Число концертов Филиппа Киркорова сократилось на 84% за два года
Количество концертов народного артиста России Филиппа Киркорова в 2024–2025 годах сократилось на 84%. К такому выводу пришли аналитики холдинга ON Медиа, исследование которых оказалось в распоряжении РИА Новости.
При этом средняя цена билетов на концерты Киркорова выросла на 19%. Эксперты отмечают, что ряд других исполнителей выбрали иную стратегию. Татьяна Буланова повысила среднюю стоимость билетов на 52%, но увеличила число концертов в 11 раз за последние два года.
Леонид Агутин нарастил цены на 9% и увеличил количество выступлений на 75%. У Надежды Кадышевой рост средней цены составил 54% при увеличении числа концертов на 32%. Группа «Звери» подняла цены на 17% и расширила гастрольную активность на 44%. В целом в 2025 году число концертов в России выросло на 25%, главным образом за счёт городов-миллионников.
