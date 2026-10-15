Охранника Моргенштерна* заставили снести баню рэпера
Суд обязал телохранителя Алишера Моргенштерна* Азиза освободить берег Малой Истры от бани, построенной рэпером для себя. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Прокурор обратился в Истринский суд после заявления бизнесмена и общественника из Саратова Глеба Рыськова. Тот просил арестовать спорное имущество и освободить береговую полосу. Мужчине дали месяц на исполнение решения, начиная от 27 октября, после чего территорией будут пользоваться местные жители.
Если баню не уберут, охранник артиста будет платить в бюджет Истры по 10 тысяч рублей за каждый день просрочки. Администрация оставила за собой право снести постройку самостоятельно, а за неисполнение решения суда Азизу может грозить уголовная ответственность.
Участок площадью 9,5 тысячи квадратных метров Моргенштерн* купил в 2021 году за 60 миллионов рублей в ипотеку на 26 лет. На территории стоят особняк, теннисный корт и баня с выходом к реке. В апреле 2026 года государство арестовало половину участка с домом, а оставшуюся часть рэпер попросил переписать на своего телохранителя.
Сам Азиз раньше работал охранником в супермаркетах, затем выучился на бодигарда и переключился на VIP-персон.
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