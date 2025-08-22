Анастасия Волочкова опровергла заявления о критике Сочи

22 августа 2025, 11:41

Анастасия Волочкова объяснила, что не высказывалась негативно о Сочи

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о её якобы критических замечаниях в адрес Сочи.





В интервью изданию Teleprogramma.org балерина заверила, что её слова были неверно интерпретированы.



По словам Волочковой, она лишь передавала мнение местных жителей, делившихся с ней своими наблюдениями о ситуации в городе.



1 августа артистка посетила Сочи по приглашению для выступления в караоке-баре «ForteПьяно» вместе со своим партнёром Марчелло.



Как подчеркнула балерина, побывать в городе полноценно она не успела — в Сочи она провела всего одну ночь, а на следующий день отправилась в Санкт-Петербург к больному отцу.





«Я не знаю, откуда такая информация, что я ругаю Сочи. Люди, которые нас окружали, рассказывали, что да, много хулиганства в этом городе… Просто я по рассказам других людей сделала какие-то выводы. Откуда я знаю, как развивается этот курорт, я там не была 14 лет», — объяснила Волочкова.