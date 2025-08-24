24 августа 2025, 09:07

Алексей Демидов (Фото: Telegram, @alex_vyach_demidov)

Алексей Демидов — актёр театра и кино. Он знаком зрителям по роли Сэма в сериале «Товарищи полицейские», Никитоса в «Дневнике доктора Зайцевой» и, конечно, Бориса в новых «Папиных дочках». О становлении его карьеры, о семейной трагедии и будущих актёрских работах читайте в материале «Радио 1».





Профессия актёра

«То, что я буду заниматься этой профессией, понял лишь на четвёртом курсе. А после окончания поехал учиться дальше, в Санкт-­Петербург. <…> И, поступив в СПбГАТИ (РГИСИ), был счастлив от того, что буду жить там пять лет. А потом задумался о том, что окончу институт в двадцать пять лет, а значит, сколько времени будет потеряно, что для актёра не очень хорошо. Я ведь считал, что высшее театральное образование — совсем другое по сравнению со средним», — объяснил своё решение уйти из академии Алексей.

Работа Алексея Демидова в театре и съёмки в кино

Алексей Демидов на съёмках сериала «Народный артист» (Фото: Telegraram, @alex_vyach_demidov)



Личная жизнь Алексея Демидова

«У нас было всё непросто, мы в Москве несколько раз то расставались, то сходились. Дело шло к расставанию. У нас состоялся разговор, я сказал: «Мы вместе столько времени, по идее, пора жениться, но я не хочу». Подумал несколько дней и предложил расстаться», — рассказал Демидов.

«Мы долго шли к консенсусу, были ссоры с криками. Мы оба неуступчивые: я не люблю, когда мной управляют, и она тоже. Но в какой-то момент, после большого скандала, вдруг произошёл щелчок, и стали понимать друг друга. Я рад, что мы преодолели этот этап и не совершили такую глупость, как подать на развод», — поделился трудностями в отношениях с супругой Демидов в одном из интервью.

Алексей Демидов (Фото: Telegram, @alex_vyach_demidov)

Гибель старшей дочери звезды сериала «Товарищи полицейские»

«Её не стало несколько лет назад. Каждую свободную минутку я старался проводить рядом с ней. Хотел привить ей любовь к спорту, водил в бассейн… Не могу говорить. Тяжело. Давайте проедем эту тему», — сообщил артист.

«Они меня учат детской непосредственности. <…> Чему учу их я? Старшая любит спорт, она очень активная, и я ей стараюсь ничего не запрещать. Говорю: пробуй, действуй, если нравится. Говорю, чтобы она искала себя и не боялась. Учу, как разговаривать с людьми, на что стоит обижаться, а на что нет», — рассказал Алексей.

Как семья Демидова живёт сейчас

«Я сына ещё хочу. А то живу в женском царстве, хоть и очень любимом», — откровенничал Демидов.

Алексей Демидов (Фото: Telegram, @alex_vyach_demidov)



Новые проекты Алексея Демидова

«Это расхожий страх для артиста: играть похожие роли в разных проектах и сделать их одинаковыми. Ищешь особенные привычки, действия в его ситуации, начинаешь размышлять, почему твой герой именно так себя повёл. Находишь ему оправдания, которые бы отличались от того, что ты делал раньше или делаешь параллельно. И важно, конечно, понять, кто твой персонаж как человек», — считает артист.