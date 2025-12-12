Родила от абьюзера, получала угрозы из-за СВО и случайно попала в группу Serebro: как сейчас живёт Катя Кищук и почему не выпускает новые треки?
Екатерина Кищук – российская модель, певица и бывшая участница группы Serebro. 13 декабря она отметит 32-летие. Как благодаря случайному стечению обстоятельств она оказалась в популярном музыкальном коллективе, почему родила ребёнка от абьюзера и что её связывает с рэпером Pharaoh – в материале «Радио 1».
Детство и юность
Екатерина родилась 13 декабря 1993 года в Туле. Родители поддерживали её любовь к творчеству: девочка занималась музыкой, рисованием, а больше всего – танцами. В старших классах Катя добилась впечатляющих результатов: стала двукратной чемпионкой России по хип-хопу и двукратной чемпионкой по фитнес-аэробике.
После школы девушка переехала в Москву. Образование она меняла несколько раз: сначала МГИК, затем РАМ им. Гнесиных, позже – заочное отделение эстрадно-джазового факультета Московского института современного искусства. Учёбу Катя искала интуитивно, ориентируясь на ощущение «своего» пути – и этот поиск совпал с началом её первых карьерных шагов.
Первый успех: модельная работа
В 2011 году её фотографии заметили представители крупного столичного агентства. Так началась стремительная модельная карьера: Кищук работала с Puma, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, появлялась в лукбуках и рекламных кампаниях.
Позже она вспоминала об этом с иронией, называя работу моделью лишь «кривлянием перед камерой». Тем не менее именно модельные съёмки сделали Катю заметной в медиа и дали первый толчок к популярности.
Катя Кищук в SEREBRO: случайность, похожая на судьбу
В 2016 году Екатерина случайно узнала об онлайн-кастинге в SEREBRO. Перед этим она год жила в Азии и собиралась снова уезжать в Китай, но опоздала на самолёт. В тот же день в соцсетях ей попалось объявление о поиске новой солистки. Катя подала заявку «особенно ни на что не рассчитывая», но позже говорила, что в этой случайности было что-то мистическое.
На место третьей участницы претендовали более 50 тысяч девушек, включая известных певиц и экс-участниц других проектов. Несмотря на огромную конкуренцию, Кищук вошла в десятку финалисток продюсерского центра, а затем выиграла народное голосование «ВКонтакте».
«Для меня всё происходящее сначала было похоже на сон. Я не верила! Это был шок!», – вспоминала Кищук.
В марте 2016 года Катя присоединилась к Ольге Серябкиной и Полине Фаворской. Её первый трек в составе SEREBRO – «Chocolate» – сразу получил клип и стал хитом. Затем последовали «My Money», «Пройдёт», «Young Yummy Love» и альбом «Сила трёх», возглавивший российский iTunes.
Катю часто сравнивали с Дарьей Шашиной, ушедшей из группы из-за проблем со здоровьем. Она относилась к этому спокойно, отмечая, что без макияжа они с Дашей совсем разные.
С фанатами предыдущей солистки у Кати возникали сложности – аудитория встретила её агрессивно. Но внутри коллектива отношения были прекрасными: девушка быстро подружилась с Ольгой и Полиной.
В 2017 году трио снялось в рекламной кампании Sephora. Однако уже в 2018 году начался распад: после ухода Серябкиной остальные участницы тоже приняли решение идти дальше.
Причины ухода Катя объяснила честно:
«Мне наконец хотелось начать делать то, что мне хотелось… Это очень страшно, ты лишаешься абсолютного комфорта».
KATERINA: сольная карьера
В июне 2019 года она выпустила дебютный поп-альбом «22k» – то, о чём мечтала с подросткового возраста. В трек-лист вошли 10 композиций, включая вызывающий «У меня есть деньги».
«Почему-то у нас в стране ко всему относятся очень серьезно. Я считаю, что не должно быть никаких рамок…», – говорила певица об этом.
Катя постепенно отказывалась от идеального глянцевого образа, стремясь к большей искренности в соцсетях.
После переезда в Великобританию она пробовала писать англоязычные песни – самым заметным релизом стал трек «Offline» (2019). Позже творчество отошло на второй план из-за резких перемен в личной жизни.
Личная жизнь Кати Кищук: отношения, которые сформировали характер
В 2016 году Катя признавалась, что она лишь трижды была в серьёзных отношениях. Среди её партнёров были: хип-хоп-исполнитель Pharaoh (Глеб Голубин), солист «Грибов» Илья Капустин (4atty aka Tilla), дизайнер Иван Акура, эпатажный артист Tommy Cash, с которым она инсценировала свадебную фотосессию (скорее всего, ради хайпа).
Любовь со Slowthai и рождение сына
В начале 2020 года у Кати начались отношения с британским рэпером Slowthai (Тайроном Фрэмтоном). Он поддерживал её после непростого переезда в Англию, помогал адаптироваться, появлялся с ней в эфирах, учил русский язык.
16 июня 2020 года он сделал ей предложение – Катя выложила фото кольца с подписью «плАчу».
Летом 2021 года у пары родился сын Рэйн, невероятно похожий на отца. Материнство стало поворотным моментом:
«Я стала намного спокойнее, увереннее в себе… Стала ценить время, появилось больше сил».
Катя признавалась, что ценит в мужчинах интеллект, чувство юмора и харизму. Музыку слушает самую разную — от попа до арт-фолка, среди любимых артистов у неё Джоанна Ньюсом. Она сентиментальна, легко плачет над фильмами, любит спокойные вечера дома и пешие прогулки.
Разрыв и признание об абьюзе
В конце 2022 года певица впервые публично рассказала о тяжёлом опыте в отношениях со Slowthai. По словам Екатерины, он контролировал её жизнь, ревновал, ограничивал свободу и называл неблагодарной, когда она выражала недовольство:
«Держал её в “золотой клетке”, не давал работать, общаться с другими людьми и заводить друзей…».
Самое тяжёлое признание звучало так:
«Тебя втаптывают в землю, ты ничего не хочешь, ничего не можешь… Я рыдала каждый день, что я — бесталанное чмо».
Катя ушла из этих отношений, фактически начав жизнь заново – уже как самостоятельная женщина и мать.
Екатерина Кищук сейчас
Сегодня Кищук живёт в Великобритании, занимается сыном и постепенно возвращается к творчеству. Она редко публикует новые фотографии, почти не выпускает музыку, однако сохраняет интерес аудитории, которая ждёт её новых работ.