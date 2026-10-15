Пережил наглые измены первой жены, алкогольный кризис и нашёл счастье с француженкой: как живут вдова и дети Дмитрия Хворостовского
Дмитрий Хворостовский покорял лучшие оперные сцены мира и снискал признание далеко за пределами России, однако на рубеже столетий его карьера находилась на грани краха. После встречи с Флоранс Илли жизнь певца разделилась на «до» и «после». О том, какие драмы были в личной жизни Дмитрия Хворостовского, расскажет «Радио 1».
Дмитрий Хворостовский: биография и творчествоДмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Родители настояли на музыкальном образовании сына, хотя сам он о поприще музыканта не мечтал. Карьеру оперного певца Хворостовский начал на сцене Красноярского театра оперы и балета. Мировое признание пришло к артисту в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе. После этого успеха Хворостовского начали приглашать на самые престижные площадки мира. Ему аплодировали Венская опера, Ла Скала и Королевский театр Ковент-Гарден. В 1994 году певец приобрёл дом в Лондоне, где прожил до конца жизни, сохраняя при этом российское и британское гражданство. Солист позиционировал себя как представителя русской культуры за рубежом.
«Я русский человек, живущий и работающий на Западе. Поэтому любое враждебное слово в отношении нашей культуры я воспринимаю в штыки», — говорил артист «КП».
Благотворительная и патриотическая деятельностьВ 2003 году Хворостовский записал альбом «Песни военных лет» совместно с Государственным академическим камерным оркестром России. Певец регулярно выступал на концертах, посвящённых Дню Победы, в том числе на Красной площади в Москве. В 2014 году Дмитрий стал первым оперным исполнителем, выступившим с оркестром и хором на Красной площади, где спел песни военных лет.
В 2014 году певец организовал серию благотворительных концертов «Хворостовский и друзья — детям», средства от которых направлялись на лечение и поддержку больных детей. Концерты проходили в Москве, Красноярске и других городах. После смерти артиста эту инициативу продолжил Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского. «Русский принц» также поддерживал молодые музыкальные коллективы в России и принимал участие в различных культурных проектах РФ.
Первый брак «Оперного Элвиса»Со своей первой супругой Светланой Ивановой Дмитрий познакомился в Красноярском театре оперы и балета. Возлюбленная была артисткой кордебалета и воспитывала дочь от первых отношений — Марию. Хворостовский удочерил девочку и растил как родную. В 1989 году они поженились. В 1996 году в семье появились близнецы — дочь Александра и сын Даниил. Однако этот брак был омрачён изменами супруги, что привело певца к глубокому кризису и алкогольной зависимости.
«В колготках отвратительно заниматься любовью!»: как Владимир Меньшов изменил Алентовой и снял самый откровенный фильм о страсти после 60
Несмотря на рождение близнецов и переезд в Лондон, сохранить семью не удалось. Светлана Иванова прожила в английской столице до конца жизни и скончалась 31 декабря 2015 года от менингита. Хворостовский, находившийся на гастролях, не смог приехать на похороны бывшей супруги.
Все началось с поцелуя: задумка режиссёраВ начале 1999 года, когда отношения с женой приближались к разрыву, Дмитрий уехал в Женеву исполнять партию Дон Жуана. На одной из репетиций оперный певец познакомился с Флоранс Илли, у которой была небольшая роль одной из подруг. По задумке режиссёра артисты должны были поцеловаться на сцене, однако Хворостовский сразу предупредил девушку, что у него есть жена и дети. После поцелуя на сцене российский певец не собирался делать что-либо для дальнейшего развития отношений, но Илли была настроена серьезно и всячески пыталась сблизиться с Хворостовским. Поначалу Дмитрий сопротивлялся, но вскоре осознал, что отношения с Ивановой он спасти не сможет, а француженка ему очень нравится.
«Он романтик, очень чувственный и чувствующий. Он водил меня в самые лучшие рестораны, дарил самые роскошные цветы, мы гуляли по музеям — оба это очень любим», — цитирует воспоминания Флоранс LiveInternet.Сразу после развода Хворостовский и Илли расписались и стали жить вместе. В 2003 году Флоранс родила оперному певцу сына Максима, а спустя четыре года на свет появилась дочь Нина.
«С Флошей моя жизнь радикально изменилась, заиграла яркими красками! Мне и думается, и дышится, и поется легко. Я всегда искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Все встало на свои места. Флоша позволяет мне быть самим собой, с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, — и для меня это очень важно. Это она меня спасла, Флоша…» — признался Дмитрий.Стоит отметить, что Флоранс с огромным уважением относилась к карьере супруга. Она была настолько поглощена их семейной жизнью, что отказалась от любых выступлений и сопровождала Хворостовского на всех гастролях.
Болезнь и последние годы жизниВ июне 2015 года у Хворостовского диагностировали опухоль мозга. Пройдя курс химиотерапии, певец смог вернуться на сцену. Дмитрий Хворостовский дал ряд триумфальных концертов, включая знаменитое выступление в Большом театре в 2016 году.
Однако болезнь быстро прогрессировала. 22 ноября 2017 года семья певца в соцсетях сообщила о его кончине. Легендарный оперный баритон умер в возрасте 55 лет в Лондоне, в окружении близких.