Лариса Долина (фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Первым супругом Ларисы Долиной был ленинградский джазовый музыкант Александр Миончинский. Их союз продлился семь лет. О нынешней судьбе артиста известно немного: по сообщениям, он стал инвалидом и страдал алкогольной зависимостью. В разные годы Миончинский подробно рассказывал журналистам о совместной жизни с певицей. Эти откровения вызвали широкий общественный резонанс. Подробнее, — в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство Ларисы Долиной и Александра Миончинского Личная трагедия музыканта и начало романа Рождение дочери Ангелины и семейные трудности Скандальные заявления о прошлом певицы Причины развода и обвинения в адрес друг друга Отношения с дочерью Ангелиной Второй гражданский муж Ларисы Долиной — Виктор Митязов Третий муж Ларисы Долиной — Илья Спицын

Знакомство Ларисы Долиной и Александра Миончинского

«В пустом зале сидит Кролл, оркестр играет. И с ним на сцене поет какое-то толстое ужасное существо. Я подсаживаюсь к Кроллу: "Что это? Откуда это чудище?". Он мне: "Нравится?!", я: "Да-а-а-а!". Это была роковая фраза... Джаз Лариса тогда пела просто потрясающе. Это сейчас она не поет, а кричит. В ней такая прелесть была — Лариса не стеснялась своего веса, такая вся вульгарная, в декольте, полуголая, толстая. Вот чем она меня зацепила! Я попал на ее крючок», — признавался Александр в интервью KP.RU.

Сергей Пенкин и Лариса Долина (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Личная трагедия музыканта и начало романа

«По какому-то поводу крепко выпили. Наутро чувствую: в моей постели кто-то шевелится. Поднимаю одеяло, а там сюрприз — Долина! Господи, что я натворил! Поймите, я порядочный человек. Я на нее накинулся: "Лариса, ты же знаешь, я женат! Только полгода прошло, как мы потеряли сына. Я не могу нанести жене второй удар"», — говорил он.

«Мы с Ларисой поженились только через полтора года — жена не давала мне развода. Глупо получилось. Потому что Людмила — удивительный человек, я очень ее любил. Она музыковед, очень помогла мне по жизни», — признался Миончинский.

Лариса Долина (фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин)

Рождение дочери Ангелины и семейные трудности

«Я ей отвечал: "Ты что, дура?! У меня первая жена за восемь лет 16 абортов сделала, причем половина — двойни были". А потом в Болгарии все и случилось. Мы же дочку поэтому и назвали болгарским именем Ангелина», — делился он.

«Когда Лариса была беременная, я это пузо целовал, песенки пел, а Линка в этом пузе танцевала. Лариска обалдевала от того, как дочь меня понимает», — вспоминал Миончинский.

Скандальные заявления о прошлом певицы

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

«До меня у нее было очень много мужчин! Когда она стала солисткой Государственного эстрадного оркестра Армении, ей было 16–17 лет. А все солистки проходили через кабинет его руководителя. Лариска там тоже бывала, и не раз, она и не скрывала этого. Но зато он заменил ей имя — Лариса Долина: фамилия Кудельман на армянских афишах смотрелась бы странно. А потом она переспала почти со всем оркестром. Когда я ее спрашивал об этом, она призналась, что потеряла любовникам счет», — заявил музыкант.

«Когда мы начали жить, она была как с одесского привоза — вульгарная, громко чавкала, ржала, а не смеялась. И дружила она с валютными проститутками и фарцовщиками», — сказал Александр.

Причины развода и обвинения в адрес друг друга

«Долиной просто сказать нечего, вот и болтает. А алкоголиком был ее гражданский муж Витя-басист, она стала жить с ним после меня. Он устраивал Долиной концерты, лежа на диване. В результате перестал ездить на гастроли, тут Илья Спицын и подсуетился. Пришел к ней как-то в номер после концерта: "Лариса, вы так устаете! Вот у меня сертификат, я профессиональный массажист". Понятное дело, массажем дело не ограничилось», — рассказал Миончинский.

Отношения с дочерью Ангелиной

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

«Неожиданно дочь перестала брать трубку. Пропала. Звонил ей последний раз три года назад. А она будто мне и не рада была. Я: "Доченька, привет! Как здоровье?" Она: "Всё в порядке, папа, дальше". Я: "А на работе как?" — "Нормально, что еще?" Я спрашиваю: "А мальчик у тебя есть?" Она говорит: "Какой дурацкий вопрос!" И вот тебе пойми, какой же я папа. Зачем я ей нужен такой?» — отмечал музыкант.

Второй гражданский муж Ларисы Долиной — Виктор Митязов

Третий муж Ларисы Долиной — Илья Спицын