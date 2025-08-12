Таша Белая пожаловалась на ночные звонки и преследование со стороны Яны Кошкиной

12 августа 2025, 05:19

Яна Кошкина (Фото: Instagram* @Yana_koshkina_official)

Актриса Яна Кошкина, объявившая о мирном разводе с бизнесменом Анатолием Черкасовым 1,5 месяца назад, обвиняется в преследовании ведущей Таши Белой, которая получает от неё ночные угрозы и требования прекратить общение с бывшим супругом





По данным источников StarHit и KP.RU, Кошкина регулярно звонит Белой глубокой ночью, требуя прекратить контакты с Черкасовым. В одном из сообщений, отправленном в 4:30 утра, Яна писала:





«Ты с какой целью моему мужу пишешь? Он пожаловался на твою навязчивость. Ты себя видела? На что надеешься?», — несмотря на официальный развод, продолжая называть его мужем.