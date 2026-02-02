В Ярославской области ограбили дом писательницы Устиновой на миллионы рублей
В Ярославской области возбудили уголовное дело после кражи в доме писательницы Татьяны Устиновой в селе Вятское. Об этом сообщает Yarnews.
Как оказалось, неизвестные похитили драгоценности и ценности на сумму свыше 10 миллионов рублей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Татьяна Устинова — автор детективных романов, сценаристка и переводчица. Весной 2024 года писательница переехала жить в село Вятское, известное своими живописными видами и архитектурой.
