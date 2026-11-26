Сауна с мраморной отделкой и белый рояль: стало известно, сколько стоит дом Сергея Трофимова
У Сергея Трофимова есть просторный четырехэтажный особняк в Новой Москве, который оценивают почти в 100 миллионов рублей. В доме площадью около 800 квадратных метров оборудованы бассейн, сауна, домашний кинотеатр и музыкальная студия. Строительство загородной резиденции продолжалось около четырех лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Дом расположен в деревне Ямонтово неподалеку от Троицка. Музыкант приобрел участок площадью шесть соток, на котором уже находились фундамент и стены будущего здания. Оформлением интерьеров занималась супруга артиста Анастасия. На цокольном этаже обустроили сауну с бассейном: стены и пол отделали мрамором, а пространство украсили фресками. Здесь же находятся каминная зона с коллекцией раритетного оружия и гостевая комната. Лестницу украсили семейными фотографиями.
На втором этаже расположились гостиная с белым роялем, столовая с аквариумом, кухня и домашний кинотеатр. Выше находятся спальня супругов, гардеробная и кабинет Сергея. Последний этаж отдали детям: там оборудованы их комнаты, игровая зона и спальня няни.
Для занятий музыкой Трофим оборудовал отдельный кабинет, а на участке появился спортивный зал для детей. Там же установлена барабанная установка сына артиста Ивана, который увлекается музыкой. По оценке журналистов, сделанной в 2024 году, строительство особняка обошлось примерно в 60 млн рублей. Сейчас похожие по площади дома в Ямонтово выставляются на продажу по цене от 88 млн рублей.
Кроме загородной резиденции в Подмосковье, у семьи есть недвижимость в Италии. Еще в 2021 году Трофимов рассказывал, что супруга и дети некоторое время жили в одном из городков страны, освоили местный язык и учились в школе. Сам артист приезжал к родным наездами, поскольку продолжал работать в России.
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