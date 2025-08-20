20 августа 2025, 13:44

Стас Костюшкин

20 августа 2025 года популярный российский певец и шоумен Стас Костюшкин отмечает 54-летие. Музыкант известен как солист легендарного дуэта «Чай вдвоём», а также как участник десятков телевизионных шоу. «Радио 1» расскажет о его пути к славе, личной жизни и громких конфликтах.





Содержание Биография Костюшкина: детство в Одессе и путь в музыку Рождение дуэта «Чай вдвоём»: почему группа распалась Сольная карьера Стаса Костюшкина: проект A-Dessa Бизнес Стаса Костюшкина: пышечные и авторский чай Личная жизнь Стаса Костюшкина: жёны, разводы и дети Стас Костюшкин об изнасиловании Стас Костюшкин и суд с Монеточкой* Стас Костюшкин сегодня

Биография Костюшкина: детство в Одессе и путь в музыку

Рождение дуэта «Чай вдвоём»: почему группа распалась

«Это человек, с которым я создавал свою судьбу. Создавал жизнь благодаря ему, его папе, маме. Отец Дениса, Илья Олейников, реально помог. Позже Илья Львович позвал нас, спросил, собираемся ли мы отдавать ему деньги. Мы оставляли с концертов по 100 долларов себе, а остальное откладывали. Как только мы отдали деньги, нам пришлось опять брать в долг. Это был ужасный бизнес», — рассказал Костюшкин в шоу «Секрет на миллион».

«Мы 10 лет практически не общались. Но, слава Богу, не было никакой "грязи" в адрес друг друга. Дело не в "охлаждении". Просто 10 лет назад мы оказались заложниками одного жанра… Был творческий тупик жанра "Чай вдвоём". Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный романтичный я», — подчеркнул Клявер в 2023-м.

Сольная карьера Стаса Костюшкина: проект A-Dessa

Бизнес Стаса Костюшкина: пышечные и авторский чай

Личная жизнь Стаса Костюшкина: жёны, разводы и дети

«Марианна была актрисой, пианисткой, личностью творческой и очень эмоциональной. Не раз раздражённо кричала: «Ты неудачник!». Я надеялся, что дуэт «Чай Вдвоём» докажет ей: я в этой жизни чего-то да стою. Но Марианну ничто не могло убедить. Мы были вместе 15 лет, а потом она ушла к другому», — вспоминал Костюшкин.

«Сложностей возникла масса, всё решалось болью и кровью. Когда я уходил, умер отец жены. Я не был виноват в этой смерти, но ощущение осталось тяжёлое. Однако даже смерть тестя не могла меня остановить. Я ушёл к женщине, которую любил», — рассказал артист.

Стас Костюшкин об изнасиловании

«Потом я вижу, что идёт парень какой-то, и я так сразу в палисадник забежал, а он меня увидел и говорит: "Пацан, ты там вернёшься?". А я стою, мне безумно страшно и понимаю, что в этом ничего хорошего нет. А я так верчу головой, что я не вернусь. На что он мне сказал: "Тогда ты родителям вот этих четверых передай, где я их закопал". И я понял, что моих друзей убьют. Надо было возвращаться. Он говорит: "Всё, короче, ложитесь. Каждый открыл рот". Он достал член и засунул каждому в рот. Тогда мы ушли все и договорились, что никому об этом не скажем. И больше к этой теме не возвращались», — признался Костюшкин.

Стас Костюшкин и суд с Монеточкой*

Стас Костюшкин сегодня