Учился в США, развелся с дочерью президента и сотрудничал с Трампом: как живет Эмин Агаларов и почему его отец был против свадьбы с Гавриловой?

Эмин Агаларов (фото: РИА Новости / Анатолий Медведь)

Эмин Аразович Агаларов — азербайджанский певец, автор песен, предприниматель, народный артист Азербайджана и заслуженный артист Республики Адыгея. Он занимает пост президента компании Agalarov Development и является сыном основателя холдинга Crocus Group Араза Агаларова. Девять лет артист состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, а позже дважды женился на «Мисс Мордовия». 12 декабря Эмину исполняется 46 лет. Об учебе за границей, сотрудничестве с Дональдом Трампом и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Эмина Агаларова: происхождение и семья Детство, учеба за границей и ранние занятия бизнесом Карьера в Crocus Group и собственные проекты Crocus Group: крупнейший девелоперский холдинг Музыкальный путь Эмина Агаларова: от первых выступлений до коллабораций Фестиваль «Жара» и другие проекты

Теракт в «Крокус Сити Холле» и позиция Эмина Личная жизнь Эмина Агаларова Эмин Агаларов сегодня

Биография Эмина Агаларова: происхождение и семья

Эмин Агаларов с дедушкой и сестрой (фото: Instagram* / eminofficial)

«Сейчас они с мамой занимаются девелопментом, покупают какие-то участки, строят там дома. Делают то же самое, что мы делаем здесь, в Москве, но в другом масштабе. Они абсолютно автономны», — рассказал певец.

Детство, учеба за границей и ранние занятия бизнесом

«Поэтому очень рано мне перестали давать деньги, и в этом мне повезло. Это подстегнуло к тому, что я хотел с ранних лет зарабатывать, и все получилось», — говорил Эмин.

Карьера в Crocus Group и собственные проекты

Эмин Агаларов (фото: Instagram* / eminofficial)

Crocus Group: крупнейший девелоперский холдинг

объекты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке;

стадионы ЧМ-2018 в Калининграде и Ростове-на-Дону;

первая очередь Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД);

крупнейший торгово-выставочный и деловой центр страны «Крокус Сити»;

сеть ТРК Vegas;

жилые и офисные проекты, рестораны, гипермаркеты «Твой дом».

Музыкальный путь Эмина Агаларова: от первых выступлений до коллабораций

Совместные работы и резонансные клипы

Эмин Агаларов (фото: Instagram* / eminofficial)

«Муслим Магомаев — самый удивительный артист из всех, которых я когда-либо знал и встречал. "Синяя вечность" — абсолютный хит, раскрывающий все великолепие его голоса. Она очень многое значит для меня, и я всегда пою ее на своих сольных концертах, тем самым сохраняя нашу связь с Муслимом Магометовичем», — поделился Эмин.

Фестиваль «Жара» и другие проекты



Теракт в «Крокус Сити Холле» и позиция Эмина

Личная жизнь Эмина Агаларова

Брак с Лейлой Алиевой

Эмин Агаларов и Лейла Алиева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Я очень хотел детей, причем с раннего возраста, лет с 18. И когда узнал, что у меня будет ребенок, более того — не один, а двое, да еще оба мальчишки, начал прыгать и орать от радости. Клянусь! Врач смеялся надо мной, говорил: "Успокойся". Помню, когда они родились, не мог от своих малышей оторваться, не выпускал из рук люльку», — вспоминал Агаларов.

«Необходимо дать друг другу шанс на личное счастье. Оно может быть для нас обоих только при условии абсолютной свободы. Если у двух людей не сложились личные отношения, глупо имитировать семейную жизнь, легче развестись, сохранить дружбу, воспитывать детей», — рассуждал певец.

Отношения и брак с Алёной Гавриловой

Эмин Агаларов с супругой (фото: Instagram* / eminofficial)

«Появляются разногласия, которые люди не могут решить. Иногда случаются какие-то кардинальные моменты. Алена старалась мне угодить, у нее это получалось, но проблема была, скорее всего, во мне, в моем образе жизни, мировоззрении. Все должно быть так, как я хочу. Любой женщине со мной будет непросто», — заявил он.

Воссоединение пары

«Алена для меня идеальный партнер, потому что в ней есть все те качества, которые я ценю в женщинах. Она одновременно и женственная, и где-то она жесткая, и где-то, может, холодная, а где-то — очень нежная, теплая, заботливая женщина. То есть золотой баланс. Мне с ней повезло», — говорил артист.

Эмин Агаларов сегодня