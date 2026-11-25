25 ноября 2026, 18:28

Кети Топурия и DJ Smash отсудили у подрядчика 3,36 млн рублей

Кети Топурия (Фото: Instagram* / @keti_one_official)

Компания ООО «Лавр», среди владельцев которой числятся певица Кети Топурия и диджей DJ Smash, выиграла судебный спор с подрядчиком на сумму более 3,3 млн рублей. Организация обратилась в арбитражный суд с иском к компании «СК Параллель» из-за невыполненных обязательств по договору. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».