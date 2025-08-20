«Выпьем за любовь»: Певец Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколадки
Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил иск певца Игоря Николаева к индивидуальной предпринимательнице из Уфы Алие Нуриевой. Причиной разбирательства стало использование на упаковках шоколада фразы «Выпьем за любовь», которая является зарегистрированным товарным знаком исполнителя. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
Предпринимательница реализовывала шоколадную продукцию с изображениями котиков и указанной фразой через маркетплейсы. Изначально исковые требования составляли 250 тысяч рублей, однако судья счёл эту сумму чрезмерной и снизил размер компенсации до 25 тысяч рублей. Суд постановил, что использование фразы без разрешения правообладателя нарушает его исключительные права.
После начала разбирательства спорная продукция была снята с продажи. Ранее стало известно, что Игорь Николаев начал направлять иски к продавцам, использующим его товарный знак, в начале этого года.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
