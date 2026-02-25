Мосэнергосбыт подал иск к российской актрисе

25 февраля 2026, 09:18

РИА Новости: на Анну Чиповскую подали иск в суд из-за долга за электричество

Анна Чиповская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мосэнергосбыт подал иск к актрисе Анне Чиповской. Компания требует взыскать задолженность за электроэнергию. Суд уже вернул заявление истцу, возможно, из-за ошибок в документах. Об этом пишет РИА Новости.