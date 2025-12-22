«Она самая хлебная»: юная невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь

22 декабря 2025, 21:40

Григорий Лепс и Аврора Киба встретят Новый год порознь из-за работы певца

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Телеграм/gvleps_official)

Григорий Лепс и Аврора Киба не собираются отмечать Новый год вместе. Об этом юная невеста певца заявила на презентации нового сезона «Шортс шоу» Мариам Тилляевой.





По словам избранницы артиста, которые передает NEWS.ru, они проведут эту ночь порознь из-за его плотного рабочего графика.

«Григорий работает, поэтому мы никогда не отмечаем Новый год вместе, так как у него очень много концертов в эту ночь, она самая хлебная для всех артистов нашей эстрады», — поделилась Аврора.