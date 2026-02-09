Гоблин высказался о запрете Сабурову приезжать в Россию

09 февраля 2026, 16:07

Блогер Пучков назвал наказание для комика Сабурова перебором

Дмитрий Пучков (Фото: Телеграм/oper_goblin)

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, высказался о запрете въезда в Россию стендап-комика Нурлана Сабурова на 50 лет. В эфире радио Sputnik он назвал это решение «перебором».





Пучков отметил, что знаком с творчеством юмориста и не слышал от него прямой критики или оскорблений в адрес страны, о которых сообщалось в новостях. По его мнению, Сабуров мог «перейти дорогу сильному, с хорошими связями», и ему запретили приезжать в Россию из мести.



При этом Гоблин назвал стендапера лидером общественного мнения. Он считает, что в этой ситуации вместо жестких санкций с Сабуровым следовало выстраивать диалог.

«По-моему, перебор», — подытожил Пучков.