Гоблин высказался о запрете Сабурову приезжать в Россию
Блогер Пучков назвал наказание для комика Сабурова перебором
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, высказался о запрете въезда в Россию стендап-комика Нурлана Сабурова на 50 лет. В эфире радио Sputnik он назвал это решение «перебором».
Пучков отметил, что знаком с творчеством юмориста и не слышал от него прямой критики или оскорблений в адрес страны, о которых сообщалось в новостях. По его мнению, Сабуров мог «перейти дорогу сильному, с хорошими связями», и ему запретили приезжать в Россию из мести.
При этом Гоблин назвал стендапера лидером общественного мнения. Он считает, что в этой ситуации вместо жестких санкций с Сабуровым следовало выстраивать диалог.
«По-моему, перебор», — подытожил Пучков.Напомним, о запрете на въезд в Россию для юмориста на 50 лет стало известно 6 февраля. Это решение объяснили нарушениями со стороны комика миграционного и налогового законодательства. Также утверждалось, что Сабуров критиковал происходящее на Украине. В настоящее время он находится на территории Казахстана.