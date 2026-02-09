«Финансы дороже»: Ларису Долину осудили за попытки измениться после скандала

09 февраля 2026, 16:13

Продюсер Рудченко заявил о невозможности восстановить репутацию Ларисы Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Продюсер Павел Рудченко высказал мнение о невозможности восстановить репутацию певицы Ларисы Долиной. Он заявил, что изменения в имидже и репертуаре уже не вернут доверие аудитории.





В разговоре с «Газетой.Ru» Рудченко отметил, что команда артистки должна была работать над сохранением её образа значительно раньше. По его словам, сейчас любые перемены во внешности или творческие эксперименты ситуацию не исправят.

«У людей не было претензий к её творчеству. Была большая претензия к её отношению к людям, к их мнению и в целом как она себя позиционировала как артист. Она заняла позицию, что финансы дороже. В отношении репутации карьеру можно поставить, наверное, даже не на паузу, а всё-таки на стоп. Здесь именно обнуление артиста происходит. Люди уже Долиной не доверяют и не верят», — заявил продюсер.