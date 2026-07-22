«Не осуждайте»: Прохор Шаляпин вступился за тех, кому трудно даётся похудение
Певец Прохор Шаляпин призвал не осуждать медленно худеющих людей
Певец Прохор Шаляпин в своём блоге высказался против осуждения людей, которым нужно больше времени для достижения хорошей физической формы.
Артист подчеркнул, что универсальные рекомендации в духе «правильно питайся и занимайся спортом» не учитывают личные обстоятельства каждого.
«Жизнь у всех складывается по-разному: нагрузка, стресс, привычки, темп. И то, что легко одному, может быть совсем неочевидно другому», — отметил Прохор.Кроме того, певец обратил внимание на поколенческие различия: людям, чья молодость прошла в 1990-е годы, бывает труднее выработать привычку к регулярным тренировкам и сбалансированному рациону.
Вместо критики и сравнений Шаляпин призвал относиться к чужому выбору с пониманием и искать индивидуальный, комфортный способ заботиться о здоровье, избегая давления и чувства вины.