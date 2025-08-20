Юрист Дмитрия Диброва подтвердил новость о разводе ведущего с женой
Российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров разводится со своей женой Полиной после 16 лет брака. Информацию об этом в своем телеграм-канале подтвердил юрист 65-летнего шоумена Александр Добровинский.
По его словам, инициатором развода стала именно 36-летняя Полина. Супруги уже урегулировали все имущественные вопросы и договорились о совместном воспитании детей. Добровинский подчеркнул, что Дибров согласился закончить отношения официально.
Напомним, еще в июле в СМИ сообщалось о том, что поводом для расторжения брака стала измена Полины, которая закрутила роман с миллиардером и близким другом семьи Романом Товстиком. Вскоре разразился скандал, и мужчина рассказал о разводе с супругой, подарившей ему шестерых детей.
