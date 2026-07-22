«Не осуждайте»: Прохор Шаляпин вступился за тех, кому трудно даётся похудение

22 июля 2026, 11:03

Певец Прохор Шаляпин призвал не осуждать медленно худеющих людей

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин в своём блоге высказался против осуждения людей, которым нужно больше времени для достижения хорошей физической формы.





Артист подчеркнул, что универсальные рекомендации в духе «правильно питайся и занимайся спортом» не учитывают личные обстоятельства каждого.

«Жизнь у всех складывается по-разному: нагрузка, стресс, привычки, темп. И то, что легко одному, может быть совсем неочевидно другому», — отметил Прохор.