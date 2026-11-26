26 ноября 2026, 14:21

Особняк Сергея Трофимова оценивают почти в 100 млн рублей

Сергей Трофимов (Фото: Instagram* / @zvezdatrof)

У Сергея Трофимова есть просторный четырехэтажный особняк в Новой Москве, который оценивают почти в 100 миллионов рублей. В доме площадью около 800 квадратных метров оборудованы бассейн, сауна, домашний кинотеатр и музыкальная студия. Строительство загородной резиденции продолжалось около четырех лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».