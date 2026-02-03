Пережила домашнее насилие и алкоголизм Прилучного: что известно о новом муже Агаты Муцениеце Петре Дранге и сколько он зарабатывает?
Агата Муцениеце — латвийская и российская актриса театра, кино и телевидения, модель и телеведущая. Широкую популярность она получила благодаря роли в сериале «Закрытая школа», где познакомилась с актером Павлом Прилучным. Их союз на протяжении многих лет оставался одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе: за развитием отношений пары следили миллионы поклонников. Однако в 2020 году, после десяти лет совместной жизни, супруги объявили о разводе. Что стало причиной расставания и что известно о новом муже Агаты Муцениеце — музыканте Петре Дранге — в материале «Радио 1».
Детство Агаты Муцениеце: испытания с ранних летБудущая актриса родилась в Риге. Её ранние годы были непростыми: из-за врачебной ошибки младенчество Агаты прошло в больницах. Когда девочке исполнилось три года, семья пережила тяжёлую утрату — скончался отец. Мать осталась одна с двумя дочерьми на руках.
Семье приходилось нелегко. В школьные годы сестры сталкивались с насмешками сверстников из-за скромного достатка и одежды. Однако именно эти обстоятельства сформировали сильный характер Агаты. Вместо того чтобы сломаться, она сумела использовать жизненные испытания как точку роста.
Первым шагом к будущей профессии стал модельный бизнес, открывший Муцениеце путь в творческую среду. Позднее она поступила во ВГИК, где окончательно определилась с актерским направлением. Учеба привела ее на съемочную площадку сериала «Закрытая школа», ставшего ключевым этапом в карьере и личной жизни актрисы.
Знакомство с Павлом Прилучным и тайная свадьбаИменно на съемках «Закрытой школы» Агата познакомилась с Павлом Прилучным. Роман развивался стремительно: актер красиво ухаживал за коллегой, и вскоре она ответила взаимностью. В 2011 году пара сыграла тайную свадьбу, отказавшись от традиционных обручальных колец. Вместо них супруги сделали татуировки в виде колец на безымянных пальцах.
Со стороны брак Прилучного и Муцениеце выглядел безупречно: успешная карьера, двое детей, романтические признания и семейные фотографии в социальных сетях. Однако после семи лет совместной жизни в семье начался кризис. Агата позже рассказывала, что супруг неоднократно угрожал разводом. По ее словам, Павла не устраивало, что актриса уделяет много времени работе, а не быту. Конфликты нарастали и в итоге достигли критической точки.
Временное расставание и слухи об изменахВ определённый момент напряжение достигло предела. Супруги приняли решение временно разъехаться и обсудить условия возможного развода. Прилучный переехал в отель, после чего в СМИ начали активно обсуждаться слухи о его предполагаемых романах. Актёру приписывали связь с коллегой по фильму «Призрак» Лукерьей Ильяшенко, а также появление в компании моделей.
Позднее Прилучный опроверг эти домыслы, а вскоре стало известно о примирении супругов. Агата отмечала, что после спокойного разговора без эмоций они пришли к выводу: накопленный негатив разрушает семью, и проблемы необходимо обсуждать сразу.
Обвинения в насилии и публичное признаниеНесмотря на временное примирение, ситуация вновь обострилась. В Сети появилась информация о том, что Прилучный якобы применил физическую силу к супруге. Сообщалось, что помощница Агаты вызывала полицию в загородный дом, однако сама актриса отказалась от медицинского освидетельствования.
«Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает, — цитировал источника в правоохранительных органах сайт kp.ru.Однако актриса опровергла эту информацию. Впоследствии Муцениеце опубликовала эмоциональное видеообращение, размещённое на странице её матери. В ролике актриса заявила, что муж находился в неадекватном состоянии, выбросил ее телефон, довел детей до слез и поднимал на нее руку.
«Он в неадеквате, я не могу его остановить. Во время пандемии он выгоняет нас из дома. Мы уедем на квартиру. Я не могу это не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность», — рассказала Муцениеце.Она также заявила, что Павел злоупотреблял алкоголем.
Развод и судебные разбирательства23 февраля 2020 года Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально объявили о разводе. В своем сообщении актер отметил, что их история любви должна остаться красивой, добавив, что они навсегда сохранят родственные отношения.
В дальнейшем отношения между бывшими супругами стали напряженнее. После того как Агата обратилась в суд с требованием пересмотреть размер алиментов, Прилучный подал встречное заявление, потребовав определить место жительства их сына Тимофея с ним.
Петр Дранга: кто стал новым мужем Агаты МуцениецеПетр Дранга долгое время считался одним из самых завидных холостяков страны. Он — сын народного артиста, выросший в музыкальной среде и прошедший строгую школу обучения в Гнесинке. До признания музыкант работал в барах и ресторанах, занимался физическим трудом и лишь со временем добился стабильных доходов и популярности. Участие в шоу пародиста Александра Пескова принесло ему дополнительную известность.
Доходы и карьера Петра ДрангиСегодня Дранга выступает как композитор и дирижёр на крупных культурных площадках Москвы, преимущественно в формате симфонических концертов. Существенную часть доходов ему приносят частные мероприятия: гонорары за выступления и ведение праздников начинаются от одного миллиона рублей. Также музыкант сидит в жюри музыкальных телепроектов.
Скандал с участием музыкантаПётр Дранга долгие годы оставался человеком, практически не фигурировавшим в конфликтных или сомнительных историях. Даже после того, как он стал частью российского шоу-бизнеса, музыкант сохранял репутацию закрытого и дисциплинированного человека. Однако полностью избежать резонансных ситуаций ему всё же не удалось.
В октябре 2017 года имя Петра Дранги оказалось в новостных сводках в связи с проверкой правоохранительных органов. В одной из квартир, принадлежавших музыканту и сдававшихся в аренду, был обнаружен мёртвый мужчина. Сам Дранга сразу объяснил, что вопросами аренды занималась его мать, а на момент происшествия он находился на гастролях.
Погибшим оказался бодибилдер по имени Вадим. После вскрытия квартиры выяснилось, что мужчина скончался, а его тело пролежало в помещении несколько дней. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Результаты проверки и позиция музыканта
При осмотре квартиры сотрудники полиции обнаружили значительное количество спортивных добавок и препаратов, которыми были заполнены шкафы. Близкие Вадима позже рассказывали, что он злоупотреблял стимуляторами и принимал их в больших дозах, что могло повлиять на состояние его здоровья.
Пётр Дранга оказал полное содействие следственным органам, предоставил всю необходимую информацию и, по словам источников, помог семье погибшего организовать прощание и достойные похороны. По итогам проверки претензий к музыканту предъявлено не было.
Личная жизнь музыканта и знакомство с АгатойПетру приписывали романы с известными женщинами, включая Ляйсан Утяшеву и Дарью Мороз, однако он всегда предпочитал не комментировать личную жизнь. По словам близких, музыкант искал не просто спутницу, а человека, близкого по духу.
Знакомство с Агатой Муцениеце стало судьбоносным. Первые признаки романа появились в конце 2024 года, а в декабре на премьере фильма «Братья» пара перестала скрывать отношения. Их поцелуй на красной дорожке окончательно подтвердил догадки публики.
Весной Петр сделал Агате предложение, преподнеся кольцо с бриллиантом, стоимость которого эксперты оценили примерно в пять миллионов рублей. Позднее стало известно, что пара ожидает ребёнка. Для Петра Дранги это первенец, а для Агаты Муцениеце — третий малыш.
Свадьба на острове: детали торжества Агаты Муцениеце и Петра Дранги25 августа 2025 года выдался по-летнему солнечным и стал особенной датой для Агаты Муцениеце и Петра Дранги. Для свадебной церемонии молодожёны выбрали живописную локацию на острове — у подножия памятника Петру I. Пространство под открытым небом, вода и исторический антураж создали атмосферу камерного, но при этом статусного праздника.
По данным источников, на организацию торжества было потрачено более шести миллионов рублей. Образ невесты был продуман до мелочей: платье для Агаты сшили на заказ в бутике Edem Couture — доме моды. Стоимость подобных нарядов стартует от 200 тысяч рублей. Пётр Дранга появился в смокинге с бабочкой, подчеркнув сдержанный и элегантный стиль церемонии.
Особую эмоциональную ноту свадебному вечеру придало участие детей актрисы. Сын Тимофей и дочь Мия вышли к алтарю и собственноручно поднесли кольца молодожёнам. Этот момент стал одним из самых обсуждаемых среди гостей и окончательно закрепил образ свадьбы как семейного, тёплого и искреннего события.
«Спасибо, жизнь! Спасибо человеку, который изменил мою жизнь и снова заставил поверить», — заявила артистка.