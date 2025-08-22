Достижения.рф

Ксения Собчак появилась в новом видео в свитере «СССР» как у Лаврова

Ксения Собчак (Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube)

Российская журналистка Ксения Собчак появилась в своем новом видео в свитере с надписью «СССР», который ранее глава МИД РФ Сергей Лавров надел на саммита на Аляске.



В новом выпуске своего шоу «Осторожно: Собчак» Ксения надела белый свитер с надписью «СССР» черными буквами. Напомним, что такой же был у Лаврова на саммите с США. Свитер взорвал соцсети и стал поводом для обсуждений.

Данный свитер из ассортимента челябинского бренда Selsovet. Его стоимость 10 990 рублей.

Появление Собчак в таком же свитере вызвало множество обсуждений в комментариях. Кто-то предположил, что таким образом появляется новый тренд.

Иван Мусатов

