Лоза пристыдил российских артистов за плохое исполнение советских песен о войне
Музыкант и певец Юрий Лоза считает, что современная музыкальная индустрия не создала ни одной новой песни, посвященной Дню Победы. А российские звезды исполняют лишь каверы знаменитых песен.
В разговоре с Общественной Службой Новостей певец подчеркнул, что каждый год «самые приближенные артисты» перепевают старые песни. При этом ни один композитор, ни один автор, ни один артист новое произведение, посвященное 9 Мая, не создал.
«Пока мы каждый день видим с экранов смартфонов и телевизоров одни и те же лица, достойные и талантливые самородки, которые способны создать реально качественные песни, посвященные этой знаменательной дате, не могут пробиться на звездный Олимп», — возмутился Лоза.
По его словам, россияне вынуждены терпеть «различных бесталанных существ», которые толком не научились даже открывать рот под фонограмму. Только некоторые современные исполнители смогли создать качественные произведения, посвященные Дню Победы, заключил музыкант.