Достижения.рф

Переезд в США, откровенные фото, бедное детство и усыновление американцами — шокирующие факты о Симоньян, которые многие не знают

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Маргарита Симоньян — российская журналистка, добившаяся больших высот в профессии. Ее по праву называют звездой отечественной тележурналистики и настоящей патриоткой родины. Пикантные факты о Марго Симоньян, что многим неизвестны, читайте в материале «Радио 1».



Бедное детство в Краснодаре

Маргарита Симоньян родилась и выросла в Краснодарской области. Ее семья жила скромно — мать работала медсестрой, отец занимался ремонтом холодильников. Семья обитала в маленьком деревянном доме без современных удобств. Только благодаря таланту отца, начавшего заниматься частной практикой, финансовое положение стало постепенно улучшаться.

Путешествие в Америку

Еще подростком Марго участвовала в программе школьного обмена и провела год в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на соблазн остаться навсегда, девушка решительно отвергла предложение американской семьи усыновить её. Позже призналась, что реальный опыт пребывания в США сильно разошелся с ожиданиями, сформированными фильмами и клипом.

Путь в профессию

Симоньян рано проявила интерес к публичной деятельности и литературе. Она часто писала стихи своим сверстникам и в подростковом возрасте стала серьезно увлекаться журналистикой. Получив образование журналиста, Марго быстро завоевала признание среди коллег своей энергией и нестандартным мышлением.

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал @margaritasimonyan)

Личная жизнь

Первая серьезная связь у Симоньян началась с Андреем Благодыренко, известным российским журналистом. Пара состояла в отношениях около шести лет, пока не решила расстаться мирно, сохранив дружеские отношения. Настоящая любовь пришла позже, когда Маргариту защитил в социальных сетях известный режиссёр Тигран Кеосаян. Сегодня Маргарита вместе со своим супругом Тиграном вместе уже более десяти лет. За это время их знаменитая семья не раз сталкивалась с надуманными провокациями недругов. Например, Тиграну однажды прислали серию якобы её откровенных фотографий. Саму Марго эта ситуация позабавила.

«Я никогда не участвовала в таких фотосессиях», — сказала она позже, добавив, что фальшивые фото выглядели столь убедительно, что муж заметил: «Даже не знаю, какой вариант твоей фигуры мне теперь больше нравится — настоящий или нарисованный».
Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал @margaritasimonyan)
Пара обзавелась общей дочкой Марьяна, а впоследствии ещё двумя детьми. Интересно, что официальный брак состоялся лишь спустя почти десятилетие совместной жизни, когда у пары уже родилось трое детей!

О личной внешности и стиле

Несмотря на маленький рост (всего 160 см), Симоньян обладает харизмой и привлекает внимание смелым стилем одежды. Часто появляется на публике в экстравагантных образах с глубокими вырезами и яркими узорами. Страстью Маргариты является желание выделяться и впечатлять окружающих.

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал @margaritasimonyan)

Профессиональные достижения

Сегодня Маргарита Симоньян возглавляет информационное агентство RT («Russia Today»), известное далеко за пределами России. Под руководством Симоньян канал завоевал мировую известность, став одним из крупнейших международных источников новостей и аналитики. Её профессиональная деятельность регулярно вызывает обсуждения и споры.

Трудности и потери

Жизнь Маргариты полна сложных моментов. В 2020 году она перенесла личную трагедию, потеряв долгожданного четвёртого ребёнка.

«Я потеряла ребенка. Хочу провести некоторое время наедине со своей глубочайшей болью. Спасибо вам всем за ваше понимание», — написала она.

Также Маргарита долгие годы борется с проблемами со спиной, из-за чего не может долго стоять и вынуждена отдыхать сидя даже на официальных мероприятиях.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0