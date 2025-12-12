Попал под трамвай, пережил смерть сына и отказал блогеру Mellstroy: как живет рэпер MiyaGi и почему он перестал давать концерты?
MiyaGi — российский рэпер из Владикавказа, который стал особенно известным в 2015-2016 годах в составе дуэта «MiyaGi & Эндшпиль». Клип на песню I Got love набрал более одного миллиарда просмотров на платформе YouTube: это первый случай, когда музыкальный клип музыкантов из России преодолело такую отметку. Однако отец исполнителя, хирург и руководитель «Центра ортопедии и эстетической хирургии» в Северной Осетии Казбек Кудзаев, хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал врачом. О том, как рэперу удалось переубедить известного родителя, как умер его полуторагодовалый сын и что известно о его личной жизни, которую он тщательно скрывает — в материале «Радио 1».
Биография MiyaGi: ранние годы и становление артистаАзамат Кудзаев, известный под сценическим именем MiyaGi, родился 13 декабря 1990 года в центральной части Северного Кавказа. Детство будущего музыканта прошло во Владикавказе, где он рос в семье уважаемых врачей. Его родители — медики: отец, Казбек Кудзаев, хорошо известен в регионе как хирург и руководитель центра ортопедии и эстетической хирургии.
Несмотря на то что в семье всегда царили уважение и поддержка, у Азамата с отцом нередко возникали разногласия по поводу его будущей профессии. Кудзаев-старший видел сына продолжателем медицинской династии, но мальчика с ранних лет тянуло к творчеству.
С раннего возраста Азамат проявлял разносторонние способности: увлекался чтением, занимался единоборствами, обладал музыкальным слухом и выразительным голосом. В школе его прозвали Shau — от осетинского «сау», что означает «черный, смуглый». Так появился его первый псевдоним. Второй — MiyaGi — стал отсылкой к мастеру боевых искусств из фильма «Малыш-каратист».
В детстве Кудзаев пережил тяжелую травму: в возрасте семи лет он попал под трамвай и выжил благодаря своевременной помощи врачей — операцию проводил собственный отец.
«Да, в детстве с ним произошел несчастный случай, он попал под трамвай, я сам его оперировал. Слава Богу, с мозгом и спинным мозгом ничего не произошло, а все остальное было для меня решаемо», — вспоминал Кудзаев старший.
Путь в медицину и отказ от профессииОправившись после травмы, Азамат решил идти по стопам отца и поступил в медицинский институт. По словам Азама, он бы мог стать хорошим талантливым ортопедом или пластическим хирургом, но увлечение музыкой оказалось сильнее. В итоге рэпер откровенно признался отцу, что не видит себя в профессии врача.
Отца такое заявление не обрадовало, однако он принял решение сына — но поставил условие, чтобы тот стал лучшим в выбранном деле.
«Он позвонил мне и сказал: "Па, я семь лет готовился к этому разговору. Таким хихургом, как ты, я точно не стану, а плохим не хочу стать". Я сказал: "Хорошо, иди . Но то место, куда ты идешь, ты там должен быть лучшим". Он говорит "Я тебе в течении года докажу!"», — рассказал Казбек Кудзаев.Спустя год Азамат сдержал обещание: его имя стало известно далеко за пределами Владикавказа.
Начало творческого пути MiyaGiНа первых курсах медвуза Азамат начал записывать музыку. В 2011 году он выпустил дебютные треки, а в 2015 году представил первый альбом. К этому времени он переехал в Санкт-Петербург, где полностью посвятил себя музыке и открыл собственную студию.
Именно здесь произошла судьбоносная встреча с Сосланом Бурнацевым — будущим Эндшпилем. До этого момента Сослан успел выпустить два сольных альбома, а MiyaGi — несколько треков, которые уже привлекли внимание хип-хоп-сообщества: «Дом», «Бонни», «Небо», «Я по уши в тебя влюблён». Обнаружив полную творческую совместимость, музыканты создали дуэт MiyaGi & Эндшпиль.
Формирование дуэта MiyaGi & ЭндшпильСтиль исполнителей — смесь рэпа, регги и уникальной осетинской мелодики — быстро выделил их на фоне остальных. Первые клипы музыканты снимали без бюджета и выкладывали в соцсети, но качественные тексты и оригинальное звучание моментально собрали армию слушателей.
В 2016 году дуэт выпустил два альбома — Hajime и Hajime 2, поднявшиеся на вершины хит-парадов. Народное голосование назвало проект «открытием года». В это же время вышли треки, ставшие культовыми: DLBM, «Именно та», «Ради кайфа», «Колибри», «Девочка май», «Там, где рассвет», No Reason, Chillim.
В 2023 году в VK Музыке треки дуэта прослушали более 900 млн раз. В 2024 году они выпустили альбом «Narrative», занявший топовые позиции в чартах. В октябре 2025-го вышел новый релиз — сингл «Obrigado».
Феномен клипа «I Got Love»
Одним из ключевых моментов в карьере дуэта стал клип «I Got Love», который снял режиссер Айсултан Сеитов — один из самых заметных клипмейкеров СНГ, работавший как с российскими, так и с западными артистами, такими как 21 Savage и Migos. Песня вышла в 2016 году, а видео — в 2017-м. Ролик стал рекордным по просмотрам для российского YouTube:
- 300 млн — 2019 год;
- 400 млн — 2020 год;
- 600 млн — 2021 год;
- 800 млн — 2023 год.
Международное признание MiyaGi & ЭндшпильMiyaGi & Эндшпиль широко известны за пределами России. Их музыка занимает высокие позиции в чартах Apple Music разных стран, а концерты в Берлине, Праге, Лондоне собирают тысячи слушателей. Альбом Narrative возглавил чарты в 12 странах и вошёл в топ-10 ещё в восьми.
По словам Казбека Кудзаева, ключ к успеху дуэта — глубокие тексты, лишённые пропаганды насилия или наркотиков.
«Его действительно уже знают во всем мире, на данный момент очень много реакций зарубежных любителей его творчества. Его успех заключается именно в песнях, в творчестве, к тому же тексты очень смысловые, они не пропагандируют наркотики, насилие, но, чтобы понять смысл, надо переслушивать», — отметил отец музыканта.
Сольная карьера MiyaGiПараллельно работе в дуэте MiyaGi развивал и сольную карьеру. В 2019 году он выпустил череду успешных синглов — «Fantasy», «Angel», «Bismarck», «Trenchtown», а также альбом Buster Keaton, включивший 12 треков и совместные работы с артистами Hajime Records.
Позднее он представил клипы «Самурай», обновлённый трек «Texture» и релиз «Touch The Sky» с Ollane. Музыкант также участвовал в записи композиции 104 «НЕ ЖАЛЬ» вместе со Скриптонитом.
«Я горжусь тем, что раньше на него показывали и говорили, что это сын доктора Кудзаева, а сейчас показывают на меня и говорят, что это отец Мияги», — подедлися Кудзаев старший.Несмотря на то, что Азамат не стал идти по стопам отца, фанаты говорят про него: «врачом не стал, а души лечит».
Личная жизнь MiyaGi: семья, трагедия и возвращение к музыкеО личном музыкант говорит редко, но известно, что во время учёбы в медвузе он познакомился с будущей женой Илоной Тускаевой. С ней он переехал в Санкт-Петербург. В 2016 году в семье родился сын. Фотографии мальчика появлялись только на фан-страницах — сам Азамат в соцсетях не ведёт аккаунты.
8 сентября 2017 года семья пережила тяжёлую утрату: полуторагодовалый сын погиб в результате несчастного случая. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти малыша не удалось. Для Азамата это стало тяжелейшим ударом: он разгромил подъезд в состоянии отчаяния. Отец Мияги приехал из Хорватии, чтобы поддержать семью.
В декабре 2020 года у супругов родилась дочь, а в январе 2023 года — третий ребёнок, сын. Эта трагедия разделила жизнь музыканта на «до» и «после». Девять месяцев артист не выходил на сцену.
Почему MiyaGi перестал давать концертыНесмотря на продолжающийся творческий процесс и релизы, после февраля 2022 артист прекратил концертную деятельность. По словам его отца, Азамат считает неуместным проводить концерты, пока многие жители страны находятся на фронте.
«Да, вышел их новый альбом Narrative, который сразу занял лидирующие позиции. Концерты они не дают уже в течение двух лет, ведь многие наши ребята на фронте, некоторые погибают, и сын не хочет в этой связи пока давать концерты», — сказал он.Предложения о частных выступлениях артист также отклонял — даже при гонорарах в 30–50 миллионов рублей. Блогеру Mellstroy, который предлагал 1 млрд рублей за совместный стрим, артист также отказал. Представители музыканта заявили: MiyaGi не нуждается в дополнительной популярности и финансах — он уже построил и творческий, и экономический капитал.
Несмотря на отсутствие концертов, MiyaGi продолжает активно работать в студии и выпускать новую музыку — как в составе дуэта Miyagi & Эндшпиль, так и в сольных проектах.