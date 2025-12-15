15 декабря 2025, 14:17

Анна Седокова – российская певица и телеведущая, бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра». Почему ей не везёт в личной жизни, как она пережила смерть первого мужа и самоубийство последнего, чем она занимается сейчас и как одна воспитывает троих детей – в материале «Радио 1».





Биография Анны Седоковой: рождение и семейный «побег»

«Мамины родители, дедушка–фотограф, бабушка–рентгенолог, жили, можно сказать, скудно. А у папы, напротив, семья была очень состоятельная. Бабушка и дедушка по папиной линии – профессора. Они категорически воспротивились будущему браку сына. И тогда папа и мама решили бежать за тридевять земель, в Киев».

Травмы детства и первые испытания

«Я не особо вдавалась в подробности: зачем он приходит, чем они там занимаются за закрытой дверью. Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне…»

Детство без детства: музыка, сцена и дисциплина

«Словом, детства как такового у меня не было», – признавалась позднее Седокова.

Первые заработки и путь к славе

«ВИА Гра»: золотой состав и вершина карьеры

Беременность, любовь и болезненный уход из «ВИА Гры»

«Мы встречались с ним три месяца… А потом обнаружила, что забеременела… Моя жизнь была официально окончена. Я так не рыдала ещё никогда…», – вспоминала позднее звезда.

«Я рассчитывала вернуться в коллектив после рождения дочери, но вскоре узнала, что продюсеры ищут другую девушку…», – говорила солистка группы.

Первый брак и разочарование

Сольная карьера и поиск себя

«Я даже бывала у него в гостях… Он чуть-чуть другой», – признавалась Анна.

Мужчины, браки и дети

«Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя искалечат…».

Янис Тимма: любовь, которой было слишком много

Знакомство и стремительный роман

Кризис, развод и внутренний надлом

«Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует».

Травля в Латвии и крах карьеры

Последние дни и смерть

Седокова после трагедии

«Пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду просто я жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребёнка от этой информации».

Анна Седокова сейчас