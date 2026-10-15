Охранника Моргенштерна* заставили снести баню рэпера

15 октября 2026, 15:52

Суд обязал охранника Моргенштерна* убрать баню с берега Малой Истры

Алишер Моргенштерн (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Суд обязал телохранителя Алишера Моргенштерна* Азиза освободить берег Малой Истры от бани, построенной рэпером для себя. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.