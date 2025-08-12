Переезд в США, откровенные фото, бедное детство и усыновление американцами — шокирующие факты о Симоньян, которые многие не знают
Маргарита Симоньян — российская журналистка, добившаяся больших высот в профессии. Ее по праву называют звездой отечественной тележурналистики и настоящей патриоткой родины. Пикантные факты о Марго Симоньян, что многим неизвестны, читайте в материале «Радио 1».
Бедное детство в КраснодареМаргарита Симоньян родилась и выросла в Краснодарской области. Ее семья жила скромно — мать работала медсестрой, отец занимался ремонтом холодильников. Семья обитала в маленьком деревянном доме без современных удобств. Только благодаря таланту отца, начавшего заниматься частной практикой, финансовое положение стало постепенно улучшаться.
Путешествие в АмерикуЕще подростком Марго участвовала в программе школьного обмена и провела год в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на соблазн остаться навсегда, девушка решительно отвергла предложение американской семьи усыновить её. Позже призналась, что реальный опыт пребывания в США сильно разошелся с ожиданиями, сформированными фильмами и клипом.
Путь в профессиюСимоньян рано проявила интерес к публичной деятельности и литературе. Она часто писала стихи своим сверстникам и в подростковом возрасте стала серьезно увлекаться журналистикой. Получив образование журналиста, Марго быстро завоевала признание среди коллег своей энергией и нестандартным мышлением.
Личная жизньПервая серьезная связь у Симоньян началась с Андреем Благодыренко, известным российским журналистом. Пара состояла в отношениях около шести лет, пока не решила расстаться мирно, сохранив дружеские отношения. Настоящая любовь пришла позже, когда Маргариту защитил в социальных сетях известный режиссёр Тигран Кеосаян. Сегодня Маргарита вместе со своим супругом Тиграном вместе уже более десяти лет. За это время их знаменитая семья не раз сталкивалась с надуманными провокациями недругов. Например, Тиграну однажды прислали серию якобы её откровенных фотографий. Саму Марго эта ситуация позабавила.
«Я никогда не участвовала в таких фотосессиях», — сказала она позже, добавив, что фальшивые фото выглядели столь убедительно, что муж заметил: «Даже не знаю, какой вариант твоей фигуры мне теперь больше нравится — настоящий или нарисованный».Пара обзавелась общей дочкой Марьяна, а впоследствии ещё двумя детьми. Интересно, что официальный брак состоялся лишь спустя почти десятилетие совместной жизни, когда у пары уже родилось трое детей!
О личной внешности и стилеНесмотря на маленький рост (всего 160 см), Симоньян обладает харизмой и привлекает внимание смелым стилем одежды. Часто появляется на публике в экстравагантных образах с глубокими вырезами и яркими узорами. Страстью Маргариты является желание выделяться и впечатлять окружающих.
Профессиональные достиженияСегодня Маргарита Симоньян возглавляет информационное агентство RT («Russia Today»), известное далеко за пределами России. Под руководством Симоньян канал завоевал мировую известность, став одним из крупнейших международных источников новостей и аналитики. Её профессиональная деятельность регулярно вызывает обсуждения и споры.
Трудности и потериЖизнь Маргариты полна сложных моментов. В 2020 году она перенесла личную трагедию, потеряв долгожданного четвёртого ребёнка.
«Я потеряла ребенка. Хочу провести некоторое время наедине со своей глубочайшей болью. Спасибо вам всем за ваше понимание», — написала она.
Также Маргарита долгие годы борется с проблемами со спиной, из-за чего не может долго стоять и вынуждена отдыхать сидя даже на официальных мероприятиях.