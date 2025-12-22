Запашный рассказал о своих худших новогодних гастролях

22 декабря 2025, 23:40

Аскольд Запашный (Фото: РИА Новости / Юрий Кочетков)

Общественная Служба Новостей (ОСН) попросила известного дрессировщика Аскольда Запашного поделиться самым неприятным новогодним воспоминанием из гастрольной практики.





Артист рассказал о случае, произошедшем перед январскими праздниками во время поездки в Ростов‑на‑Дону. Команда должна была выступить с шоу‑программой, но ситуация едва не привела к срыву мероприятия из‑за катастрофически плохих условий размещения.



«Нас поселили в гостиничные номера, где не было никаких нормальных условий. Мы всю ночь провели в пуховиках, чтобы не умереть от холода, потому что номера не отапливались, а на улице была минусовая температура», — вспомнил Запашный.