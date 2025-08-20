Юрист Дмитрия Диброва подтвердил новость о разводе ведущего с женой

20 августа 2025, 10:34

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров разводится со своей женой Полиной после 16 лет брака. Информацию об этом в своем телеграм-канале подтвердил юрист 65-летнего шоумена Александр Добровинский.