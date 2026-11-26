26 ноября 2026, 16:25

Владимир Машков (фото: РИА Новости / Арина Антонова)

Владимир Машков — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер и педагог. Он удостоен звания народного артиста России, стал лауреатом премии Правительства РФ и премии ФСБ России, а также получил награды «Ника», «Золотой орёл» и «ТЭФИ». 27 ноября артисту исполняется 63 года. О его творческом пути, четырёх браках, отношениях с дочерью Марией и причинах их многолетнего конфликта — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Машкова: детство и юность Театральная карьера Владимира Машкова Фильмы и сериалы с Владимиром Машковым Режиссёрские работы и уход из кино Личная жизнь Владимира Машкова: жёны и дети Почему Владимир Машков не общается с дочерью Марией Владимир Машков сегодня

Биография Владимира Машкова: детство и юность

Владимир Машков (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

«Учился Вовка отвратительно! Школы менял из-за неудов по поведению: то длинные волосы отрастит, то еще чего. Собирался стать биологом. В одной из комнат родительской хрущевки устроил зоопарк: четыре клетки с крысами, белка, хомяк, ворона, черепаха, кролик, две собаки. Но в десятом классе вдруг резко все ему надоело, увлекся театром», — вспоминал Виталий.

«Мы за Володю очень переживали! Потом долго его вызволяли из СИЗО… А потом следствие нашло настоящего убийцу», — рассказывал Никифоров.

Владимир Машков (фото: Instagram* / tot_mashkov)

Театральная карьера Владимира Машкова

Владимир Машков и Олег Табаков (фото: Instagram* / tot_mashkov)

Фильмы и сериалы с Владимиром Машковым

«В тылу врага»;

«15 минут славы»;

«Американская рапсодия»;

«Танцы в „Голубой игуане“»;

«Миссия невыполнима: Протокол фантом».

«Нет таких слов в моём лексиконе, "не мой уровень". Мне прям сейчас аж стыдно. Дело в том, что это была странная такая, полуаферистическая вещь. Я очень рад, что эта игра собрала за месяц полмиллиарда долларов. Они использовали мой образ из картины "В тылу врага". Я очень старался, собирал по кусочкам этот бомжеватый вид. И мне не сказали тогда, что это такое. Может быть, я озвучил бы. Ну, это интересно, часть профессии, но не особенно меня это увлекает. Я даже не знал, что это я», — объяснил Машков.

Режиссёрские работы и уход из кино

Владимир Машков (фото: Instagram* / tot_mashkov)

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому кина не будет, электричество кончилось», — заявил Машков.

Личная жизнь Владимира Машкова: жёны и дети

Владимир Машков (фото: Instagram* / tot_mashkov)

Почему Владимир Машков не общается с дочерью Марией

«Я не слышу какого-то глубокого сожаления от этих людей о покинутой ими Родине. Думаю, процесс осмысления еще будет идти. Прежде всего в их сердцах. Уверен, в конце концов наступит момент, когда они осознают, что потеряли. И тогда будем думать, что с ними делать», — объяснял артист.

Мария Машкова с дочками (фото: Instagram* / masha_mashkova_official)

«Мне пишут: "Почему ты до сих пор Машкова?" И любимое: "Кто ты без фамилии своего отца?" Во втором есть доля правды. Без Машкова я действительно была бы немного другим человеком. До того, как мой папа стал суперзвездой, мои друзья в детстве и в Новосибирске, и в Москве называли меня Машковой: "Привет, Машкова, пошли гулять, Машкова". Причем это имя придумал папа. Я дважды была замужем, но мне ни разу не приходила в голову идея взять фамилию мужей. Просто потому, что я знала: моему папе очень важно, что его единственная дочь — Маша Машкова. Насколько мне известно, что единственная, данные давно не обновлялись», — с иронией рассказала актриса.

«Поэтому, если папа сам скажет мне: "Ты позоришь мою фамилию, смени", я, скорее всего, ее сменю. Но делать это по просьбе разгневанных комментаторов я точно не буду. И еще. Есть другая часть людей, которые пишут проклятия, неприятные комментарии про моего отца. Тем самым они как будто поддерживают меня. Так вот, меня это не поддерживает, меня это ранит. И порой даже больше, чем проклятия в мой адрес. Получается, мне не подходит ни то, ни другое. Я могу не общаться со своим отцом. Мы можем вообще никогда больше не увидеться и не поговорить. Я могу быть от него очень далеко — как ментально, так и территориально. Но перестать быть его дочкой я не могу», — заключила Мария.

Владимир Машков сегодня