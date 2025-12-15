Пережила домогательства ухажёра матери, довела экс-мужа до суицида и в одиночку растит троих детей: как живёт Анна Седокова и справилась ли она с хейтом?
Анна Седокова – российская певица и телеведущая, бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра». Почему ей не везёт в личной жизни, как она пережила смерть первого мужа и самоубийство последнего, чем она занимается сейчас и как одна воспитывает троих детей – в материале «Радио 1».
Биография Анны Седоковой: рождение и семейный «побег»
Анна Владимировна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. В украинскую столицу её родители перебрались из Томска не по собственной прихоти, а фактически спасаясь от давления со стороны родни. Социальный контраст между двумя семьями оказался слишком резким: мать Анны происходила из простой среды, тогда как родственники отца были людьми академическими, обеспеченными и категоричными.
Сама певица позже так объясняла это решение:
«Мамины родители, дедушка–фотограф, бабушка–рентгенолог, жили, можно сказать, скудно. А у папы, напротив, семья была очень состоятельная. Бабушка и дедушка по папиной линии – профессора. Они категорически воспротивились будущему браку сына. И тогда папа и мама решили бежать за тридевять земель, в Киев».
Однако бегство не спасло семью. Когда Анне было около пяти лет, отец ушёл, оставив супругу с двумя детьми – Аней и её старшим братом Максимом. Более двадцати лет он практически не появлялся в жизни дочери и написал ей лишь однажды, когда узнал о её беременности. Анна тогда не ответила. Отца не стало в 2010 году.
Травмы детства и первые испытания
Мать Анны пыталась устроить личную жизнь, но один из эпизодов стал для будущей певицы тяжёлой психологической травмой. В своей книге «Я сильная. Я справлюсь» она подробно описала историю с мужчиной, которого в доме называли «дядя Серёжа»:
«Я не особо вдавалась в подробности: зачем он приходит, чем они там занимаются за закрытой дверью. Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне…»
Анна рассказывала, что долго жила в страхе и не спала ночами. История закончилась в тот момент, когда девочка закричала, а мать всё поняла без слов. После этого мужчина навсегда исчез из их жизни.
Детство без детства: музыка, сцена и дисциплина
Мама Анны преподавала музыку, поэтому творческое воспитание дочери началось рано. Девочка буквально жила за пианино, с отличием окончила музыкальную школу по классу фортепиано и уже в шесть лет стала участницей народного ансамбля Украины «Світанок», с которым гастролировала по разным странам.
Анна училась блестяще: школу окончила с золотой медалью, а затем поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств, выбрав специальность «Актёр и ведущий телевидения». Вуз она также окончила с красным дипломом.
Несмотря на успехи, детство Седоковой нельзя назвать счастливым.
«Словом, детства как такового у меня не было», – признавалась позднее Седокова.
Первые заработки и путь к славе
Уже в 15–16 лет Анна начала зарабатывать самостоятельно — работала моделью, вела мероприятия, пела в ресторанах и клубах. Параллельно училась и практически не спала. Именно в этот период она начала мечтать о большой сцене.
О кастинге в новую женскую группу, которая позже получит название «ВИА Гра», Седокова узнала одной из первых. Однако первый отбор она не прошла — не из-за отсутствия таланта, а потому что была слишком юной. Лишь в 2002 году, когда коллектив решили сделать трио, о ней вспомнили вновь.
«ВИА Гра»: золотой состав и вершина карьеры
Анна Седокова быстро стала фронтвумен группы и её негласным лидером. Именно состав с Надеждой Грановской и Верой Брежневой журналисты и поклонники до сих пор называют «золотым» — самым успешным и коммерчески мощным за всю историю проекта.
Седокова не только пела, но и активно участвовала в постановке номеров. Глянцевые журналы буквально охотились за ней: ради Анны российский Playboy организовал фотосессию без полного «ню», а номер стал рекордным по продажам.
Беременность, любовь и болезненный уход из «ВИА Гры»
В 2004 году Анна закрутила роман с белорусским футболистом Валентином Белькевичем, который старше её на девять лет. Их отношения развивались стремительно, и новость о беременности стала для неё настоящим шоком.
«Мы встречались с ним три месяца… А потом обнаружила, что забеременела… Моя жизнь была официально окончена. Я так не рыдала ещё никогда…», – вспоминала позднее звезда.
Сначала продюсеры поддержали Седокову и пообещали вернуть её в коллектив после родов и восстановления. Однако эти слова оказались пустыми.
«Я рассчитывала вернуться в коллектив после рождения дочери, но вскоре узнала, что продюсеры ищут другую девушку…», – говорила солистка группы.
Анна ушла из «ВИА Гры», которая за два года стала для неё семьёй. Связь с коллегами оборвалась почти полностью.
Первый брак и разочарование
Седокова вышла замуж за Белькевича и родила дочь Алину. Она была очень молода и полностью растворилась в семье.
Пока Анна сидела дома с ребёнком, муж изменял ей. Когда правда вскрылась, брак распался. В 2014 году Белькевич скончался, и Анна тяжело пережила эту утрату.
Сольная карьера и поиск себя
Вернувшись к работе, Седокова делала всё: музыка, телевидение, шоу, кино, книги. Она участвовала в «Ледниковом периоде», «Двух звёздах», снималась в фильме «Беременный», писала книги «Искусство соблазнения» и «Я сильная. Я справлюсь».
В 2010 году она даже отправилась в Голливуд изучать актёрское мастерство и там познакомилась с Леонардо Ди Каприо.
«Я даже бывала у него в гостях… Он чуть-чуть другой», – признавалась Анна.
Мужчины, браки и дети
В 2011 году Анна вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского и родила дочь Монику. Брак продлился два года и закончился скандальным разводом.
Позже у неё были отношения с Сергеем Гуманом, затем – с Артёмом Комаровым, от которого в 2017 году родился сын Гектор. Но и этот союз оказался недолговечным.
Сама Анна философски относилась к личным неудачам:
«Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя искалечат…».
Янис Тимма: любовь, которой было слишком много
Знакомство и стремительный роман
Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма познакомились в 2019 году на открытии бара певицы в Москве. В тот период Тимма выступал за БК «Химки», жил в России и формально ещё состоял в браке с первой женой Санной. Несмотря на это, между ним и Седоковой быстро возникла эмоциональная связь.
Поначалу Анна держалась холодно и не спешила отвечать на ухаживания спортсмена. Однако настойчивость Тиммы, его открытость и вовлечённость постепенно растопили её недоверие. Роман развивался стремительно: Янис развёлся с первой супругой, а уже в 2020 году они с Анной узаконили отношения.
Для Седоковой этот брак стал третьим. К тому моменту она воспитывала двух дочерей и сына от предыдущих союзов. У Тиммы также был ребёнок от первого брака. Несмотря на разницу в возрасте и жизненном опыте, пара выглядела гармоничной и часто появлялась вместе на светских мероприятиях.
Кризис, развод и внутренний надлом
Со временем в отношениях начали накапливаться проблемы. По словам самой Анны, они переживали тяжёлый и затяжной кризис. Одной из болевых точек стали финансы: доходы Седоковой существенно превышали заработки супруга. В 2021 году певица рассказывала, что в период выступлений за «Химки» Тимма целый год не получал зарплату, и это становилось причиной конфликтов.
Решение о разводе далось ей нелегко. Артистка признавалась, что хотела расстаться ещё за полтора–два года до официального разрыва, поскольку отношения причиняли ей больше боли, чем счастья.
Заявление на развод Седокова подала 21 октября, а 9 декабря брак был официально расторгнут. Для Тиммы этот разрыв стал тяжёлым ударом.
Давление, депрессия и публичные сигналы бедствия
Ещё за несколько месяцев до трагедии подписчики Яниса начали замечать тревожные сигналы. В соцсетях он публиковал странные видео — сначала с балкона, затем с упаковками от таблеток. Поклонники Седоковой пытались обратить её внимание на состояние бывшего мужа, но она просила «не дергать её».
Тимма выходил в прямые эфиры под песни экс-супруги, публично угрожал суицидом, если Анна не вернётся, и выкладывал композицию «Я искала тебя», сопровождая её болезненными комментариями:
«Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует».
Он также обращался к подписчикам с просьбой присмотреть за их общей собакой по кличке Бу и призывал не оставлять пса с Седоковой.
Травля в Латвии и крах карьеры
Параллельно с личной драмой у Тиммы рушилась и спортивная карьера. В родной Латвии его всё чаще критиковали за выступления в России. После начала СВО давление усилилось: спортсмена обвиняли в «пересечении границ» и нелояльности.
Депутат Сейма Эдгарс Таварс заявил, что Тимма «запутался в своем уме» и добавил, что его переезд в Россию якобы не был связан с деньгами.
Заведующий кафедрой экспериментальной физики Латвийского университета Марцис Аузиньш сказал, что баскетболист «пересек границы», согласившись играть за российский клуб.
Несмотря на попытки перезапустить карьеру в США, Пуэрто-Рико, Турции и Испании, Янис в ноябре вернулся в Россию, надеясь спасти брак. Он подписал контракт с командой медиабаскетбольной лиги 3x3, что на родине вызвало новую волну хейта.
Последние дни и смерть
16 декабря Анна Седокова праздновала день рождения. В этот день Янис поздравил её, опубликовав видео с её младшим сыном. К сообщению он добавил эмодзи-сердечко, после чего перестал выходить на связь.
Наутро стало известно о трагедии. Тело 32-летнего баскетболиста обнаружили в подъезде московской пятиэтажки — между первым и вторым этажом хостела «Апельсин», куда он заселился 14 декабря. Рядом находился телефон с предсмертной запиской, в которой он просил связаться с Анной Седоковой.
По данным следствия, в его номере была найдена пустая бутылка водки. Предположительно, спортсмен находился в нетрезвом состоянии. Видео последних часов его жизни показало, что он долго не мог зайти в здание, шатался, записывал голосовые сообщения в слезах. Около часа ночи его тело обнаружил случайный житель дома.
Седокова после трагедии
Утром 17 декабря Седокова записала эмоциональное видеообращение. В нём она просила защитить её семилетнего сына от информации о произошедшем:
«Пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду просто я жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребёнка от этой информации».
Реакция общества оказалась полярной. Одни выражали соболезнования и сочувствие, другие обвиняли Анну в психологическом давлении и даже призывали проверить её по статье о «доведении до самоубийства».
После трагедии Седокова фактически ушла из публичного пространства, сосредоточившись на детях и попытке пережить случившееся. Эта история стала самой мрачной и болезненной главой в её жизни — финалом отношений, которые начинались как любовь, а закончились катастрофой, оставившей шрамы уже навсегда.
Долгое время Анна восстанавливалась, после чего начала постепенно возвращаться в публичное поле, появляться на светских мероприятиях и выпускать песни.
Анна Седокова сейчас
16 декабря звезда отметит 43-летие. Сейчас Седокова отдыхает в США, где она встретилась с 21-летней дочерью Алиной. Певица опубликовала в личном блоге видео с пляжа в Майами, на котором она появилась в топе с глубоким декольте и в облегающих брюках.
Также известно, что Анна принимает препараты от тревожности. Однако, по её словам, они перестали ей помогать.
Кроме того, певица неоднократно говорила, что продолжает бороться с волной хейта, которая обрушилась на неё после смерти Тиммы.