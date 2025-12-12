12 декабря 2025, 13:37

Екатерина Кищук (фото: Telegram @kishshuk_katerina)

Екатерина Кищук – российская модель, певица и бывшая участница группы Serebro. 13 декабря она отметит 32-летие. Как благодаря случайному стечению обстоятельств она оказалась в популярном музыкальном коллективе, почему родила ребёнка от абьюзера и что её связывает с рэпером Pharaoh – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Первый успех: модельная работа Катя Кищук в SEREBRO: случайность, похожая на судьбу KATERINA: сольная карьера Личная жизнь Кати Кищук: отношения, которые сформировали характер Екатерина Кищук сейчас

Детство и юность

Екатерина Кищук (фото: Telegram @kishshuk_katerina)

Первый успех: модельная работа

Катя Кищук в SEREBRO: случайность, похожая на судьбу

«Для меня всё происходящее сначала было похоже на сон. Я не верила! Это был шок!», – вспоминала Кищук.

Екатерина Кищук и Ольга Серябкина (фото: Telegram @kishshuk_katerina)

«Мне наконец хотелось начать делать то, что мне хотелось… Это очень страшно, ты лишаешься абсолютного комфорта».

KATERINA: сольная карьера

«Почему-то у нас в стране ко всему относятся очень серьезно. Я считаю, что не должно быть никаких рамок…», – говорила певица об этом.

Екатерина Кищук (фото: Telegram @kishshuk_katerina)

Личная жизнь Кати Кищук: отношения, которые сформировали характер

Любовь со Slowthai и рождение сына

«Я стала намного спокойнее, увереннее в себе… Стала ценить время, появилось больше сил».

Екатерина Кищук с сыном (фото: Telegram @kishshuk_katerina)

Разрыв и признание об абьюзе

«Держал её в “золотой клетке”, не давал работать, общаться с другими людьми и заводить друзей…».

«Тебя втаптывают в землю, ты ничего не хочешь, ничего не можешь… Я рыдала каждый день, что я — бесталанное чмо».

Екатерина Кищук сейчас