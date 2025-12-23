Число концертов Филиппа Киркорова сократилось на 84% за два года

23 декабря 2025, 11:03

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*/fkirkorov)

Количество концертов народного артиста России Филиппа Киркорова в 2024–2025 годах сократилось на 84%. К такому выводу пришли аналитики холдинга ON Медиа, исследование которых оказалось в распоряжении РИА Новости.