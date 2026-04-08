Хиты нулевых продолжают приносить доход группе «Дискотека Авария»
Группа «Дискотека Авария» по-прежнему уверенно зарабатывает на своей популярности, несмотря на то что пик её славы пришёлся на 2000-е. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Их треки продолжают активно звучать на корпоративах, ретро-вечеринках и в тематических плейлистах, что обеспечивает коллективу стабильный доход.
Как стало известно, компания артистов — ООО «Авария Энтертеймент» — по итогам 2025 года показала выручку около 12 миллионов рублей. Чистая прибыль при этом составила порядка 10 миллионов, что говорит о достаточно эффективной работе бизнеса.
Особенно заметен рост по сравнению с предыдущим годом: в 2024-м прибыль группы составляла примерно 5,9 миллиона рублей. Таким образом, за год финансовые показатели практически удвоились.
Эксперты отмечают, что подобная динамика для артистов «ностальгической волны» — не редкость: спрос на проверенные временем хиты остаётся высоким, а формат живых выступлений и частных мероприятий продолжает приносить основной доход. Судя по цифрам, «Дискотека Авария» успешно использует этот тренд и удерживает свою аудиторию.
