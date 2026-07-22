«Каждый год прибавляю»: Олег Газманов раскрыл главный секрет своей формы в 75 лет

22 июля 2026, 12:55

Олег Газманов объяснил, как поддерживает форму в 75 лет без тренажёрного зала

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Олег Газманов в эфире программы «УТРО.ТНТ» рассказал, как поддерживает физическую форму в 75 лет.





Певец сообщил, что придерживается нескольких повседневных принципов: по возможности поднимается по лестнице пешком, но только если этаж не выше восьмого, и никогда не перекладывает тяжести на других.



Такую рутину артист называет «бесплатным фитнесом». Помимо этого, каждое утро Газманов выделяет на зарядку 15–20 минут. В программу входят упражнения для спины, приседания, нагрузка на пресс, разминка плечевого пояса и отжимания.

«Отжимаюсь я столько раз, сколько мне лет. Поэтому приходится каждый год один раз прибавлять. Вот сейчас мне 75 лет, я с утра отжался 75 раз», — отметил певец.