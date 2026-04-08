«Лучший киномуж»: Волкова трогательно обратилась к Дронову в день его юбилея
Актриса Екатерина Волкова тепло поздравила в соцсетях своего экранного партнёра Георгия Дронова с юбилеем — вчера ему исполнилось 55 лет.
В своём обращении она с юмором отметила символичность даты, назвав две пятёрки подтверждением его «отличных» качеств. Волкова пожелала коллеге крепкого здоровья, творческой востребованности и новых ролей в кино.
Также актриса подчеркнула, что считает Дронова прекрасным партнёром по съёмочной площадке и выразила надежду, что им ещё не раз удастся поработать вместе — будь то в кино или на сцене.
В завершение она назвала его «лучшим киномужем» и ещё раз поздравила с днём рождения.
