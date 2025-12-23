Пережил потерю детей, выходил пьяный на сцену и рассказал о ВИЧ: как живет исполнитель хита «Невозможное возможно» Дима Билан?
Дима Билан (настоящее имя — Виктор Белан) — российский певец, автор песен, актёр и заслуженный артист России. Он остаётся единственным представителем страны, сумевшим одержать победу на международном конкурсе «Евровидение». В 2022 году артист столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, однако долгое время не раскрывал диагноз, что породило волну тревожных слухов. 24 декабря Диме Билану исполняется 44 года. О том, что известно о его заболеваниях и личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Димы Билана: детство и происхождениеБудущий победитель «Евровидения» родился 24 декабря 1981 года в небольшом городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской республики. На момент его появления на свет в семье Николая и Нины Белан уже подрастала старшая дочь Елена. Отец артиста работал инженером-конструктором, а мать — социальным работником.
Согласно семейному преданию, внешность новорождённого вызвала у матери сомнения: Нина Дмитриевна, будучи единственной русской женщиной среди рожениц, заподозрила, что в роддоме могла произойти ошибка, и ребёнка перепутали. Мальчик, по её воспоминаниям, выглядел «слишком кавказским».
Позднее эти опасения не подтвердились. Ребёнка назвали Виктором, однако позже он поменял имя в паспорте и стал Димой. Уже в начале карьеры артисту неоднократно приходилось отвечать на вопросы о национальности.
«Моя мама из Татарстана, папа — из Кабардино-Балкарии. Так что я русский», — говорил он в интервью.
Переезды и школьные годыЧерез год после рождения сына семья переехала в Набережные Челны, где будущий артист провел несколько лет. Позднее были Тула и Саратов — Билан не раз отмечал, что его детство прошло в постоянных переездах, когда родители искали более стабильную жизнь в лучших условиях.
С ранних лет Дима отличался активным и своенравным характером. В детском саду он считался самым шумным ребёнком в группе, не давал сверстникам спать во время тихого часа, мог забирать у других детей еду. Даже в гостях мальчик первым делом направлялся на кухню, несмотря на то что мать кормила его перед выходом из дома.
Когда мальчику исполнилось шесть лет, семья окончательно обосновалась в городе Майский Кабардино-Балкарской республики. Здесь он пошёл в первый класс и окончил школу. В 14 лет у него появилась младшая сестра Анна.
Музыкальные способности и поступление в «Гнесинку»Интерес к музыке у Димы проявился рано: он играл на аккордеоне и пел. Первым серьёзным достижением стала победа на конкурсе «Молодые голоса Кавказа». В 1999 году он отправился в Москву на фестиваль «Чунга-Чанга» и получил диплом из рук Иосифа Кобзона.
Позже Виктор решил поступить в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Конкурс был огромным — до 50 человек на место, однако Белан сумел пройти отбор. Педагоги прочили ему будущее оперного певца, однако сам студент видел себя в другой музыкальной нише.
«С самого начала учебы педагоги мне прочили карьеру оперного певца. Но я понимал, что быть великим тенором мне… неинтересно. Я слушал другую музыку. И пел другие песни», — объяснял артист.Во время учёбы Дима Билан вынужден был подрабатывать. По ночам он работал грузчиком в магазине модной одежды. Смены заканчивались в шесть утра. Артист вспоминал, что нередко засыпал в метро и проезжал свою остановку.
Встреча с Юрием Айзеншписом и начало карьерыРешающим моментом в судьбе артиста стала встреча с продюсером Юрием Айзеншписом. В сотрудничестве с ним Билан начал активно появляться на телевидении, участвовал в «Новой волне», снимал клипы и формировал собственный сценический образ.
Именно тогда появился псевдоним Дима Билан, который позднее артист официально закрепил, сменив имя в паспорте. Имя певец выбрал неслучайно — так звали его деда, к которому он был очень привязан.
Хиты и победа на «Евровидении»С начала 2000-х Билан выпускал один хит за другим: «Ночной хулиган», «На берегу неба», «Ты должна рядом быть». Он регулярно становился лауреатом «Золотого граммофона», премий МУЗ-ТВ и MTV, записывал песни на английском языке, расширяя аудиторию за пределами России.
Настоящим прорывом стало участие в конкурсе «Евровидение». В 2006 году артист занял второе место с композицией Never Let You Go, а в 2008-м песня Believe принесла России первую и единственную победу в истории конкурса.
Работа с Яной Рудковской и борьба за брендПосле ухода из продюсерского центра Айзеншписа Билан заключил контракт с фондом Виктора Батурина. Заместителем директора организации была Яна Рудковская. По словам Батурина, в проект было вложено около 7 миллионов долларов, из которых 300–400 тысяч ушли на участие в «Евровидении».
После развода Батурина и Рудковской между сторонами возник конфликт за права на артиста. Однако Билану удалось остаться под руководством Яны. В 2008 году продюсер договорилась о законном использовании бренда «Дима Билан», а сам певец официально сменил имя.
К этому моменту он уже получил награды «Лучший исполнитель года», «Лучший альбом» и «Лучшая композиция» за песню «Невозможное возможно». Вскоре состоялись его первые масштабные сольные концерты в «Лужниках».
Дуэты, кино и работа на телевиденииБилан продолжал активно работать, завоёвывая новые премии. В 2021 году он был признан артистом 25-летия. Широкую популярность получили его коллаборации с Polina, Мари Краймбрери, МакSим.
Он записывал песни с зарубежными исполнителями, включая Anastacia и Никки Джамал. В клипах снимались Иэн Сомерхолдер и Эмили Ратаковски. Кроме того, Билан стал наставником в проектах «Голос» и «Голос. Дети», озвучивал мультфильмы, снимался в кино, а в 2016 году исполнил главную роль в фильме «Герой». В 2023 году артист приобрёл квартиру с видом на Красную площадь за 90 миллионов рублей.
Личная жизнь Димы Билана: почему артист так и не создал семьюДима Билан ни разу не состоял в официальном браке и у него нет детей. Сам артист не скрывал, что задумывается о продолжении рода после 40 лет. В одном из интервью он также упоминал, что в случае рождения дочери дал бы ей имя Алиса — в честь героини культового фильма «Гостья из будущего».
Отношения Димы Билана и Лены Кулецкой: роман или пиар
Наибольшее внимание общественности привлекли отношения Димы Билана с моделью Еленой Кулецкой. Пара была вместе около четырёх лет. Во время подготовки ко второй поездке певца на конкурс «Евровидение» журналисты поинтересовались, планирует ли артист свадьбу. Тогда Билан ответил, что сначала намерен победить в конкурсе. Эти слова были истолкованы неоднозначно — в СМИ появилась версия, что исполнитель якобы пообещал жениться в случае выигрыша.
После победы Билана на «Евровидении» новость о расставании пары вызвала широкий общественный резонанс. Сам артист объяснял произошедшее давлением со стороны публики и СМИ.
«В той суете было слишком много полуобещаний. Стоит любому твоему слову получить огласку, как общественность на тебя начинает давить, к чему-то склонять. Мне это не понравилось», — объяснил Билан.В 2010 году за кулисами концерта Europa Plus LIVE Дима Билан заявил прессе, что их совместная жизнь с Леной Кулецкой была пиаром. Однако позже модель продолжала говорить о романтических отношениях, что вызвало путаницу среди поклонников: одни сочли, что слова артиста были вырваны из контекста, другие — что Кулецкая не хотела разрушать публичный образ красивой истории любви.
Спустя несколько лет Елена Кулецкая рассказала, что между ней и Биланом не было глубоких романтических чувств. По её словам, их связь представляла собой лёгкие отношения, которые со временем переросли в дружбу. Несмотря на то что они провели вместе несколько лет, они так и не признались друг другу в любви. Расставание прошло спокойно, без конфликтов и взаимных претензий.
Слухи о новых романах Димы Билана
В последующие годы СМИ приписывали Диме Билану отношения с Юлианой Крыловой и Аделиной Шариповой. В 2018 году также обсуждался возможный роман артиста с тренером по йоге Инной Андреевой. Сам исполнитель предпочитал не комментировать эти сообщения, последовательно избегая публичных заявлений о личной жизни.
Однако в одном из интервью Билан решил рассказать о самой драматичной истории, связанной с его прошлым. Артист сообщил, что в определённый период своей жизни планировал создание семьи. По его словам, у него должна была родиться двойня от девушки, с которой он состоял в серьёзных отношениях.
«Был период, когда я планировал семью. У меня должно было родиться двое детей от девушки, с которой я встречался и любил. Мы на какое-то время расстались с ней, потом встретились через года и подумали, что надо попробовать. Срок был три месяца, двойня. Я зачем-то рассказывал об этом друзьям направо и налево. Но попытка не удалась, случился выкидыш. Потом вторая попытка — и снова неудачно», — вспоминал Билан.События оказали серьёзное влияние на психоэмоциональное состояние артиста. Он признавался, что переживал сильнейший стресс, ощущал внутренний надлом и пытался справиться с происходящим, в том числе прибегая к алкоголю. После пережитого пара рассталась окончательно, так как, по словам певца, им было тяжело даже смотреть друг другу в глаза.
«Ты успокаиваешь ее, будто страдает только она. Про то, что испытываешь ты, никто не переживает. А внутри все горит, пожар, ты сходишь с ума. Начинаешь пить, и открывается ящик Пандоры. Это был жуткий стресс», — говорил Дима.
Проблемы со здоровьем Димы Билана в 2022 годуВ 2022 году стало известно о серьёзных проблемах со здоровьем у Димы Билана. Артист долгое время не раскрывал диагноз, что спровоцировало волну тревожных слухов. Позднее он признался, что речь шла о предраковом состоянии, но отказался вдаваться в подробности.
«Ну, во-первых, никаких у меня ВИЧ нет, извините. Об этом тоже много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Все, слава богу, хорошо», — поделился артист.В интервью он подчёркивал, что в настоящее время чувствует себя здоровым, за исключением последствий перелома ноги, из-за которого у него возникли сосудистые проблемы в левой конечности.
Певец рассказал, что в феврале 2022 года перенёс операцию. Период восстановления сопровождался болями, перевязками и длительным лечением. По словам артиста, это время стало для него моментом глубоких размышлений о смысле жизни и собственных внутренних опорах. Он также признавался, что некоторые медицинские процедуры проходил без обезболивания, стремясь лучше прочувствовать происходящее.
Несмотря на поддержку родных и поклонников, Билан отметил, что именно тогда остро ощутил внутреннее одиночество и состояние изоляции, когда человек остаётся один на один со своими страхами.
Скандалы с Димой Биланом и публичные извиненияВ 2019 году Дима Билан оказался в центре громкого скандала после выступления в Самаре в нетрезвом состоянии. Зрители выразили недовольство, а в сети появилась петиция с критикой поведения артиста. В ответ Билан публично извинился, дал бесплатный концерт и подарил городу детскую площадку.
«Я оплошал. Выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретив друзей в гримерке и отеле, выпил коньяк. Совершенно не рассчитал. Я веду здоровый образ жизни, общаюсь с диетологом. Я часто говорю о здоровом питании. Видимо, большая пауза в употреблении алкоголя сыграла свою жуткую шутку», — подчеркнул Виктор.Позднее он также допускал версию о том, что ему в напиток что-то подмешали.
В ноябре 2021 года в сети появились видеозаписи с корпоратива в Казахстане, где артист вновь выглядел пьяным. Билан оперативно записал обращение к поклонникам, объяснив своё состояние сильной усталостью, отсутствием сна и эмоциональным выгоранием. Он признался, что ему стыдно за произошедшее, и отметил, что его мать тяжело пережила увиденное.
«Вы знаете, так бывает: иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Я не спал трое суток, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии высечения искр. Очень устал, у меня 40 лет на носу. Меня вообще колбасит сильно, я не знаю, как это объяснить…», — говорил Билан.Артист подчёркивал, что пережил пандемию, болезни, травмы и интенсивный рабочий график, и призывал аудиторию относиться к нему с пониманием, напоминая, что ошибки случаются у всех.
Дима Билан сегодня: творчество и новые проектыНесмотря на скандалы и личные кризисы, Дима Билан остаётся одним из самых востребованных артистов российской сцены. После почти трёхлетнего перерыва в 2025 году он представил новый альбом Vector V, включающий 16 композиций. В пластинке сохранена традиционная любовная тематика, однако появились и философские треки, в частности песня «По памяти».
Осенью артист также принял участие в мультсериале «Простоквашино», где озвучил персонажа и исполнил песню «Молния», подтвердив статус универсального и актуального исполнителя.