Попал под трамвай, пережил смерть сына и отказал блогеру Mellstroy: как живет рэпер MiyaGi и почему он перестал давать концерты?

MiyaGi — российский рэпер из Владикавказа, который стал особенно известным в 2015-2016 годах в составе дуэта «MiyaGi & Эндшпиль». Клип на песню I Got love набрал более одного миллиарда просмотров на платформе YouTube: это первый случай, когда музыкальный клип музыкантов из России преодолело такую отметку. Однако отец исполнителя, хирург и руководитель «Центра ортопедии и эстетической хирургии» в Северной Осетии Казбек Кудзаев, хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал врачом. О том, как рэперу удалось переубедить известного родителя, как умер его полуторагодовалый сын и что известно о его личной жизни, которую он тщательно скрывает — в материале «Радио 1».





Биография MiyaGi: ранние годы и становление артиста

«Да, в детстве с ним произошел несчастный случай, он попал под трамвай, я сам его оперировал. Слава Богу, с мозгом и спинным мозгом ничего не произошло, а все остальное было для меня решаемо», — вспоминал Кудзаев старший.

Путь в медицину и отказ от профессии

«Он позвонил мне и сказал: "Па, я семь лет готовился к этому разговору. Таким хихургом, как ты, я точно не стану, а плохим не хочу стать". Я сказал: "Хорошо, иди . Но то место, куда ты идешь, ты там должен быть лучшим". Он говорит "Я тебе в течении года докажу!"», — рассказал Казбек Кудзаев.

Начало творческого пути MiyaGi

Формирование дуэта MiyaGi & Эндшпиль

Феномен клипа «I Got Love»

Международное признание MiyaGi & Эндшпиль

«Его действительно уже знают во всем мире, на данный момент очень много реакций зарубежных любителей его творчества. Его успех заключается именно в песнях, в творчестве, к тому же тексты очень смысловые, они не пропагандируют наркотики, насилие, но, чтобы понять смысл, надо переслушивать», — отметил отец музыканта.

Сольная карьера MiyaGi

«Я горжусь тем, что раньше на него показывали и говорили, что это сын доктора Кудзаева, а сейчас показывают на меня и говорят, что это отец Мияги», — подедлися Кудзаев старший.

Личная жизнь MiyaGi: семья, трагедия и возвращение к музыке

Почему MiyaGi перестал давать концерты

«Да, вышел их новый альбом Narrative, который сразу занял лидирующие позиции. Концерты они не дают уже в течение двух лет, ведь многие наши ребята на фронте, некоторые погибают, и сын не хочет в этой связи пока давать концерты», — сказал он.