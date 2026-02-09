«Переспала почти со всем оркестром»: откровения бывшего мужа Ларисы Долины Александра Миончинского. Как певица увела его из семьи?
Первым супругом Ларисы Долиной был ленинградский джазовый музыкант Александр Миончинский. Их союз продлился семь лет. О нынешней судьбе артиста известно немного: по сообщениям, он стал инвалидом и страдал алкогольной зависимостью. В разные годы Миончинский подробно рассказывал журналистам о совместной жизни с певицей. Эти откровения вызвали широкий общественный резонанс. Подробнее, — в материале «Радио 1».
Знакомство Ларисы Долиной и Александра МиончинскогоЗнакомство Александра Миончинского и Ларисы Долиной состоялось в 1978 году на репетиции в Академии Жуковского. Музыкант только вернулся в джазовый оркестр «Современник» под руководством Анатолия Кролла.
В одном из интервью он вспоминал, что впервые увидел молодую вокалистку на сцене во время репетиции. По его словам, она производила яркое и эпатажное впечатление.
«В пустом зале сидит Кролл, оркестр играет. И с ним на сцене поет какое-то толстое ужасное существо. Я подсаживаюсь к Кроллу: "Что это? Откуда это чудище?". Он мне: "Нравится?!", я: "Да-а-а-а!". Это была роковая фраза... Джаз Лариса тогда пела просто потрясающе. Это сейчас она не поет, а кричит. В ней такая прелесть была — Лариса не стеснялась своего веса, такая вся вульгарная, в декольте, полуголая, толстая. Вот чем она меня зацепила! Я попал на ее крючок», — признавался Александр в интервью KP.RU.
Личная трагедия музыканта и начало романаВ тот период в жизни музыканта произошла тяжелая трагедия — от рака крови умер его восьмилетний сын. Александр был женат, и, как он признавался, супруги понимали неизбежность исхода болезни, однако оказались не готовы к утрате. После смерти ребенка Миончинский, по собственным словам, переживал глубокую депрессию и злоупотреблял алкоголем, чтобы справиться с бессонницей и переживаниями.
Спустя несколько месяцев он отправился на гастроли вместе с оркестром. Именно тогда, как утверждал музыкант, между ним и Долиной завязались близкие отношения. Он рассказывал, что после совместного застолья проснулся и обнаружил рядом с собой Ларису Долину.
«По какому-то поводу крепко выпили. Наутро чувствую: в моей постели кто-то шевелится. Поднимаю одеяло, а там сюрприз — Долина! Господи, что я натворил! Поймите, я порядочный человек. Я на нее накинулся: "Лариса, ты же знаешь, я женат! Только полгода прошло, как мы потеряли сына. Я не могу нанести жене второй удар"», — говорил он.Официальный развод, по его словам, затянулся: жена не давала согласия на расторжение брака. С Долиной они поженились лишь спустя полтора года. Музыкант отмечал, что испытывал глубокое уважение и благодарность к первой супруге Людмиле, называя ее важным человеком в своей жизни.
«Мы с Ларисой поженились только через полтора года — жена не давала мне развода. Глупо получилось. Потому что Людмила — удивительный человек, я очень ее любил. Она музыковед, очень помогла мне по жизни», — признался Миончинский.В то же время он признавался, что не смог по-настоящему полюбить Долину, о чем, по его словам, впоследствии говорил даже их общей дочери. При этом он подчеркивал, что именно певица помогла ему выйти из тяжелой депрессии и вернуться к активной жизни.
Рождение дочери Ангелины и семейные трудностиПосле регистрации брака супруги, как вспоминал Миончинский, жили в съемных квартирах. По его словам, Анатолий Кролл якобы обещал им содействие в получении жилья, но обманул. Спустя три года после свадьбы в семье родилась дочь Ангелина. Музыкант рассказывал, что супруги долго не могли стать родителями, а Долина упрекала его в проблемах с зачатием.
«Я ей отвечал: "Ты что, дура?! У меня первая жена за восемь лет 16 абортов сделала, причем половина — двойни были". А потом в Болгарии все и случилось. Мы же дочку поэтому и назвали болгарским именем Ангелина», — делился он.Рождение дочери он называл одним из самых счастливых периодов своей жизни. По его словам, они с супругой оба очень ждали ребенка. Однако дочь далась родителям тяжело: Долина пять раз находилась на сохранении из-за угрозы выкидыша.
«Когда Лариса была беременная, я это пузо целовал, песенки пел, а Линка в этом пузе танцевала. Лариска обалдевала от того, как дочь меня понимает», — вспоминал Миончинский.
Скандальные заявления о прошлом певицыВ интервью Миончинский делал ряд резких заявлений о прошлом Ларисы Долиной. Он утверждал, что до брака с ним у певицы было много отношений, в том числе в период работы в Государственном эстрадном оркестре Армении, когда ей было 16–17 лет.
«До меня у нее было очень много мужчин! Когда она стала солисткой Государственного эстрадного оркестра Армении, ей было 16–17 лет. А все солистки проходили через кабинет его руководителя. Лариска там тоже бывала, и не раз, она и не скрывала этого. Но зато он заменил ей имя — Лариса Долина: фамилия Кудельман на армянских афишах смотрелась бы странно. А потом она переспала почти со всем оркестром. Когда я ее спрашивал об этом, она призналась, что потеряла любовникам счет», — заявил музыкант.Вместе с тем в интервью Миончинский нередко высказывался резко и неоднозначно о личных качествах Долиной, касаясь ее быта, образования и окружения. Он утверждал, что у певицы отсутствует аттестат зрелости, а часть экзаменов в музыкальное училище он якобы сдавал за нее. При этом он подчеркивал выдающийся талант артистки, называя ее гениальной исполнительницей.
«Когда мы начали жить, она была как с одесского привоза — вульгарная, громко чавкала, ржала, а не смеялась. И дружила она с валютными проститутками и фарцовщиками», — сказал Александр.
Причины развода и обвинения в адрес друг другаСемейная жизнь продлилась семь лет. По словам Миончинского, развод прошел спокойно, поскольку делить супругам было практически нечего. Он утверждал, что Долина обвиняла его в злоупотреблении алкоголем, однако сам он не считал свою зависимость критической и заявлял, что певица тоже не отказывалась от алкоголя.
«Долиной просто сказать нечего, вот и болтает. А алкоголиком был ее гражданский муж Витя-басист, она стала жить с ним после меня. Он устраивал Долиной концерты, лежа на диване. В результате перестал ездить на гастроли, тут Илья Спицын и подсуетился. Пришел к ней как-то в номер после концерта: "Лариса, вы так устаете! Вот у меня сертификат, я профессиональный массажист". Понятное дело, массажем дело не ограничилось», — рассказал Миончинский.
Отношения с дочерью АнгелинойПосле развода, как утверждал Миончинский, Лариса Долина отказалась от алиментов и ограничивала его общение с дочерью. Ангелина некоторое время проживала в Одессе у родителей певицы.
Музыкант заявлял, что регулярно навещал дочь — до восьми раз в год. Однако со временем общение стало реже, а затем, по его словам, полностью прекратилось. В интервью он делился переживаниями по поводу охлаждения отношений и сомневался в своей роли в жизни дочери.
«Неожиданно дочь перестала брать трубку. Пропала. Звонил ей последний раз три года назад. А она будто мне и не рада была. Я: "Доченька, привет! Как здоровье?" Она: "Всё в порядке, папа, дальше". Я: "А на работе как?" — "Нормально, что еще?" Я спрашиваю: "А мальчик у тебя есть?" Она говорит: "Какой дурацкий вопрос!" И вот тебе пойми, какой же я папа. Зачем я ей нужен такой?» — отмечал музыкант.Интервью Александра Миончинского вызвало широкий резонанс. При этом достоверность многих его заявлений ставилась под сомнение, учитывая его проблемы с алкоголем.
Второй гражданский муж Ларисы Долиной — Виктор МитязовПосле расставания с Александром Миончинским Лариса Долина состояла в серьезных отношениях еще дважды. Следующим партнером певицы стал бас-гитарист Виктор Митязов. Их союз продлился 11 лет. Несмотря на отсутствие официальной регистрации брака, Долина называла его мужем. Митязов принимал активное участие не только в карьере артистки, но и в воспитании ее дочери Ангелины, для которой он стал близким человеком.
Период их совместной жизни совпал с профессиональным ростом Долиной: она выпускала популярные композиции, включая «Погода в доме», укрепила финансовое положение и приобрела недвижимость в Москве. Со временем отношения сошли на нет, и пара рассталась.