Пережил наглые измены первой жены, алкогольный кризис и нашёл счастье с француженкой: как живут вдова и дети Дмитрия Хворостовского

15 октября 2026, 16:00

Дмитрий Хворостовский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Дмитрий Хворостовский покорял лучшие оперные сцены мира и снискал признание далеко за пределами России, однако на рубеже столетий его карьера находилась на грани краха. После встречи с Флоранс Илли жизнь певца разделилась на «до» и «после». О том, какие драмы были в личной жизни Дмитрия Хворостовского, расскажет «Радио 1».





Содержание Дмитрий Хворостовский: биография и творчество Благотворительная и патриотическая деятельность Первый брак «Оперного Элвиса» Все началось с поцелуя: задумка режиссёра Болезнь и последние годы жизни Как живут вдова и дети Хворостовского сегодня

Дмитрий Хворостовский: биография и творчество



Дмитрий Хворостовский (Фото: РИА Новости/Виктор Ахломов)

«Я русский человек, живущий и работающий на Западе. Поэтому любое враждебное слово в отношении нашей культуры я воспринимаю в штыки», — говорил артист «КП».

Благотворительная и патриотическая деятельность

Первый брак «Оперного Элвиса»

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Все началось с поцелуя: задумка режиссёра



Дмитрий Хворостовский с женой Флоранс (Фото: РИА Новости/А. Кондратьев)

«Он романтик, очень чувственный и чувствующий. Он водил меня в самые лучшие рестораны, дарил самые роскошные цветы, мы гуляли по музеям — оба это очень любим», — цитирует воспоминания Флоранс LiveInternet.

«С Флошей моя жизнь радикально изменилась, заиграла яркими красками! Мне и думается, и дышится, и поется легко. Я всегда искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Все встало на свои места. Флоша позволяет мне быть самим собой, с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, — и для меня это очень важно. Это она меня спасла, Флоша…» — признался Дмитрий.

Болезнь и последние годы жизни

Как живут вдова и дети Хворостовского сегодня