26 ноября 2026, 05:42

Александр Шульгин не смог отсудить более 1,5 млн рублей у подруги бывшего управляющего

Александр Шульгин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-супруг певицы Валерии, продюсер и музыкант Александр Шульгин пытался отсудить более 1,5 млн рублей у сожительницы бывшего управляющего в Иркутске. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.