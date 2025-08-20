Пережил изнасилование и трижды женился: как живет исполнитель хита «Женщина, я не танцую!» Стас Костюшкин и почему ушел из «Чай вдвоём»
20 августа 2025 года популярный российский певец и шоумен Стас Костюшкин отмечает 54-летие. Музыкант известен как солист легендарного дуэта «Чай вдвоём», а также как участник десятков телевизионных шоу. «Радио 1» расскажет о его пути к славе, личной жизни и громких конфликтах.
Биография Костюшкина: детство в Одессе и путь в музыкуСтас Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе в семье музыканта Михаила Иосифовича и манекенщицы Надежды Аркадьевны. В пять лет семья переехала в Ленинград, где мальчик учился музыке и занимался спортом. В подростковом возрасте у него проявился сильный баритон, но из-за травмы носа певец на время потерял возможность профессионально петь.
Позже Костюшкин отправился в Амстердам, где смог восстановить голос. Вернувшись в Россию, он начал работать в детском театре. Именно там произошла судьбоносная встреча с Денисом Клявером, сыном актёра Ильи Олейникова.
Рождение дуэта «Чай вдвоём»: почему группа распаласьВ 1994 году по совету Ильи Олейникова музыканты создали группу «Чай вдвоём». Первые клипы они сняли на деньги, которые отец Клявера дал им в долг. Сначала — 64 тысячи долларов, а потом 84.
«Это человек, с которым я создавал свою судьбу. Создавал жизнь благодаря ему, его папе, маме. Отец Дениса, Илья Олейников, реально помог. Позже Илья Львович позвал нас, спросил, собираемся ли мы отдавать ему деньги. Мы оставляли с концертов по 100 долларов себе, а остальное откладывали. Как только мы отдали деньги, нам пришлось опять брать в долг. Это был ужасный бизнес», — рассказал Костюшкин в шоу «Секрет на миллион».Уже в середине 1990-х дуэт начал гастролировать по стране, а к началу 2000-х обрёл всероссийскую популярность. «Чай вдвоём» выпустил хиты «Ласковая моя», «Желанная», «Белое платье» и другие, стал лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Песня года». Однако в 2011 году музыканты объявили о распаде. По словам Дениса Клявера, дело было не в конфликте, а в том, что артисты «уперлись в жанровый тупик» и решили развиваться по отдельности.
«Мы 10 лет практически не общались. Но, слава Богу, не было никакой "грязи" в адрес друг друга. Дело не в "охлаждении". Просто 10 лет назад мы оказались заложниками одного жанра… Был творческий тупик жанра "Чай вдвоём". Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный романтичный я», — подчеркнул Клявер в 2023-м.
Сольная карьера Стаса Костюшкина: проект A-DessaПосле распада дуэта «Чай вдвоём» Костюшкин успешно продолжил сольную карьеру. Он изначально присоединился к коллективу Stanley Schulman's Band, а в 2012 певец запустил собственный поп-проект A-Dessa. Песни «Фая — нет вай-фая» и «Женщина, я не танцую!» принесли ему новую волну популярности. Клипы собирали десятки миллионов просмотров.
Период с 2016 по 2018 год был плодотворным на новые релизы: вышли синглы «Еду я в Одессу», «Бабушка», «Опа! Анапа» и другие. В 2019 году увидели свет два клипа с его участием — на композиции «Мишка» и «С днём рождения, мальчишка», а год спустя он представил новую песню «Сладкая». Помимо музыки, артист участвовал в популярных телешоу: «Танцы со звёздами», «Большие гонки», «Точь-в-точь». В 2020 году он выступил в проекте «Маска».
Бизнес Стаса Костюшкина: пышечные и авторский чайПомимо музыки, артист пробовал себя в бизнесе. Он открывал кафе и сеть пышечных «Пышка da pudra», однако позже бизнес выкупила Лера Кудрявцева. В 2013 году у него появилось кафе, в котором можно курить, однако из-за закона о запрете курения в общественных местах заведение пришлось закрыть, в связи с чем певец потерял более четырёх миллионов рублей.
Позже Костюшкин запускал собственный бренд чая «Мой чай».
Личная жизнь Стаса Костюшкина: жёны, разводы и детиСтас Костюшкин признаётся, что с юности пользовался вниманием девушек и рано начал следить за собой: регулярно занимался спортом, поддерживая форму. Сейчас при росте 192 см его вес составляет 85 кг. Первая жена певца — Марианна, с которой он познакомился в театре «Зазеркалье». Их брак продлился почти пять лет и окончательно распался в 2003 году, когда Костюшкин узнал об изменах супруги.
«Марианна была актрисой, пианисткой, личностью творческой и очень эмоциональной. Не раз раздражённо кричала: «Ты неудачник!». Я надеялся, что дуэт «Чай Вдвоём» докажет ей: я в этой жизни чего-то да стою. Но Марианну ничто не могло убедить. Мы были вместе 15 лет, а потом она ушла к другому», — вспоминал Костюшкин.В том же году артист снова женился — его избранницей стала танцовщица Ольга, которая подарила ему сына Мартина. Этот союз просуществовал три года. Позже музыкант признавался, что расставание было крайне тяжёлым: в тот момент скончался отец жены, и хотя он не был причиной трагедии, чувство вины оставалось.
«Сложностей возникла масса, всё решалось болью и кровью. Когда я уходил, умер отец жены. Я не был виноват в этой смерти, но ощущение осталось тяжёлое. Однако даже смерть тестя не могла меня остановить. Я ушёл к женщине, которую любил», — рассказал артист.В 2006 году Костюшкин начал отношения с танцовщицей коллектива «Чай вдвоём» Юлией Клоковой. У пары родился сын Богдан, а в 2015-м на свет появился второй ребёнок — Мирон.
В середине 2010-х в СМИ появились слухи о романе певца с актрисой Наталией Орейро. Сам артист отреагировал с юмором, заявив: «Товарищи, категорически заявляю, у меня сейчас на Орейру нет денег».
Стас Костюшкин об изнасилованииВ 2020 году Костюшкин впервые рассказал о том, что в восьмилетнем возрасте стал жертвой сексуального насилия. Его изнасиловал незнакомец, когда Стас гулял с друзьями. Более того, мужчина угрожал убить друзей Костюшкина, если тот попытается сбежать.
«Потом я вижу, что идёт парень какой-то, и я так сразу в палисадник забежал, а он меня увидел и говорит: "Пацан, ты там вернёшься?". А я стою, мне безумно страшно и понимаю, что в этом ничего хорошего нет. А я так верчу головой, что я не вернусь. На что он мне сказал: "Тогда ты родителям вот этих четверых передай, где я их закопал". И я понял, что моих друзей убьют. Надо было возвращаться. Он говорит: "Всё, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". Он достал член и засунул каждому в рот. Тогда мы ушли все и договорились, что никому об этом не скажем. И больше к этой теме не возвращались», — признался Костюшкин.Певец подчеркнул, что заговорил об этом и рассказал о страшной ситуации из жизни для того, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности детей.