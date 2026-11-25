Бизнес Кети Топурии и DJ Smash остался без дверей и стеклопакетов — дело дошло до суда
Компания ООО «Лавр», среди владельцев которой числятся певица Кети Топурия и диджей DJ Smash, выиграла судебный спор с подрядчиком на сумму более 3,3 млн рублей. Организация обратилась в арбитражный суд с иском к компании «СК Параллель» из-за невыполненных обязательств по договору. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ресторанный бизнес заказал у подрядчика изготовление и установку алюминиевых дверей и стеклопакетов для помещения на Саввинской набережной в Москве. За работу заказчик заранее перечислил всю сумму — 2,76 млн рублей. Однако, несмотря на полученную предоплату, компания так и не поставила заказанные конструкции.
Из-за срыва договорённостей «Лавру» пришлось искать другого исполнителя. В результате замена подрядчика привела к дополнительным расходам, поскольку стоимость работ выросла. Компания решила взыскать с первоначального поставщика не только возвращение перечисленных денег, но и компенсацию возникших потерь.
Арбитражный суд поддержал позицию истца и постановил взыскать с «СК Параллель» в общей сложности 3,36 млн рублей. В эту сумму вошли возврат предоплаты, неустойка, проценты и возмещение убытков. В октябре подрядчик попытался оспорить решение, подав апелляционную жалобу, однако её оставили без движения.
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