«Полный совок и колхоз»: Анастасия Волочкова раскритиковала крупный город России
Волочкова назвала Сочи «полным совком» и отказалась от будущих гастролей
Российская артистка балета Анастасия Волочкова в резкой форме высказалась о городе Сочи, заявив, что не планирует возвращаться туда с гастролями. Слова балерины цитирует «Абзац».
Волочкова коснулась своего участия в выборах мэра Сочи в 2009 году, отметив, что её кандидатура была выдвинута без её искреннего желания.
«Да и не хотела я становиться мэром этого ужасного города. Местные добрые люди сами собрали мне документы и всё подготовили», — рассказала Волочкова.Балерина, которая недавно посетила Сочи впервые с 2009 года, осталась недовольна произошедшими за это время изменениями, заявив, что город, по её мнению, сохранил прежние черты.
«Как был колхоз, так и остался. А город сам по себе вообще очень криминальный. Полный совок!» — подчеркнула Анастасия.После выступления в сочинском концертном зале «Фестивальный» артистка заявила, что больше туда не вернётся.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.