Лоза пристыдил российских артистов за плохое исполнение советских песен о войне

08 мая 2026, 15:39

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Музыкант и певец Юрий Лоза считает, что современная музыкальная индустрия не создала ни одной новой песни, посвященной Дню Победы. А российские звезды исполняют лишь каверы знаменитых песен.





В разговоре с Общественной Службой Новостей певец подчеркнул, что каждый год «самые приближенные артисты» перепевают старые песни. При этом ни один композитор, ни один автор, ни один артист новое произведение, посвященное 9 Мая, не создал.





«Пока мы каждый день видим с экранов смартфонов и телевизоров одни и те же лица, достойные и талантливые самородки, которые способны создать реально качественные песни, посвященные этой знаменательной дате, не могут пробиться на звездный Олимп», — возмутился Лоза.