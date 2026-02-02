Полине Дибровой сделали предложение руки и сердца — но не Роман Товстик
В 2025 году Интернет бурно обсуждал бурную личную жизнь Полины Дибровой и Романа Товстика, включая скандалы, вечеринки и интимные подробности.
После всего этого Полина смогла выйти из истории с достоинством, оставаясь на хорошем счету у поклонников и продолжая личную жизнь с новым мужчиной.
Недавно в шоу «Тайный миллионер» между Дибровой и фитнес-блогером Василием Смольным возникла симпатия, которая переросла в роман. В отличие от Романа Товстика, который пока не готов к браку, Смольный не откладывал дело в долгий ящик и сделал Полине предложение.
Любопытно, что символичный рояль, который несколько раз «путешествовал» из дома в дом в их истории, оказался почти пророческим для нового этапа в жизни Дибровой.
