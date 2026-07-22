Уже четвертый ребенок Брэда Питта решил отказаться от его фамилии
18-летняя дочь американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен подала заявление на отказ от фамилии отца. Она стала четвертым ребенком пары, решившимся на этот шаг, пишет издание People.
Девушка просит изменить ее имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли, назвав поводом личные причины. Слушание по этому вопросу состоится 2 ноября. В 2024-м аналогичное заявление подала Шайло Джоли, а в 2026-м — Захара и Мэддокс, их документы пока находятся на рассмотрении.
Звезды Голливуда развелись два года назад после восьми лет судебных разбирательств. Актриса обвиняла бывшего мужа в домашнем насилии. У пары трое приемных детей — 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс и 21-летняя Захара, а также трое биологических — 20-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.
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