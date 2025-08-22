Ксения Собчак появилась в новом видео в свитере «СССР» как у Лаврова
Российская журналистка Ксения Собчак появилась в своем новом видео в свитере с надписью «СССР», который ранее глава МИД РФ Сергей Лавров надел на саммита на Аляске.
В новом выпуске своего шоу «Осторожно: Собчак» Ксения надела белый свитер с надписью «СССР» черными буквами. Напомним, что такой же был у Лаврова на саммите с США. Свитер взорвал соцсети и стал поводом для обсуждений.
Данный свитер из ассортимента челябинского бренда Selsovet. Его стоимость 10 990 рублей.
Появление Собчак в таком же свитере вызвало множество обсуждений в комментариях. Кто-то предположил, что таким образом появляется новый тренд.
