Стало известно, во сколько обошлось роскошное празднование 20-летия Авроры Кибы

09 февраля 2026, 15:07

На празднование 20-летия Авроры Кибы потратили 30 миллионов рублей

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба отметила 20-летие. Как сообщает Telegram-канал SHOT, организация праздника обошлась примерно в 30 миллионов рублей.