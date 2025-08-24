Пережил смерть дочери, сохранил семью и продолжает сниматься в кино: как живёт актёр Алексей Демидов
Алексей Демидов — актёр театра и кино. Он знаком зрителям по роли Сэма в сериале «Товарищи полицейские», Никитоса в «Дневнике доктора Зайцевой» и, конечно, Бориса в новых «Папиных дочках». О становлении его карьеры, о семейной трагедии и будущих актёрских работах читайте в материале «Радио 1».
Профессия актёра
Первой ступенью в актёрской карьере для Алексея Демидова стало Нижегородском театральном училище, куда артист поступил со второго раза. По окончании училища Демидов поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, однако проучился там всего один семестр. После этого он отправился покорять Москву, начал активно посещать кастинги.
«То, что я буду заниматься этой профессией, понял лишь на четвёртом курсе. А после окончания поехал учиться дальше, в Санкт-Петербург. <…> И, поступив в СПбГАТИ (РГИСИ), был счастлив от того, что буду жить там пять лет. А потом задумался о том, что окончу институт в двадцать пять лет, а значит, сколько времени будет потеряно, что для актёра не очень хорошо. Я ведь считал, что высшее театральное образование — совсем другое по сравнению со средним», — объяснил своё решение уйти из академии Алексей.
Работа Алексея Демидова в театре и съёмки в кино
В 2008 году Алексей Демидов устроился в труппу театра «Содружество актёров Таганки», где прослужил три года. В дальнейшем его неоднократно задействовали в антрепризных спектаклях, в их числе: «Игроки» по Н. В. Гоголю и постановка «Счастье у каждого своё» на основе пьесы А. Н. Островского «Добрый барин».
Дебют Демидова в кино состоялся случайно. Он пошёл на кастинг вместе с другом и был зачислен в актёрский состав 171-серийной мелодрамы «Рыжая». Примечательно, что на кастингах Алексей пробовался на две другие роли в этом проекте, но режиссёры предпочли ему иных актёров, а затем без всяких проб предложили сыграть мягкого, искреннего и доброго Гошу. Сам Демидов отмечал, что его герой по характеру похож на него — доброта, мягкость характера и выраженное чувство справедливости стали их общими чертами.
Затем последовали роли в сериалах «Метод Лавровой», «Товарищи полицейские» и «Дневник доктора Зайцевой». В 2016 году фильмография Алексея пополнилась драматической исторической сагой о князе Владимире «Викинг». Съёмки киноленты с Данилой Козловским в главной роли прошли в Крыму: в Севастополе и в Судаке. В военной драме «Последний рубеж» о подвиге героев-панфиловцев Демидов сыграл политрука Василия Клочкова.
В 2017 году актёру досталась роль Алексея Сокольского, члена Академии наук и эксперта по драгоценным камням, в криминальной драме «Торгсин». Над этим проектом вместе с Демидовым трудились Александра Бортич, Екатерина Климова и Григорий Антипенко. Лента была номинирована на две премии «Золотой орёл».
Летом 2022 года на платформе «Смотрим» был запущен 4-серийный фильм «Народный артист», где Демидову достался центральный персонаж, вынужденный уехать из мегаполиса в российскую глубинку. Зрители оценили талант актёра, назвав этот проект одним из лучших в его фильмографии. Главную героиню сыграла Евгения Розанова. В 2023 году на телеканале СТС вышло продолжение любимого многими сериала «Папины дочки». В семейной комедии Алексей сыграл Бориса — соседа Веника в исполнении Филиппа Бледного. В реальной жизни актёры дружат.
Личная жизнь Алексея Демидова
Первые отношения актёр построил с однокурсницей по Нижегородскому театральному училищу Екатериной. Они вместе переехали в Петербург, а после перебрались в столицу.
«У нас было всё непросто, мы в Москве несколько раз то расставались, то сходились. Дело шло к расставанию. У нас состоялся разговор, я сказал: «Мы вместе столько времени, по идее, пора жениться, но я не хочу». Подумал несколько дней и предложил расстаться», — рассказал Демидов.На съёмках сериала «Рыжая» актёр познакомился с будущей женой Еленой. Она подменяла ассистента режиссёра по кастингу. Девушка сразу приглянулась молодому артисту. Сначала они просто дружили, а потом стали встречаться. Примерно через полгода Елена и Алексей поженились.
«Мы долго шли к консенсусу, были ссоры с криками. Мы оба неуступчивые: я не люблю, когда мной управляют, и она тоже. Но в какой-то момент, после большого скандала, вдруг произошёл щелчок, и стали понимать друг друга. Я рад, что мы преодолели этот этап и не совершили такую глупость, как подать на развод», — поделился трудностями в отношениях с супругой Демидов в одном из интервью.Вскоре в семье родилась дочь София. С рождением девочки актёр изменился — он стал более терпимым и внимательным к жене. Позже он признавался, что именно София пробудила в нём настоящее чувство ответственности за свою семью. Он отказался от гулянок и шумных компаний и стал больше времени проводить дома. Молодой отец души не чаял в первенце: он нянчился с дочкой, с младенчества пытался приучить её к спорту, водил в бассейн.
Гибель старшей дочери звезды сериала «Товарищи полицейские»
В семье Демидовых произошла трагедия: старшая дочь Елены и Алексея София погибла. Демидов отказывается от комментариев и не отвечает на вопросы журналистов. Прессе до сих пор мало что известно об обстоятельствах гибели девочки.
«Её не стало несколько лет назад. Каждую свободную минутку я старался проводить рядом с ней. Хотел привить ей любовь к спорту, водил в бассейн… Не могу говорить. Тяжело. Давайте проедем эту тему», — сообщил артист.Пережить горе родителям помогла вторая дочка – Анастасия. Она появилась на свет в 2016 году, вскоре после смерти сестры. Алексей с головой погрузился в работу, а всё свободное время старался проводить с семьёй. В 2021 году у пары родилась дочь Есения.
«Они меня учат детской непосредственности. <…> Чему учу их я? Старшая любит спорт, она очень активная, и я ей стараюсь ничего не запрещать. Говорю: пробуй, действуй, если нравится. Говорю, чтобы она искала себя и не боялась. Учу, как разговаривать с людьми, на что стоит обижаться, а на что нет», — рассказал Алексей.
Как семья Демидова живёт сейчас
Сегодня супруги и их дочери счастливы. В последних интервью Алексей всё чаще говорит, что хочет ещё детей.
«Я сына ещё хочу. А то живу в женском царстве, хоть и очень любимом», — откровенничал Демидов.
Новые проекты Алексея Демидова
Алексей Демидов уверен: для того чтобы достичь успеха в чём-либо, нужно много и упорно работать. Хотя артист и добился определённых высот, он продолжает развиваться и открывать разные грани своего таланта.
«Это расхожий страх для артиста: играть похожие роли в разных проектах и сделать их одинаковыми. Ищешь особенные привычки, действия в его ситуации, начинаешь размышлять, почему твой герой именно так себя повёл. Находишь ему оправдания, которые бы отличались от того, что ты делал раньше или делаешь параллельно. И важно, конечно, понять, кто твой персонаж как человек», — считает артист.По данным сайта «Кинопоиск», актёр принимает участие в съёмках сериала «Куколка» и «Тамбовский волк». А 30 октября 2025 года в кинотеатрах выйдет полнометражный фильм «Папины дочки. В кино».