«Перестать быть его дочкой я не могу»: почему Владимир Машков пять лет не общается с наследницей и как чуть не сел за убийство?
Владимир Машков — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер и педагог. Он удостоен звания народного артиста России, стал лауреатом премии Правительства РФ и премии ФСБ России, а также получил награды «Ника», «Золотой орёл» и «ТЭФИ». 27 ноября артисту исполняется 63 года. О его творческом пути, четырёх браках, отношениях с дочерью Марией и причинах их многолетнего конфликта — в материале «Радио 1».
Биография Владимира Машкова: детство и юностьВладимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. Его родители были связаны с театром, поэтому детство будущего актёра прошло в разъездах. Несколько лет семья прожила во Фрунзе Киргизской ССР (сегодня Бишкек), а в начале 1970-х годов переехала в Новокузнецк.
Мать Владимира, Наталья Ивановна Никифорова (1927–1986), руководила местным театром кукол «Сказ». Отец, Лев Петрович Машков (1925–1987), работал там актёром. У будущего артиста также был старший брат Виталий Никифоров — сын Натальи Никифоровой от первого брака. Он был старше Владимира на 12 лет и умер в 2018 году от инфаркта.
Виталий Никифоров рассказывал, что в школьные годы младший брат не отличался примерным поведением и часто менял учебные заведения.
«Учился Вовка отвратительно! Школы менял из-за неудов по поведению: то длинные волосы отрастит, то еще чего. Собирался стать биологом. В одной из комнат родительской хрущевки устроил зоопарк: четыре клетки с крысами, белка, хомяк, ворона, черепаха, кролик, две собаки. Но в десятом классе вдруг резко все ему надоело, увлекся театром», — вспоминал Виталий.Сам Владимир позднее рассказывал, что в 15 лет уже работал сварщиком. По его словам, он вполне мог продолжить трудиться по рабочей специальности, если бы обстоятельства не привели его в театр.
Никифоров также вспоминал необычный случай из школьной жизни брата. Когда Владимир учился в восьмом классе, он вместе с тремя друзьями забрался по водосточной трубе на балкон квартиры девушки. Там подростки случайно увидели последствия убийства.
«Мы за Володю очень переживали! Потом долго его вызволяли из СИЗО… А потом следствие нашло настоящего убийцу», — рассказывал Никифоров.В 17 лет Владимир отправился в Новосибирск и поступил на биологическое отделение естественного факультета Новосибирского государственного университета. Однако спустя год он передумал заниматься наукой, забрал документы и поступил в Новосибирское театральное училище.
В 1984 году Машкова отчислили из училища после драки. Тогда он перебрался в Москву и стал студентом Школы-студии МХАТ. Сначала его наставником был Михаил Тарханов, а позднее Владимир продолжил обучение на курсе Олега Табакова. Диплом актёр получил в 1990 году.
Театральная карьера Владимира МашковаВ 1987 году Владимир Машков начал выступать на сцене Московского театра-студии Олега Табакова. Молодой артист быстро обратил на себя внимание и вскоре вошёл в число наиболее ярких учеников известного педагога и режиссёра.
Среди спектаклей, в которых он играл в тот период, были «Матросская тишина», «Ревизор» и «Билокси-Блюз». Постепенно Машков заинтересовался не только актёрской работой, но и режиссурой.
В 1992 году он представил постановку «Звёздный час по местному времени», в которой главную роль исполнил Евгений Миронов. Спектакль пользовался успехом у зрителей и оставался в репертуаре театра на протяжении восьми лет.
Затем Машков поставил «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер». Эти работы укрепили его репутацию режиссёра и привлекли внимание театрального сообщества. Позднее в его постановочном списке появились «Трёхгрошовая опера» по произведению Бертольта Брехта, а также комедии «Анекдоты» и «№ 13». Спустя несколько лет режиссёр переработал последнюю постановку и представил обновлённую версию под названием «№ 13D».
После смерти Олега Табакова в 2018 году Владимир Машков возглавил основанный им театр, заняв должность художественного руководителя. Позднее артист также стал руководить Московским театральным колледжем имени Табакова.
В 2023 году Машкова избрали председателем Союза театральных деятелей России. В июне 2024 года он возглавил московский театр «Современник», став его директором. При этом артист сохранил должность художественного руководителя Театра Олега Табакова.
Фильмы и сериалы с Владимиром МашковымВладимир Машков начал сниматься в кино в конце 1980-х годов. Его экранным дебютом стала картина «Зелёный огонь козы», вышедшая в 1989 году. Уже в следующем десятилетии артист превратился в одного из наиболее заметных представителей нового российского кинематографа.
В 1990-е годы он снялся в фильмах «Лимита», «Подмосковные вечера», «Две луны, три солнца», «Сочинение ко Дню Победы» и «Мама». Одной из первых крупных работ стала картина Карена Шахназарова «Американская дочь» (1995). В ней Машков сыграл отца, который отправляется в США, чтобы вернуть дочь.
Широкое международное внимание актёру принесла драма Павла Чухрая «Вор» (1997). Фильм получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В конце 1990-х Машков также исполнил роль Емельяна Пугачёва в исторической картине «Русский бунт».
В начале 2000-х годов артист получил предложения от американских кинематографистов. Он принял участие в нескольких зарубежных проектах, среди которых:
- «В тылу врага»;
- «15 минут славы»;
- «Американская рапсодия»;
- «Танцы в „Голубой игуане“»;
- «Миссия невыполнима: Протокол фантом».
«Нет таких слов в моём лексиконе, "не мой уровень". Мне прям сейчас аж стыдно. Дело в том, что это была странная такая, полуаферистическая вещь. Я очень рад, что эта игра собрала за месяц полмиллиарда долларов. Они использовали мой образ из картины "В тылу врага". Я очень старался, собирал по кусочкам этот бомжеватый вид. И мне не сказали тогда, что это такое. Может быть, я озвучил бы. Ну, это интересно, часть профессии, но не особенно меня это увлекает. Я даже не знал, что это я», — объяснил Машков.В последующие годы фильмография артиста пополнилась множеством известных российских проектов. Он сыграл в картинах «Олигарх», «Идиот», «Охота на пиранью», «Домовой», «Кандагар», «Край», «Григорий Р.», «Родина», «Экипаж» и «Движение вверх».
Особое место в карьере Машкова занимает сериал «Ликвидация», вышедший в 2007 году. Роль начальника уголовного розыска Давида Гоцмана принесла актёру широкую зрительскую любовь. Его персонаж стал одним из самых узнаваемых героев отечественного телевидения, а сама работа до сих пор входит в число наиболее известных телевизионных ролей артиста. Всего фильмография Владимира Машкова насчитывает около 50 фильмов и сериалов.
Режиссёрские работы и уход из киноПомимо актёрской деятельности, Владимир Машков занимался созданием собственных фильмов. В 1997 году он дебютировал в качестве кинорежиссёра с новогодней комедией «Сирота казанская». В картине снялись Николай Фоменко, Олег Табаков, Елена Шевченко и Валентин Гафт.
Следующей заметной режиссёрской работой стала драма «Папа», снятая по пьесе Александра Галича. В этом проекте Машков не только выступил постановщиком, но и исполнил главную роль, а также взял на себя обязанности сценариста и продюсера.
В 2019 году артист объявил о намерении прекратить работу в кинематографе. Он объяснил своё решение высокой занятостью в театре и отсутствием свободного времени для съёмок.
«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому кина не будет, электричество кончилось», — заявил Машков.
Личная жизнь Владимира Машкова: жёны и детиВладимир Машков четырежды вступал в брак. Его первой супругой стала актриса Елена Шевченко. Они познакомились ещё во время учёбы, а вскоре после этого поженились. Семейная жизнь оказалась недолгой, но в этом браке родилась дочь Мария, которая впоследствии тоже выбрала актёрскую профессию. Сегодня Мария Машкова — актриса театра и кино. Она дважды выходила замуж и воспитывает двух дочерей — Стефанию и Александру.
Второй женой артиста была актриса Алёна Хованская. Однако и этот союз продлился недолго. Позднее Машков женился на модельере Ксении Терентьевой — дочери известной советской и российской актрисы Нонны Терентьевой. Их отношения завершились свадьбой, а венчание пара провела в католическом храме.
Четвёртой супругой Владимира стала американская актриса украинского происхождения Оксана Шелест. Разница в возрасте между ними составляла 22 года. У Оксаны был сын Андрей от предыдущих отношений. Машков хорошо относился к мальчику и не возражал против того, чтобы тот носил его фамилию.
Почему Владимир Машков не общается с дочерью МариейОтношения Владимира Машкова с дочерью Марией оказались под угрозой после того, как актриса уехала из России и публично заявила о политических взглядах, которые расходятся с позицией отца.
Владимир Львович остался в России и продолжил открыто поддерживать страну. Мария, напротив, перебралась в США и стала высказываться о происходящем в социальных сетях и интервью. Разногласия привели к серьёзному конфликту между близкими людьми.
Машков высказывался о россиянах, покинувших страну, и говорил, что надеется на переосмысление ими своего решения.
«Я не слышу какого-то глубокого сожаления от этих людей о покинутой ими Родине. Думаю, процесс осмысления еще будет идти. Прежде всего в их сердцах. Уверен, в конце концов наступит момент, когда они осознают, что потеряли. И тогда будем думать, что с ними делать», — объяснял артист.Отец и дочь не общаются почти пять лет. Владимир Машков хотел, чтобы Мария вернулась в Москву, однако она не согласилась. Сама Мария периодически рассказывает подписчикам о семейной ситуации и отвечает на вопросы пользователей.
В одном из таких разговоров актриса затронула тему своей фамилии. Некоторые комментаторы призывали её отказаться от фамилии отца и взять фамилию матери или мужа. Мария ответила, что не собирается менять фамилию по требованию посторонних людей.
«Мне пишут: "Почему ты до сих пор Машкова?" И любимое: "Кто ты без фамилии своего отца?" Во втором есть доля правды. Без Машкова я действительно была бы немного другим человеком. До того, как мой папа стал суперзвездой, мои друзья в детстве и в Новосибирске, и в Москве называли меня Машковой: "Привет, Машкова, пошли гулять, Машкова". Причем это имя придумал папа. Я дважды была замужем, но мне ни разу не приходила в голову идея взять фамилию мужей. Просто потому, что я знала: моему папе очень важно, что его единственная дочь — Маша Машкова. Насколько мне известно, что единственная, данные давно не обновлялись», — с иронией рассказала актриса.Мария также подчеркнула, что хоть и не общается с отцом, но не намерена отказываться от родства с ним. По её словам, решение о смене фамилии она могла бы принять только в том случае, если бы сам Владимир попросил её об этом.
«Поэтому, если папа сам скажет мне: "Ты позоришь мою фамилию, смени", я, скорее всего, ее сменю. Но делать это по просьбе разгневанных комментаторов я точно не буду. И еще. Есть другая часть людей, которые пишут проклятия, неприятные комментарии про моего отца. Тем самым они как будто поддерживают меня. Так вот, меня это не поддерживает, меня это ранит. И порой даже больше, чем проклятия в мой адрес. Получается, мне не подходит ни то, ни другое. Я могу не общаться со своим отцом. Мы можем вообще никогда больше не увидеться и не поговорить. Я могу быть от него очень далеко — как ментально, так и территориально. Но перестать быть его дочкой я не могу», — заключила Мария.
Владимир Машков сегодняСегодня Машков сосредоточен преимущественно на театральной, педагогической и общественной деятельности. Артист совмещает руководство двумя крупными московскими театрами — Театром Олега Табакова и «Современником».
При этом Машков не ограничивается административной работой и продолжает выходить на сцену. В сезоне 2026–2027 годов он задействован в спектаклях «Матросская тишина», «Ревизор», «Наследники» и «В списках не значился».
В качестве режиссёра артист также продолжает работать над обновлением прежних постановок. В «Современнике» он представил новую версию своего известного спектакля под названием «ТОТ самый № 13».
Кроме того, Машков курирует Театральную школу Олега Табакова. Учебное заведение готовит актёров по пятилетней программе высшего образования. Поступить туда студенты могут сразу после окончания девятого или десятого класса.
Возможности Владимира Машкова для зарубежной гастрольной и профессиональной деятельности при этом ограничены. С 2022 года артист находится под персональными санкциями Европейского союза, Канады, Швейцарии и Украины.