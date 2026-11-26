Экс-муж Валерии пытался отсудить 1,5 млн рублей у сожительницы бывшего управляющего
Экс-супруг певицы Валерии, продюсер и музыкант Александр Шульгин пытался отсудить более 1,5 млн рублей у сожительницы бывшего управляющего в Иркутске. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Отмечается, что Шульгин финансировал несколько местных проектов — «Сибирский лофт», «Иркутскую клубнику», «Сибирскую ферму» и УК «Сибирь, Байкал, Иркутск». Бывший топ-менеджер по имени Алексей рассказал, что музыкант не только выделял деньги, но и контролировал работу. Когда начались проблемы с зарплатой, Алексей уволился и обратился в суд, но вскоре получил встречный иск.
В материале утверждается, что за полтора года Шульгин отправил на карту подруги экс-подчинённого 1,53 млн рублей с помощью тридцати переводов. В 2026 году он потребовал вернуть сумму, утверждая, что женщина не оказывала услуг.
На заседании Алексей предъявил нотариально заверенную переписку о тратах на бензин, размене для кассы и выплатах персоналу — именно по этим расходам требовал отчётов Шульгин. Суд признал, что деньги направлялись на рабочие задачи, и не увидел признаков неосновательного обогащения.
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