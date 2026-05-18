«Делайте без меня»: Юлия Пересильд отказалась обсуждать личную жизнь

18 мая 2026, 13:42

Юлия Пересильд жёстко ответила СМИ после слухов о дочери

Юлия Пересильд (Фото: Instagram* / @juliaperesild)

Юлия Пересильд заявила в соцсетях, что больше не намерена комментировать вопросы, связанные с её семьёй и личной жизнью. Поводом для такого решения стали слухи вокруг старшей дочери актрисы, появившиеся после одного из недавних интервью звезды.





В своей публикации в соцсетях Юлия Пересильд обратилась к журналистам с просьбой больше не задавать ей подобных вопросов — ни в больших интервью, ни в коротких комментариях.





«Никаких комментариев я не дам ни по одному из этих вопросов, ибо никакие серьёзные темы вас давно не интересуют — вам из всего хочется сделать "скандальчик"… Делайте без меня — мне это неинтересно», — резко высказалась актриса.