«Полный совок и колхоз»: Анастасия Волочкова раскритиковала крупный город России

20 августа 2025, 10:54

Волочкова назвала Сочи «полным совком» и отказалась от будущих гастролей

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Российская артистка балета Анастасия Волочкова в резкой форме высказалась о городе Сочи, заявив, что не планирует возвращаться туда с гастролями. Слова балерины цитирует «Абзац».





Волочкова коснулась своего участия в выборах мэра Сочи в 2009 году, отметив, что её кандидатура была выдвинута без её искреннего желания.

«Да и не хотела я становиться мэром этого ужасного города. Местные добрые люди сами собрали мне документы и всё подготовили», — рассказала Волочкова.

«Как был колхоз, так и остался. А город сам по себе вообще очень криминальный. Полный совок!» — подчеркнула Анастасия.