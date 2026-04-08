Пережил трагедию и начал пить: как сложилась судьба звезды фильма «Собака на сене» Эрнста Романова и с кем он обрел счастье?
Эрнст Иванович Романов — советский и российский актер, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, чья фильмография насчитывает более 200 ролей. Зрители запомнили его по образам интеллигентных и харизматичных героев второго плана в картинах «Собака на сене», «На всю оставшуюся жизнь» и «Крах инженера Гарина». 9 апреля артист мог отметить день рождения, однако 25 февраля 2024 года его жизнь оборвалась. О творческом пути, личной драме и судьбе актера — в материале «Радио 1».
Биография Эрнста Романова: детство и первые шаги в карьереЭрнст Романов родился 9 апреля 1936 года в городе Кабаковске (сейчас — Серов) Свердловской области. Его отец руководил ремесленным училищем, мать работала на металлургическом заводе. Имя мальчику дали в честь немецкого коммунистического лидера Эрнста Тельмана. Позже в семье появились еще двое сыновей.
В послевоенные годы в городе открылся кинотеатр, куда будущий артист часто приходил. Он с увлечением следил за происходящим на экране и постепенно начал мечтать о сцене.
Первый выход на сцену состоялся еще в школьные годы — в четвертом классе он принял участие в постановке школьного театра. Позже Романов посещал драмкружок, где педагоги отмечали его способности и называли талантливым учеником.
Образование и становление в театреПосле окончания школы Романов отправился в Москву и успешно поступил сразу в два театральных вуза — ГИТИС и Театральное училище имени Бориса Щукина. Он выбрал ГИТИС, поскольку там предоставляли общежитие, что имело решающее значение для приезжего абитуриента.
Курс вел Василий Орлов — ученик Константина Станиславского. Среди однокурсников будущего актера был режиссер Роман Виктюк. В 1957 году Романов окончил институт и по распределению отправился в Ростов-на-Дону. Однако театр находился в упадке, а публика проявляла больший интерес к футболу, чем к спектаклям.
Затем он переехал в Рязань, но и там не задержался. Настоящее признание пришло в Таллине, где актер поступил в Русский драматический театр. Там он почувствовал востребованность, получил признание зрителей и исполнил множество заметных ролей.
В 1969 году Романов перебрался в Ленинград. Он выступал в Театре имени Ленсовета, затем в Театре имени А. С. Пушкина. Среди его ролей — Антонио в «Много шума из ничего», Огибалов в «Инее на стогах» и Жуковицкий в «Одни, без ангелов».
Несмотря на успешные работы, актер не задерживался надолго ни в одном театре. О работе в Большом драматическом театре он отзывался резко, характеризуя уход короткой фразой: «Сожрали!».
Последний раз Романов вышел на сцену в конце января 2024 года, сыграв Фирса в «Вишневом саде» в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.
Кинокарьера: от первых ролей до признанияДебют в кино состоялся в 1957 году в фильме «Поединок». В 1972 году актер исполнил роль Вадика в драме «Монолог» Ильи Авербаха. Позже Романов называл режиссера своим «крестным отцом» в кино.
Вскоре он снялся в фильме «Крах инженера Гарина». В 1974 году стал актером киностудии «Ленфильм», после чего предложения начали поступать регулярно. Заметной стала роль главврача санитарного поезда Николая Белова в фильме «На всю оставшуюся жизнь». Также зрители запомнили его в образе пожилого графа Лудовико в картине «Собака на сене».
Он сыграл комиссара Константина Федорова в сериале «Государственная граница». В 90-е годы, когда российское кино переживало кризис, актер остался без предложений и вынужден был уйти из профессии.
Позже ситуация изменилась, и Романов вернулся на экран. В 1996 году он сыграл скрипача в фильме «Возвращение “Броненосца”». Через три года появился во втором сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей» в роли антиквара Александра Зальцмана. Проект получил премию ТЭФИ как лучший телепроект года.
В 2011 году актер принял участие в международной картине «Распутин», где главную роль исполнил Жерар Депардье. По словам актера, в сценарий вносил правки Владимир Путин.
Последней работой Романова стала роль профессора Дмитрия Ивановского в сериале «Замок из песка», премьера которого прошла в 2019 году.
Личная жизнь Эрнста Романова и борьба с зависимостьюСвою самую глубокую личную драму Эрнст Романов пережил задолго до того, как к нему пришла всесоюзная известность. В молодые годы актер был искренне и сильно влюблен в свою первую супругу Лилию. Их знакомство произошло в Ростове-на-Дону, где девушка работала в сфере культуры — трудилась в библиотеке.
После скромной свадьбы супруги переехали в Таллин. Там Лилия освоила профессию гримера и стала сопровождать мужа на съемочных площадках, поддерживая его в профессиональной деятельности. Вскоре в семье появился ребенок, которого назвали в честь отца.
Лилия страдала врожденным пороком сердца. Болезнь оказалась тяжелой и в итоге привела к трагическому исходу: она ушла из жизни вскоре после рождения сына. Для молодого артиста это стало сильнейшим ударом.
«У жены был порок сердца. Помню, как в последний раз к ней приезжала скорая. Медики с ужасом смотрели на мою супругу, а потом я услышал, как они сказали: "Да она уже не жилец". Я растерялся. И это случилось — жены не стало. Я был очень молод и ничего не понимал», — вспоминал Романов.После смерти Лилии маленького сына на некоторое время взяла к себе бабушка. Она обеспечила ребенку стабильность: устроила его в детский сад, занималась его воспитанием и даже возила на отдых в Сочи.
Чувство вины и борьба с зависимостью
Трагедия оставила глубокий след в жизни актера. Эрнст Романов долгое время не мог справиться с утратой и начал злоупотреблять алкоголем, пытаясь заглушить боль. Он признавался, что испытывал сильное чувство вины за произошедшее.
«Я был виноват в том, что не понимал всю тяжесть заболевания жены. Я не заставил ее лечиться. Это все с моей стороны не было правильным», — признавался актер.Оставшись с маленьким ребенком на руках, актер ощущал себя неготовым к роли отца. По его словам, он был слишком молод и психологически сломлен, чтобы полноценно заботиться о сыне. В этот период помощь семьи, в частности бабушки ребенка, сыграла решающую роль.
Вторая жена и новая глава в жизни
Переломным моментом в судьбе Эрнста Романова стало знакомство с Лейли Киракосян. Именно она помогла актеру справиться с зависимостью и вернуться к нормальной жизни. Их брак оказался крепким и продлился многие годы.
Лейли Киракосян, которая была младше супруга на пять лет, фактически заменила мать его сыну. При этом, как отмечал сам Романов, она уделяла ребенку даже больше внимания, чем ему самому.
«У Эрнста Ивановича была очаровательная жена. Меня зовут Лейли, а ее звали Лиля. После смерти жены Эрнст Иванович очень сильно пил. Мне было тяжело воспитывать его сына, которому я даже не могла сказать, что я не его родная мама. Но этот ребенок был просто ангелом!», — говорила она.Правду о том, что Лейли не является его биологической матерью, сын актера узнал только в подростковом возрасте.
Сын Эрнста Романова — Эрнст Эрнстович — продолжил дело отца и выбрал актерскую профессию. Позже, в 1974 году, в семье родилась дочь Екатерина. Она построила успешную карьеру в медиасфере, став режиссером, тележурналистом и медиаменеджером.
Последние годы и смерть25 февраля 2024 года Эрнст Романов скончался в возрасте 87 лет. О его смерти сообщила пресс-служба театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Информацию о причинах смерти не раскрыли. Прощание прошло 29 февраля в Санкт-Петербурге, в здании театра.
Артист оставил после себя богатое творческое наследие и десятки ярких ролей, которые до сих пор сохраняют интерес зрителей.