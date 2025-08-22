«Самая большая боль»: Продюсер Пригожин раскаялся в том, что упустил детей
Иосиф Пригожин получил «высшую награду» от неродных детей
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу «Пара нормальных» поделился размышлениями о своём отцовстве.
Пригожин отметил, что в период, когда его дети были маленькими, он был сосредоточен на карьере.
«Самая большая боль, которая во мне живёт, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли», — рассказал продюсер.По словам Пригожина, из-за занятости продвижением артистов и заработком он уделял мало времени детям. Помимо этого, продюсер рассказал о тёплых отношениях с детьми Валерии, которых он воспитывал.
«Мне приятно, когда они меня называют папой. Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя», — признался он.Он подчеркнул, что, понимая невозможность заменить им биологического отца, всегда старался быть для них другом.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.