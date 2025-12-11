Учился в США, развелся с дочерью президента и сотрудничал с Трампом: как живет Эмин Агаларов и почему его отец был против свадьбы с Гавриловой?
Эмин Аразович Агаларов — азербайджанский певец, автор песен, предприниматель, народный артист Азербайджана и заслуженный артист Республики Адыгея. Он занимает пост президента компании Agalarov Development и является сыном основателя холдинга Crocus Group Араза Агаларова. Девять лет артист состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, а позже дважды женился на «Мисс Мордовия». 12 декабря Эмину исполняется 46 лет. Об учебе за границей, сотрудничестве с Дональдом Трампом и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Эмина Агаларова: происхождение и семьяЭмин Агаларов родился 12 декабря 1979 года в Баку. Его отец — предприниматель Араз Искендер оглы Агаларов, один из наиболее известных бизнесменов России, неоднократно включавшийся в рейтинг Forbes. Он близко дружил с Муслимом Магомаевым, которого Эмин называет главным наставником и музыкальным ориентиром.
Мать артиста, Ирина Иосифовна Агаларова (Гриль), также занимается бизнесом и живёт в США. Её отец, Иосиф Евгеньевич Гриль, был одним из основателей Crocus Group, интересовался музыкой и коллекционировал редкие пластинки. Именно дед, по словам Эмина привил ему любовь к музыке. Музыкант отмечал, что дедушка остаётся для него примером мудрости и внутренней силы.
Родители будущего артиста познакомились ещё в школе, поженились во время обучения в институте. Они вместе более 40 лет, однако проживают в разных странах. Каждый занят собственными проектами. Сначала Агаларова жила на две страны, но в итоге обосновалась в Америке. По словам певца, мама была достаточно строгой с ним, поскольку он рос «избалованным ребёнком».
У Эмина есть младшая сестра Шейла, которая с трёх лет живёт в США и управляет бизнесом вместе с матерью.
«Сейчас они с мамой занимаются девелопментом, покупают какие-то участки, строят там дома. Делают то же самое, что мы делаем здесь, в Москве, но в другом масштабе. Они абсолютно автономны», — рассказал певец.
Детство, учеба за границей и ранние занятия бизнесомКогда Эмину было четыре года, семья переехала в Москву. Позднее родители отправили его учиться в Швейцарию, а затем в США. Хотя по настоянию родителей он получил диплом финансиста, конфликты были: юный Агаларов быстро почувствовал вкус к собственным деньгам. Эмин вспоминал, что начал самостоятельно подрабатывать уже в 11–12 лет: мыл стекла на Садовом кольце, а заработанные деньги тратил на сигареты и пиво.
«Поэтому очень рано мне перестали давать деньги, и в этом мне повезло. Это подстегнуло к тому, что я хотел с ранних лет зарабатывать, и все получилось», — говорил Эмин.В США артист получил степень в области бизнес-менеджмента в Marymount Manhattan College. Первый собственный бизнес он тоже запустил в Нью-Йорке — открыл магазин одежды и позже обувной отдел на Мэдисон-авеню.
Карьера в Crocus Group и собственные проектыВ 2001 году Эмин вернулся в Москву и занял должность коммерческого директора «Крокус Сити». Позднее отец поручил ему строительство делового центра в Подмосковье. Со временем Агаларов-младший создал сеть ресторанов, event-агентство и клинику косметологии.
С 2014 года он занимал пост первого вице-президента Crocus Group, курируя торгово-развлекательные комплексы VEGAS, «Крокус Сити Молл», концертные площадки, fashion-направление, ресторанный холдинг и медийные проекты.
В мае 2023 года артист объявил, что покидает Crocus Group, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Он подчеркнул, что обязанности были перераспределены между топ-менеджерами по соглашению с отцом.
Сейчас Эмин развивает структуру Agalarov Development, в которую входят проект Estate Mall, маркет Boxcity, морской курорт Sea Breeze Resort & Residences под Баку, сеть ресторанов, фитнес-клубов и другие направления.
Crocus Group: крупнейший девелоперский холдингКомпания Crocus Group, основанная Аразом Агаларовым в 1989 году, начинала как советско-американское совместное предприятие «Крокус Интернэшнл», занимавшееся выставочной деятельностью. В 2000 году выставочное направление было продано.
Сегодня Crocus Group — один из крупнейших девелоперов России. Среди реализованных проектов:
- объекты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке;
- стадионы ЧМ-2018 в Калининграде и Ростове-на-Дону;
- первая очередь Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД);
- крупнейший торгово-выставочный и деловой центр страны «Крокус Сити»;
- сеть ТРК Vegas;
- жилые и офисные проекты, рестораны, гипермаркеты «Твой дом».
Музыкальный путь Эмина Агаларова: от первых выступлений до коллаборацийВпервые на сцену Эмин вышел в 18 лет — будучи студентом в США, он участвовал в фестивале Open Mic Night в Нью-Джерси. Первый альбом Still вышел в 2006 году. Песни были записаны на английском языке. В 2007–2009 годах артист выпустил альбомы Incredible, Obsession и Devotion.
В 2010 году Эмин переехал в Великобританию, чтобы сотрудничать с продюсером Брайаном Роулингом, который работал с Шер, Тиной Тёрнер, Энрике Иглесиасом и One Direction. Вместе они выпустили альбомы Wonder (2010) и After The Thunder (2012).
В 2012 году артист стал специальным гостем «Евровидения» в Азербайджане, где выступил на открытии конкурса, а осенью спел на концерте Дженнифер Лопес в Баку. Первый русскоязычный альбом «На краю» вышел в 2013 году. Композиция «Я лучше всех живу» принесла Эмину «Золотой граммофон». В клипе на песню снялась Паулина Андреева.
Совместные работы и резонансные клипы
В 2014 году появились альбомы Amor (англоязычный) и «Начистоту» (русскоязычный). Среди известных совместных работ — песни с Григорием Лепсом («Я нравлюсь женщинам», «Привет, Земля»), Ани Лорак («Я не могу сказать», «Проститься»), Любовью Успенской («Отпусти») и артистом JONY («Камин»). В 2016 году Эмин отправился в масштабный гастрольный тур по 50 городам России.
Особое место в творчестве занимает кавер на «Синюю вечность» Муслима Магомаева, записанный в 2019 году совместно с Алессандро Сафиной.
«Муслим Магомаев — самый удивительный артист из всех, которых я когда-либо знал и встречал. "Синяя вечность" — абсолютный хит, раскрывающий все великолепие его голоса. Она очень многое значит для меня, и я всегда пою ее на своих сольных концертах, тем самым сохраняя нашу связь с Муслимом Магометовичем», — поделился Эмин.Один из самых обсуждаемых клипов — In Another Life (2013). В нем снялся Дональд Трамп. Видео снимали в Москве, где проходил конкурс «Мисс Вселенная», которым владел Трамп.
В 2019 году Эмин вместе с тенором Алессандро Сафиной представил новую версию легендарной композиции Муслима Магомаева «Синяя вечность». В 2023 году он выступил в Баку вместе с британским певцом Энгельбертом Хампердинком, исполнив Help Me Make It Through The Night.
К марту 2024 года на счету артиста — 9 русскоязычных и 11 англоязычных альбомов. В феврале вышла пластинка Now or Never с каверами на песни Элвиса Пресли.
Фестиваль «Жара» и другие проектыВ июле 2016 года Агаларов вместе с Григорием Лепсом и Сергеем Кожевниковым запустил музыкальный фестиваль «Жара», премьера которого состоялась в Баку. С тех пор мероприятие проводится ежегодно и собирает популярных исполнителей из России и стран СНГ.
В июле 2019-го предприниматель приобрёл журнал «ОК!». В том же году он представил линейку энергетиков под брендом «Жара». Изначально напитки производились на немецком заводе Darguner Brauerei и поступали в Россию по импорту. В 2022 году стало известно о планах перенести выпуск продукции в Московскую область.
Также Эмин планировал совместно с отцом построить в России Trump Tower, однако проект был отменён после того, как Дональд Трамп объявил о намерении участвовать в выборах президента США.
В 2018 году Агаларов основал музыкальный лейбл Zhara Music. Весной 2021 года проект был продан Warner Music Group, после чего получил новое имя — Atlantic Records Russia. Эмин сохранил сотрудничество уже как артист.
Теракт в «Крокус Сити Холле» и позиция Эмина22 марта 2024 года группа вооружённых людей совершила нападение на посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» и подожгла здание. Площадь пожара достигла 13 тыс. кв. метров, крыша обрушилась, зал полностью выгорел. Уже на следующий день были задержаны первые подозреваемые.
По словам Эмина, он вместе с отцом и руководством площадки зашёл в здание примерно через 40 минут после первых выстрелов. Они прошли эвакуационные коридоры, которые ещё не были задымлены, и находились внутри около получаса. Спасатели смогли вскрыть серверную и изъять записи камер наблюдения, что помогло установить машину террористов и задержать преступников.
Личная жизнь Эмина Агаларова
Брак с Лейлой Алиевой
В январе 2005 года в Швейцарии Эмин познакомился с Лейлой Алиевой, дочерью президента Азербайджана. Через год пара обручилась, а вскоре сыграла свадьбу во дворце «Гюлюстан» в Баку.
В 2008 году у супругов родились близнецы Али и Микаил. Эмин рассказывал, что с раннего возраста мечтал о детях, и новость о двойне привела его в восторг. Несмотря на плотный гастрольный график, Эмин активно участвовал в воспитании детей.
«Я очень хотел детей, причем с раннего возраста, лет с 18. И когда узнал, что у меня будет ребенок, более того — не один, а двое, да еще оба мальчишки, начал прыгать и орать от радости. Клянусь! Врач смеялся надо мной, говорил: "Успокойся". Помню, когда они родились, не мог от своих малышей оторваться, не выпускал из рук люльку», — вспоминал Агаларов.Из-за гастролей он редко бывал дома. Для сыновей семья построила большой дом на берегу Каспия, а позднее — два зеркальных особняка, которые должны стать будущими домами для каждого из мальчиков.
В 2015 году пара объявила о разводе. Эмин подчёркивал, что не было предательства, и после расставания отношения стали даже лучше. Они сохранили дружбу и совместно воспитывали детей, в том числе приёмную дочь Алиевой — Амину.
«Необходимо дать друг другу шанс на личное счастье. Оно может быть для нас обоих только при условии абсолютной свободы. Если у двух людей не сложились личные отношения, глупо имитировать семейную жизнь, легче развестись, сохранить дружбу, воспитывать детей», — рассуждал певец.Семья Эмина негативно отнеслась к разводу сына с президентской дочерью. По словам Араза Агаларова, он пытался переубедить наследника не расставаться с Лейлой. По его мнению, в браке всегда возникает кризис, но важно уметь его преодолевать и работать над отношениями.
Отношения и брак с Алёной Гавриловой
После расставания с Лейлой Эмин начал встречаться с моделью Аленой Гавриловой — моделью из Саранска, победительницей конкурса «Мисс Мордовия-2004». В 2018 году пара поженилась, а в декабре того же года у них родилась дочь Афина. У Гавриловой также есть сын Рустам от предыдущих отношений.
Артист признавался, что появление ребёнка сделало их союз крепче: до этого они нередко ссорились. Артисту приходилось идти на компромиссы и первому мириться с избранницей, иначе он не мог спокойно выступать.
Однако в 2020 году Агаларов сообщил о разрыве. Он поблагодарил Алену за дочь и годы, проведённые вместе. Ходили слухи, что супруги развелись из-за того, что родители Эмина не принимали его выбор. Отец музыканта даже не пришел на свадьбу. Он считал, что Гаврилова неподходящая партия его сыну. О настоящих причинах расставания Агаларов-младший рассказал лишь спустя год.
«Появляются разногласия, которые люди не могут решить. Иногда случаются какие-то кардинальные моменты. Алена старалась мне угодить, у нее это получалось, но проблема была, скорее всего, во мне, в моем образе жизни, мировоззрении. Все должно быть так, как я хочу. Любой женщине со мной будет непросто», — заявил он.Несмотря на разрыв, бывшие сохраняли хорошие отношения: вместе отдыхали в ОАЭ с детьми, Лейлой и Аленой. Агаларов шутил, что они выглядели как большая дружная семья, хотя «жёны были не совсем довольны».
Воссоединение пары
В соцсетях он поздравлял Гаврилову с праздниками и публично поддерживал её, а на светских мероприятиях их нередко видели вместе. К концу 2021 года это породило множество разговоров о возможном воссоединении пары.
«Алена для меня идеальный партнер, потому что в ней есть все те качества, которые я ценю в женщинах. Она одновременно и женственная, и где-то она жесткая, и где-то, может, холодная, а где-то — очень нежная, теплая, заботливая женщина. То есть золотой баланс. Мне с ней повезло», — говорил артист.В 2022 году слухи подтвердились: всё это время Агаларов и Гаврилова не афишировали, что снова вместе. В мае 2023 года Эмин повторно сделал Алёне предложение и женился на ней. Отец Эмина все же принял Алену, поэтому присутствовал на повторной свадьбе.
Эмин Агаларов сегодняЭмин продолжает активно выступать и формировать плотный гастрольный график на 2026 год. Ближайшие концерты артиста уже объявлены. 13 февраля 2026 года певец выйдет на сцену Театра музыки и шоу «III РИМ» в Пушкино.
Следующий крупный концерт запланирован на 5 июля 2026 года в «Янтарь-холле» в Калининграде. Кроме того, в декабре артист станет одним из ключевых участников праздничного мероприятия «Жара. Новый год», которое пройдет 17 декабря 2026 года в московской «Live Арене».