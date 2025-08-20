«Выпьем за любовь»: Певец Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколадки

20 августа 2025, 10:41

Арбитражный суд встал на сторону Игоря Николаева в споре о товарном знаке

Игорь Николаев (Фото: Instagram* @igor_nikolaev_music)

Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил иск певца Игоря Николаева к индивидуальной предпринимательнице из Уфы Алие Нуриевой. Причиной разбирательства стало использование на упаковках шоколада фразы «Выпьем за любовь», которая является зарегистрированным товарным знаком исполнителя. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».