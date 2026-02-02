Мошенничество на миллионы: Андрей Разин ответит за доходы от песен «Ласкового мая»

02 февраля 2026, 15:22

Андрею Разину грозит выплата сотен миллионов за доходы от песен «Ласкового мая»

Андрей Разин (Фото: Instagram* / @razin_andrei_lm)

Продюсер Андрей Разин оказался под подозрением в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Следствие утверждает, что в течение многих лет он незаконно присваивал доходы от песен группы «Ласковый май», ссылаясь на договор 1992 года с автором Сергеем Кузнецовым. Сейчас ущерб по уголовному делу оценивается в 500 миллионов рублей.



Юрист Ольга Гимадеева отметила, что это может быть не единственная спорная история с участием Разина.





«Не удивлюсь, если договор с автором песен окажется поддельным. Если действительно установлен факт подделки, то по заявлению родных Кузнецова однозначно может быть возбуждено уголовное дело по факту мошеничества. Если Разина осудят, то по приговору суда ему помимо срока грозит еще и выплата денежных средств наследникам Кузнецова, так как все эти годы Разин, получается, незаконно пользовался плодами труда других людей», — рассказала она.