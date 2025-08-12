Таша Белая пожаловалась на ночные звонки и преследование со стороны Яны Кошкиной
Актриса Яна Кошкина, объявившая о мирном разводе с бизнесменом Анатолием Черкасовым 1,5 месяца назад, обвиняется в преследовании ведущей Таши Белой, которая получает от неё ночные угрозы и требования прекратить общение с бывшим супругом
По данным источников StarHit и KP.RU, Кошкина регулярно звонит Белой глубокой ночью, требуя прекратить контакты с Черкасовым. В одном из сообщений, отправленном в 4:30 утра, Яна писала:
«Ты с какой целью моему мужу пишешь? Он пожаловался на твою навязчивость. Ты себя видела? На что надеешься?», — несмотря на официальный развод, продолжая называть его мужем.Конфликт усугубляется тем, что Кошкина сторожит Белую в караоке-клубе в Жуковке, совладельцем которого является Черкасов и Гарик Харламов.
По словам окружения Таши, Яна появляется там каждые выходные, отслеживая её перемещения.
Белая предупредила Кошкину о готовности принять юридические меры, если преследования не прекратятся. Черкасов, к которому Таша обращалась за помощью, ограничился извинениями за поведение бывшей жены.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.