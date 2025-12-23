Пережил потерю детей, выходил пьяный на сцену и рассказал о ВИЧ: как живет исполнитель хита «Невозможное возможно» Дима Билан?

23 декабря 2025, 12:15

Дима Билан (настоящее имя — Виктор Белан) — российский певец, автор песен, актёр и заслуженный артист России. Он остаётся единственным представителем страны, сумевшим одержать победу на международном конкурсе «Евровидение». В 2022 году артист столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, однако долгое время не раскрывал диагноз, что породило волну тревожных слухов. 24 декабря Диме Билану исполняется 44 года. О том, что известно о его заболеваниях и личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Димы Билана: детство и происхождение Переезды и школьные годы Музыкальные способности и поступление в «Гнесинку» Встреча с Юрием Айзеншписом и начало карьеры Хиты и победа на «Евровидении» Работа с Яной Рудковской и борьба за бренд Дуэты, кино и работа на телевидении Личная жизнь Димы Билана: почему артист так и не создал семью Проблемы со здоровьем Димы Билана в 2022 году Скандалы с Димой Биланом и публичные извинения Дима Билан сегодня: творчество и новые проекты

Биография Димы Билана: детство и происхождение

«Моя мама из Татарстана, папа — из Кабардино-Балкарии. Так что я русский», — говорил он в интервью.

Переезды и школьные годы

Музыкальные способности и поступление в «Гнесинку»

«С самого начала учебы педагоги мне прочили карьеру оперного певца. Но я понимал, что быть великим тенором мне… неинтересно. Я слушал другую музыку. И пел другие песни», — объяснял артист.

Встреча с Юрием Айзеншписом и начало карьеры

Хиты и победа на «Евровидении»

Работа с Яной Рудковской и борьба за бренд

Дуэты, кино и работа на телевидении

Личная жизнь Димы Билана: почему артист так и не создал семью

Отношения Димы Билана и Лены Кулецкой: роман или пиар

«В той суете было слишком много полуобещаний. Стоит любому твоему слову получить огласку, как общественность на тебя начинает давить, к чему-то склонять. Мне это не понравилось», — объяснил Билан.

Слухи о новых романах Димы Билана

«Был период, когда я планировал семью. У меня должно было родиться двое детей от девушки, с которой я встречался и любил. Мы на какое-то время расстались с ней, потом встретились через года и подумали, что надо попробовать. Срок был три месяца, двойня. Я зачем-то рассказывал об этом друзьям направо и налево. Но попытка не удалась, случился выкидыш. Потом вторая попытка — и снова неудачно», — вспоминал Билан.

«Ты успокаиваешь ее, будто страдает только она. Про то, что испытываешь ты, никто не переживает. А внутри все горит, пожар, ты сходишь с ума. Начинаешь пить, и открывается ящик Пандоры. Это был жуткий стресс», — говорил Дима.

Проблемы со здоровьем Димы Билана в 2022 году

«Ну, во-первых, никаких у меня ВИЧ нет, извините. Об этом тоже много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Все, слава богу, хорошо», — поделился артист.

Скандалы с Димой Биланом и публичные извинения

«Я оплошал. Выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретив друзей в гримерке и отеле, выпил коньяк. Совершенно не рассчитал. Я веду здоровый образ жизни, общаюсь с диетологом. Я часто говорю о здоровом питании. Видимо, большая пауза в употреблении алкоголя сыграла свою жуткую шутку», — подчеркнул Виктор.

«Вы знаете, так бывает: иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Я не спал трое суток, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии высечения искр. Очень устал, у меня 40 лет на носу. Меня вообще колбасит сильно, я не знаю, как это объяснить…», — говорил Билан.

Дима Билан сегодня: творчество и новые проекты