вписываться в образ тургеневских воздушных героинь, но ей ближе характерные, многослойные роли. Основным условием здоровья и сохранения красоты знаменитость считает сон. Россиянка спит не менее 6 часов в день, она уверена, что лучше что-то не успеть, чем недоспать.
