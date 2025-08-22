«Самая большая боль»: Продюсер Пригожин раскаялся в том, что упустил детей

22 августа 2025, 10:33

Иосиф Пригожин получил «высшую награду» от неродных детей

Иосиф Пригожин и Валерия Перфилова (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу «Пара нормальных» поделился размышлениями о своём отцовстве.





Пригожин отметил, что в период, когда его дети были маленькими, он был сосредоточен на карьере.

«Самая большая боль, которая во мне живёт, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли», — рассказал продюсер.

«Мне приятно, когда они меня называют папой. Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя», — признался он.