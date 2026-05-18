Пережил предательство друга и остался без почки: что Михаил Горевой думает про Константина Богомолова и современный театр?
Михаил Горевой давно закрепил за собой репутацию одного из самых узнаваемых российских актеров за рубежом. Зрители помнят его по ролям жестких военных, опасных чиновников и харизматичных антагонистов в крупных международных проектах. Неофициальный статус главного «русского злодея» Голливуда артист получил после участия в фильмах о Джеймсе Бонде, а также в картинах Стивена Спилберга и других западных режиссеров. 19 мая актеру, режиссеру и педагогу исполняется 61 год. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Михаила Горевого: детство и тяжелая травмаМихаил Горевой родился 19 мая 1965 года в семье полковника Генерального штаба Советской армии Виталия Горевого. Отец мечтал, что сын продолжит военную династию и тоже свяжет жизнь с армией. Однако судьба распорядилась иначе. В юности Михаил серьезно увлекся боксом. Один из спаррингов закончился тяжелой травмой — после удара врачи удалили подростку почку. После этого о военной карьере пришлось забыть окончательно.
Интерес к искусству появился у Горевого еще в подростковом возрасте. Однажды мать привела сына в Театр миниатюр, и именно тогда будущий артист впервые по-настоящему почувствовал магию сцены. Позже решающим моментом для Михаила стал спектакль «Тиль» с Инной Чуриковой и Николаем Караченцовым. После этой постановки юноша окончательно понял, что хочет стать актером.
Как Михаил Горевой поступал в Школу-студию МХАТПервые шаги в профессии Горевой сделал в театральном кружке при Доме кино. Уже в десятом классе он твердо решил связать жизнь с актерской профессией. С первой попытки поступить в театральный вуз не удалось. Творческие испытания Михаил прошел блестяще, однако провалил сочинение. Несмотря на неудачу, от мечты он не отказался. Чтобы оставаться ближе к театральной среде, Горевой устроился осветителем во МХАТ.
Через год будущий актер все-таки поступил в Школу-студию МХАТ. Он оказался на курсе, где учились дети известных артистов. Среди однокурсников Горевого были Михаил Ефремов, Александра Табакова и Вячеслав Невинный-младший.
Именно с Михаилом Ефремовым у Горевого сложились особенно близкие отношения. Позднее актер не раз называл его своим лучшим другом. Несмотря на громкий скандал вокруг Ефремова после смертельного ДТП, Горевой продолжил поддерживать друга.
Актер подчеркивал, что для него он прежде всего остается близким человеком и выдающимся артистом. Когда появилась новость об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, Горевой признался, что считает это лучшей новостью за последние несколько лет.
Театр, первые роли и тяжелые 90-еПосле окончания Школы-студии МХАТ Михаил Горевой начал работать в театре «Современник-2». Однако первые роли в кино — в фильмах «Шаг» и «Грань» — не принесли артисту широкой известности. До начала 1990-х зрители знали Горевого прежде всего по театральным постановкам «Ящерица» и «Уроки музыки» в Театре имени Маяковского.
К тому моменту актер уже создал семью. Михаил женился на помощнице режиссера Анне Марголис. В семье росли сын Дмитрий и старшая дочь Дарья от предыдущих отношений артиста.
Наступившие 90-е стали для актера крайне тяжелым периодом. Работы становилось все меньше, а заработки стремительно сокращались. Горевой соглашался даже на участие в детских спектаклях, где маленькие зрители стреляли в артистов пульками из рогаток.
«Анна уже родила сына Дмитрия, росла Дарья, старшая дочь от другой женщины, так что приходилось кормить семью и детей. Кто-то может плюнуть на все, не получается — ну и ладно. А я не могу», — говорил артист.
Переезд Михаила Горевого в СШАВ трудный период помощь пришла от друга Дмитрия Хухлаева, который к тому времени уже жил в Бостоне. Он рассказывал Горевому о перспективах жизни в США и предложил переехать. Вскоре Михаил отправился в Америку. Позже к нему присоединились жена Анна и маленький сын.
В США актеру пришлось начинать жизнь практически с нуля. Сначала он устроился официантом в греческий рыбный ресторан, а спустя несколько месяцев получил работу в российско-американской строительной компании.
Горевой быстро адаптировался к новой жизни. За короткий срок он выучил английский язык и научился вести переговоры с партнерами. Его супруга также сумела добиться успеха: начав с работы уборщицей, Анна постепенно доросла до управляющей рестораном.
Несмотря на финансовую стабильность, Михаил все сильнее скучал по театру и Москве. Тоска по сцене в итоге заставила его вернуться в Россию.
Возвращение в Москву и создание собственного театраПосле возвращения Горевой попытался вновь устроиться в Театр имени Маяковского, однако свободного места там уже не оказалось. Тогда актер сосредоточился на кино и параллельно начал работать в театре «Ангел-хранитель». Коллеги удивлялись его работоспособности: Михаил одновременно играл на сцене и постоянно ездил на съемки в другие города.
Позднее артист основал собственный театр «Фабрика театральных событий», где начал активно работать как режиссер.
Роль в фильме о Джеймсе Бонде и успех в ГолливудеНастоящий международный успех пришел к Горевому после участия в фильме «Умри, но не сейчас» из серии о Джеймсе Бонде. В картине актер сыграл российского физика Влада Попова. Именно эта роль открыла для Михаила дорогу в крупные зарубежные проекты. В дальнейшем за ним окончательно закрепился образ «русского злодея» в западном кино.
Позднее актер появился в фильмах «Шпионский мост» Стивена Спилберга, «Хантер Киллер», «Телохранитель киллера» и других международных проектах.
При этом Горевой продолжал активно работать и в российском кино. В его фильмографии появились сериалы «Каменская», «Остановка по требованию», «Легавый», «Доктор Смерть», «Екатерина. Взлет», «Мосгаз» и десятки других проектов.
Фильмография Михаила ГоревогоЗа годы карьеры актер снялся в большом количестве фильмов и сериалов:
- 2005 — «Зеркальные войны. Отражение первое»;
- 2006 — «Бандитский Петербург»;
- 2007 — «Бой с тенью — 2»;
- 2009 — «Журов»;
- 2010 — «Варенье из сакуры»;
- 2011 — «Бой с тенью — 3: Последний раунд»;
- 2012 — «Легавый»;
- 2013 — «Доктор Смерть»;
- 2014 — «Метеорит»;
- 2015 — «Шпионский мост»;
- 2016 — «Екатерина. Взлет»;
- 2017 — «Телохранитель киллера»;
- 2018 — «Непрощенный»; «Охотник-убийца»;
- 2019 — «Папа, сдохни»; «Екатерина. Самозванцы»; «Охотница»; «Рок-н-ролл»;
- 2020 — «Водоворот»; «Катран»; «Незабытая»; «Перевод с немецкого»; «Спайс бойз»;
- 2022 — «Бодибилдер»; «Жизнь по вызову»; «На страже пляжа»; «Хронос»;
- 2023 — «Трейдер»; «За Палыча»; «У людей так бывает»;
- 2024 — «Золото Умальты»; «Ректор»; «Мосгаз. Дело №10: Метроном»; «Полупановы»; «Любовь Советского Союза»;
- 2025 — «Отряд светлячков».
Личная жизнь Михаила ГоревогоПервый брак артиста продлился 14 лет. Позднее Горевой признавался, что считает себя виновником разрушения семьи.
«Мне было очень плохо, просто умирал. Винил во всем себя. Анна Сергеевна оказалась права: я был одержим работой, своим театром, тащил туда вещи из дома, забывал о семье и в итоге ее потерял…» — отмечал артист.Развод артист переживал крайне тяжело. Он рассказывал, что чувствовал себя эмоционально уничтоженным и долго не мог прийти в себя.
История с Павлом Майковым и Марией Саффо
После развода судьба неожиданно свела Горевого с актрисой Марией Саффо. Михаил планировал не только совместные театральные проекты, но и семейную жизнь с ней. Ситуация резко изменилась после вмешательства близкого друга Горевого — актера Павла Майкова. Именно ему Михаил помогал в карьере и поддерживал в сложные периоды.
Позднее между Майковым и Марией Саффо начался роман. Для Горевого это стало двойным ударом — предательством любимой женщины и близкого друга одновременно. Актер признавался, что переживал эту историю очень болезненно.
«Ну, а что тут поделаешь? Все правильно, все уравновешенно. Зато у меня была успешная карьера. Майков был не просто другом, он когда-то был мне как младший брат. Любовь — это чувство с привкусом крови на губах. Мне уже неинтересно, что между ними было. К тому же я не могу разглядеть, чем они там занимались. Эта история меня подкинула высоко. Я, как ракета, полетел в стратосферу. За все нужно платить. Сейчас я гораздо увереннее себя чувствую, и за рубежом, и на работе», — делился Горевой.У Павла Майкова была собственная версия происходящего. Актер утверждал, что Горевой плохо обращался с Марией Саффо, а его чувства к ней оказались взаимными.
«Миша отвратительно себя вел с Машей. Я смотрел и ничего не мог сделать. В ту секунду, когда я понял, что мое чувство взаимно, мне стало наплевать на все. Когда на сцену выходит любовь, все остальные чувства гаснут», — признавался актер.Дополнительный резонанс истории придал тот факт, что сам Майков на тот момент состоял в отношениях с супругой Екатериной. Причем именно Горевой сообщил женщине о происходящем. Позднее Майков заявлял, что после ряда поступков Михаила чувство вины перед бывшим другом постепенно исчезло.
Новая семья Михаила Горевого
Со временем артист сумел оставить тяжелые переживания в прошлом. В 2010 году Михаил познакомился с художником-декоратором Олесей Маркеловой. Через два года у пары родилась дочь Соня. После этого Горевой начал говорить, что наконец почувствовал себя по-настоящему счастливым семьянином.
Михаил Горевой о современном театре и БогомоловеСегодня Михаил Горевой продолжает активно сниматься в кино, работать в театре и заниматься режиссурой. При этом артист нередко жестко высказывается о состоянии современного театрального искусства. По мнению Горевого, российская театральная школа постепенно теряет собственные традиции и духовную основу.
Особенно резко актер критиковал реформы Эдуарда Боякова во МХАТе, а также творчество Константина Богомолова в Театре на Малой Бронной. Горевого возмущал спектакль «Норма», в котором, по его словам, сцены шока и провокации подменяют настоящее искусство. Актер считал, что театр не должен превращаться в площадку для эпатажа и разрушения нравственных ориентиров.
«Раньше было три "М" — Меньшиков, Машков, Миронов, а сейчас три "Б" — Богомолов, Бояков, Бузова. Они не имеют никакого отношения к театру как к плацдарму духовных знаний. У нас уникальная театральная школа! Как балет, космос, спорт… Мы их потеряли. Сейчас делается все, чтобы мы потеряли драматический театр», — говорил он.
Михаил Горевой сегодняСегодня Михаил Горевой остается одним из самых востребованных актеров старшего поколения в российском кино. Он продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, выходит на сцену театров и сотрудничает с различными творческими площадками.
При этом артист по-прежнему открыто высказывает свое мнение о современном искусстве, не пытаясь подстроиться под модные тенденции и ожидания индустрии.