Кадышева страдает от адских болей в коленях перед концертами

12 августа 2025, 00:20

66-летняя солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева испытывает невыносимые боли в коленях перед выступлениями, вынуждена использовать обезболивающие уколы и мази, а каждый концерт дается ей с трудом.





По данным источников в коллективе, артистка сидит на уколах, мазях и таблетках из-за проблем с суставами.



«Каждое выступление для нее — адские муки. Поговаривают, что нужна замена суставов, но это тяжелая операция», — сообщили близкие к певице люди.