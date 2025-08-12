Кадышева страдает от адских болей в коленях перед концертами
66-летняя солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева испытывает невыносимые боли в коленях перед выступлениями, вынуждена использовать обезболивающие уколы и мази, а каждый концерт дается ей с трудом.
По данным источников в коллективе, артистка сидит на уколах, мазях и таблетках из-за проблем с суставами.
Оперативное вмешательство откладывается из-за плотного графика ансамбля: концерты расписаны на месяцы вперед, а реабилитация потребует длительного перерыва. Организаторы концертов утверждают, что слухи о здоровье Кадышевой преувеличены. По их данным, у певицы есть возрастные хронические заболевания, но критических состояний нет. Для снижения нагрузки график составлен с перерывами, а на сцене часть песен исполняет ее сын Григорий.
«Каждое выступление для нее — адские муки. Поговаривают, что нужна замена суставов, но это тяжелая операция», — сообщили близкие к певице люди.
При этом в феврале 2025 года Кадышева уже отменяла концерты в Ульяновске и Пензе из-за плохого самочувствия.
