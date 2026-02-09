Стало известно, во сколько обошлось роскошное празднование 20-летия Авроры Кибы
Бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба отметила 20-летие. Как сообщает Telegram-канал SHOT, организация праздника обошлась примерно в 30 миллионов рублей.
Мероприятие прошло в московском рыбном ресторане, отмеченном звездой «Мишлен». Аренда зала, меню и торт от шеф-повара составили 4,5 миллиона рублей. Основные расходы связали с гонорарами артистов — около 25 миллионов рублей.
На вечеринке выступала тамада Ксения Собчак, которая шутила про наряд именинницы. Кроме того, гостей развлекали Александр Ревва и певица Севиль (Artik&Asti). Дополнительный миллион рублей потратили на фотозону, цветы, работу диджея, рилсмейкеров и фотографов.
Среди гостей вечера присутствовали Наталья Рудова, Эммануэль Турецкая и сын Ирины Дубцовой Артём. Музыкальным фоном вечера стали переработанные композиции Григория Лепса. Сам певец на празднике не появился.
